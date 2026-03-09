Apenas una cuarta parte de los profesionales del marketing comprende con total claridad a su público objetivo

El último informe publicado por Brandwatch expone una realidad contradictoria en la industria publicitaria actual. A pesar de contar con un volumen de datos sin precedentes y herramientas tecnológicas de última generación, solo el 25% de los profesionales del marketing afirma comprender a su público objetivo muy bien.

Esta brecha de conocimiento no responde a una falta de métricas, sino a la dificultad intrínseca de transformar señales fragmentadas en narrativas con sentido humano. Los profesionales se encuentran sumergidos en un océano de números, clics y visualizaciones, pero el por qué detrás del comportamiento del consumidor sigue siendo el enigma más persistente de la década. La investigación, fundamentada en el análisis de 750.000 conversaciones online del sector y encuestas a 1.028 profesionales, sugiere que el sector está abandonando la era de la simple ejecución de campañas para adentrarse en una etapa dominada por la interpretación estratégica de la conducta humana.

El desafío de descifrar a la audiencia se ha vuelto más complejo a medida que el recorrido del cliente se atomiza entre redes sociales, motores de búsqueda tradicionales y nuevas interfaces de descubrimiento basadas en inteligencia artificial. El estudio revela que el 60% de los especialistas considera que predecir las necesidades o comportamientos futuros es su obstáculo principal. A esto se suma que el 48% tiene dificultades para comprender los cambios de comportamiento, mientras que el 46% lucha por convertir los datos brutos en información útil para el negocio. Por otro lado, un 40% de los encuestados admite no entender el por qué de las decisiones de su audiencia ni poseer la capacidad técnica para integrar datos de múltiples fuentes de manera efectiva. No se trata simplemente de rastrear dónde estuvo el consumidor, sino de anticipar hacia dónde se dirige en un momento donde la cultura muta con rapidez asombrosa.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en el eje central de la operatividad diaria en este 2026.

Según los datos recogidos, el 84% de los profesionales destacó que la IA y la automatización son las habilidades más importantes que deben dominar para mantenerse vigentes. Además, el 81% indicó que estas herramientas son la tecnología más esencial en su conjunto de recursos técnicos. Sin embargo, esta adopción masiva trae consigo una advertencia clara sobre la relevancia del criterio humano, ya que el 79% de los expertos explica que ahora dedica la mayor parte de su tiempo a gestionar precisamente estos flujos de trabajo de IA y automatización.

Si bien la tecnología permite procesar grandes volúmenes de información, no posee la sensibilidad cultural necesaria para diferenciar a una marca en un mercado saturado de contenido generado algorítmicamente. La verdadera ventaja reside en quién posee la capacidad de aplicar la visión estratégica para conectar con las emociones reales del público.

Esta transformación del rol profesional también se refleja en la distribución del tiempo laboral. Las actividades tradicionales, como el diseño de anuncios o el email marketing, están perdiendo terreno frente a la analítica profunda. El 51% de los profesionales prioriza ahora el análisis de datos sobre la ejecución operativa.

El profesional del marketing se define actualmente por su habilidad para vincular cada acción con los objetivos comerciales globales, dejando atrás la producción de contenidos sin un propósito claro. Para los líderes de la industria, el camino a seguir implica fomentar la fluidez multicanal en sus equipos y priorizar la formación en interpretación de datos. Al final del día, el éxito en la comunicación comercial depende de la capacidad de unir piezas de información dispersas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, periodo analizado en este informe, para construir una estrategia coherente que entienda la complejidad del consumidor moderno.