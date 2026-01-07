Aunque la IA ya es omnipresente en marketing, el 99% de los especialistas aún no la integra plenamente en sus operaciones y estrategias globales

El informe The Next Era of Marketing: 2026 AI and Video Trends desarrollado por Kaltura, pone de manifiesto una contradicción clave en el marketing actual. Aunque el 98% de los encuestados afirma que la personalización impulsa un crecimiento significativo, el 99% reconoce que aún no logra alcanzar el nivel de personalización 1:1 que desea. La principal barrera para conseguirlo es la fragmentación de los datos, identificada como el mayor impedimento para avanzar hacia experiencias verdaderamente individualizadas.

El informe se basa en una encuesta realizada a más de 300 líderes senior de marketing de sectores como tecnología, servicios financieros, salud y otras industrias empresariales. Los resultados muestran cómo la IA y el video se han consolidado como motores del marketing moderno, al tiempo que evidencian importantes brechas en su implementación.

La adopción de la inteligencia artificial es prácticamente total, pero su efectividad sigue siendo limitada. El 99% de los marketers señala que sus herramientas de IA operan en silos y no están realmente integradas en sus procesos, lo que restringe la capacidad de las organizaciones para orquestar recorridos del cliente coherentes y escalar la personalización de forma eficiente.

La personalización ya demuestra un impacto claro en el negocio, ya que el 68% de los profesionales de marketing afirma que sus iniciativas tienen un efecto significativo en el crecimiento de la organización.

Sin embargo, el 99% continúa trabajando a nivel de perfiles o segmentos y ninguno declara haber alcanzado experiencias individuales a gran escala. Además, el 49% limita la personalización únicamente a cuentas de alto valor. Los principales desafíos son operativos: el 62% identifica la fragmentación de datos entre sistemas como el mayor obstáculo, mientras que el 58% menciona las preocupaciones de cumplimiento normativo como una barrera relevante.

En este contexto, la reciente adquisición de eSelf.ai por parte de Kaltura, especializada en avatares de IA en tiempo real, responde a la creciente demanda de soluciones que permitan mejorar la personalización en toda la empresa y generar mejores resultados en áreas como ventas, marketing y customer success.

El video se ha convertido en un formato ampliamente adoptado dentro del marketing. El 56% de los encuestados lo sitúa entre sus tres formatos preferidos y el 69% afirma que su organización produce más video que el año anterior. Este crecimiento está impulsado principalmente por un mayor nivel de engagement, su aporte al enablement de ventas y su capacidad para reforzar la personalización.

A pesar de la falta de integración total, el estudio refleja avances en la alineación entre marketing y los equipos de ingresos.

El 83% de los encuestados afirma que los equipos de ventas y customer success utilizan de forma habitual datos de engagement derivados del video, como visualizaciones, clics o participación en eventos, para guiar sus interacciones con los clientes.

No obstante, escalar la producción de video sigue presentando desafíos. El 28% de los marketers señala los ciclos de aprobación lentos como la principal barrera, el 17% apunta a los altos costos de producción y el 13% menciona la falta de experiencia interna o de herramientas adecuadas. A pesar de estas limitaciones, solo el 34% afirma que está invirtiendo más en automatización, lo que evidencia una brecha entre la intención de crecimiento y la ejecución real.