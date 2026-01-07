OpenAI triplica el CPM de otras plataformas consolidadas para anunciarse en ChatGPT

La incursión de OpenAI en el mercado publicitario marca un hito transformador en la evolución de la inteligencia artificial generativa, alejándose de las reticencias iniciales de su liderazgo para abrazar un modelo de monetización que busca sostener su vertiginoso crecimiento. La compañía ha confirmado recientemente que está solicitando a un grupo selecto de anunciantes un compromiso de inversión mínima de 200.000 dólares para participar en las fases beta de publicidad dentro de ChatGPT. Esta decisión no solo subraya la ambición financiera de la organización, sino que también establece una barrera de entrada elevada que posiciona a su inventario como un recurso exclusivo y de alta gama para las marcas más influyentes.

El despliegue de estos anuncios se está llevando a cabo bajo un control riguroso, priorizando la experiencia del usuario y la integridad de las respuestas del chatbot.

OpenAI ha sido enfática al declarar que la publicidad no influirá en la objetividad de las respuestas generadas, manteniendo una separación clara entre el contenido orgánico y las inserciones patrocinadas. Este enfoque busca mitigar el riesgo de erosión de la confianza, un activo crítico para una herramienta que millones de personas utilizan diariamente para tareas que van desde la redacción creativa hasta la resolución de problemas técnicos complejos. La implementación se limita inicialmente a los usuarios de las versiones gratuitas y el nivel ChatGPT Go en los Estados Unidos, asegurando que los suscriptores de niveles superiores permanezcan en un espacio libre de interrupciones comerciales.

Triplica el precio de los estándares habituales de plataformas consolidadas

Desde una perspectiva técnica y comercial, OpenAI ha fijado un costo por cada mil impresiones de aproximadamente 60 dólares, una cifra que triplica los estándares habituales de plataformas consolidadas como Meta y se sitúa en el rango de los espacios publicitarios más cotizados, como las transmisiones de la NFL o los servicios premium de streaming. Esta valoración tan alta se justifica por la naturaleza única de la interacción en ChatGPT, donde los usuarios expresan intenciones de compra claras y directas a través de sus consultas. Cuando alguien pregunta por recomendaciones específicas de productos o soluciones a necesidades particulares, la publicidad que aparece al final de la respuesta posee una relevancia contextual que los motores de búsqueda tradicionales o las redes sociales difícilmente pueden replicar.

A pesar del elevado costo, el acceso a estos espacios se gestiona actualmente de forma directa a través del equipo de asociaciones corporativas de la empresa, evitando los canales tradicionales de agencias de publicidad. Este movimiento estratégico permite a OpenAI mantener un ecosistema publicitario hermético mientras recopila datos sobre qué tipos de anuncios aportan valor real a la conversación. La empresa ha manifestado su intención de introducir nuevos formatos y modelos de compra en el futuro, pero siempre bajo la premisa de que la publicidad debe ser un complemento aditivo y no una distracción. Para las marcas, este nuevo canal representa la oportunidad de conectar con una audiencia masiva de 800 millones de usuarios semanales en el momento exacto en que buscan orientación, transformando el diálogo con la inteligencia artificial en un puente directo hacia el consumo.