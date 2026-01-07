Noticia Inteligencia Artificial

Aunque la IA ya es omnipresente en marketing, el 99% de los especialistas aún no la integra plenamente en sus operaciones y estrategias globales
Aunque la IA ya es omnipresente en marketing, el 99% de los especialistas aún no la integra plenamente en sus operaciones y estrategias globales

Por Redacción - 2 Febrero 2026

El informe The Next Era of Marketing: 2026 AI and Video Trends desarrollado por Kaltura, pone de manifiesto una contradicción clave en el marketing actual. Aunque el 98% de los encuestados afirma que la personalización impulsa un crecimiento significativo, el 99% reconoce que aún no logra alcanzar el nivel de personalización 1:1 que desea. La principal barrera para conseguirlo es la fragmentación de los datos, identificada como el mayor impedimento para avanzar hacia experiencias verdaderamente individualizadas.

El informe se basa en una encuesta realizada a más de 300 líderes senior de marketing de sectores como tecnología, servicios financieros, salud y otras industrias empresariales. Los resultados muestran cómo la IA y el video se han consolidado como motores del marketing moderno, al tiempo que evidencian importantes brechas en su implementación.

La adopción de la inteligencia artificial es prácticamente total, pero su efectividad sigue siendo limitada. El 99% de los marketers señala que sus herramientas de IA operan en silos y no están realmente integradas en sus procesos, lo que restringe la capacidad de las organizaciones para orquestar recorridos del cliente coherentes y escalar la personalización de forma eficiente.

La personalización ya demuestra un impacto claro en el negocio, ya que el 68% de los profesionales de marketing afirma que sus iniciativas tienen un efecto significativo en el crecimiento de la organización.

Sin embargo, el 99% continúa trabajando a nivel de perfiles o segmentos y ninguno declara haber alcanzado experiencias individuales a gran escala. Además, el 49% limita la personalización únicamente a cuentas de alto valor. Los principales desafíos son operativos: el 62% identifica la fragmentación de datos entre sistemas como el mayor obstáculo, mientras que el 58% menciona las preocupaciones de cumplimiento normativo como una barrera relevante.

En este contexto, la reciente adquisición de eSelf.ai por parte de Kaltura, especializada en avatares de IA en tiempo real, responde a la creciente demanda de soluciones que permitan mejorar la personalización en toda la empresa y generar mejores resultados en áreas como ventas, marketing y customer success.

El video se ha convertido en un formato ampliamente adoptado dentro del marketing. El 56% de los encuestados lo sitúa entre sus tres formatos preferidos y el 69% afirma que su organización produce más video que el año anterior. Este crecimiento está impulsado principalmente por un mayor nivel de engagement, su aporte al enablement de ventas y su capacidad para reforzar la personalización.

A pesar de la falta de integración total, el estudio refleja avances en la alineación entre marketing y los equipos de ingresos.

El 83% de los encuestados afirma que los equipos de ventas y customer success utilizan de forma habitual datos de engagement derivados del video, como visualizaciones, clics o participación en eventos, para guiar sus interacciones con los clientes.

No obstante, escalar la producción de video sigue presentando desafíos. El 28% de los marketers señala los ciclos de aprobación lentos como la principal barrera, el 17% apunta a los altos costos de producción y el 13% menciona la falta de experiencia interna o de herramientas adecuadas. A pesar de estas limitaciones, solo el 34% afirma que está invirtiendo más en automatización, lo que evidencia una brecha entre la intención de crecimiento y la ejecución real.

Contenidos relacionados
La inteligencia artificial se consolida como el activo estratégico de las empresas en 2026
El cambio de paradigma publicitario en ChatGPT prioriza el comportamiento sobre las palabras clave
Amazon abre su ecosistema publicitario a los agentes de IA con el lanzamiento de MCP
Más Leídos
Amazon en 2026: cuando la hegemonía empieza a mostrar sus límites y la IA cambia las reglas
OpenAI buscará alejarse de los formatos publicitarios intrusivos para la publicidad y anuncios de ChatGPT
Marketing, promesas y realidad: la burbuja del Metaverso estalla mientras la IA toma el control
Amazon Ads identifica las ocho tendencias claves para la publicidad en 2026
Netflix implementará inteligencia artificial generativa para crear anuncios personalizados
Del Prompt a la Estrategia: Competencias Clave para Dominar la IA en Marketing
Los anuncios del Super Bowl de 2026 llegan antes que nunca pero decepcionan más que nunca
Un nuevo estudio afirma que la inteligencia artificial iguala la efectividad de la creatividad humana en publicidad digital
Especial GEO y SEO
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
Para los buscadores basados en IA, los medios digitales son los que mayor relevancia y autoridad otorgan a las menciones de marcas
Reputación algorítmica: la nueva clave para que marcas y empresas gestionen su visibilidad en la era fragmentada de la inteligencia artificial
La estrategia SEO tradicional caduca: la inteligencia artificial obliga a redefinir la visibilidad digital
más contenidos
Continua Leyendo...
Me gusta Coca-Cola y no voy a cambiar a Pepsi, aunque su publicidad sí sabe bien: cumple el objetivo de aumentar el mental availability
El cambio de paradigma publicitario en ChatGPT prioriza el comportamiento sobre las palabras clave
Amazon abre su ecosistema publicitario a los agentes de IA con el lanzamiento de MCP
Multas millonarias para anunciantes en los Emiratos Árabes por promociones sin licencia ni permiso en redes sociales
Contenidos Patrocinados
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
La formación corporativa entra en una nueva etapa: así evolucionan las empresas de e-learning en 2026
ADS
Promocionados
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente
IPhone reacondicionados: La tendencia sostenible llega al mundo iPhone