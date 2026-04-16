SHEIN, protagonista del verano 2026 con la sponsorización de siete grandes festivales en toda Europa

SHEIN, la plataforma global de moda y estilo de vida, se prepara para dar inicio a la temporada de festivales del verano 2026, presentando una programación imperdible de experiencias inmersivas en algunos de los festivales de música más icónicos de Europa.

Reino Unido

SHEIN regresa por tercer año consecutivo al Pepsi Max presents Parklife y por quinto año al Pepsi Max presents Creamfields. Este año, la marca será patrocinadora de dos escenarios icónicos: el G Stage en Parklife y el HALO Stage en Creamfields, presentado por SHEIN.

La compañía hará su debut en el Sky presents Isle of Wight Festival, donde sorprenderá a los asistentes con un espacio de activación único. Los visitantes podrán vivir la experiencia SHEIN en primera persona: desde el juego “Spin to Spin”, donde podrán lucir sus habilidades como DJ con su propio mini set, hasta divertidos momentos en el photobooth y un toque de glitter con artistas especializados para llevar el look festivalero al siguiente nivel.

Los asistentes a estos eventos también podrán disfrutar de actuaciones inolvidables de artistas de primer nivel como Lewis Capaldi, Calvin Harris, Carl Cox y Zara Larsson.

España

Reforzando su presencia en los grandes eventos europeos, SHEIN vuelve por segundo año consecutivo al FIB (Festival Internacional de Benicàssim) y al Arenal Sound, donde el público podrá disfrutar de actuaciones de artistas de renombre internacional como The Prodigy, Biffy Clyro, Myke Towers y Maria Becerra.

Italia

Ampliando su presencia en los festivales italianos, SHEIN debuta como patrocinador en el Firenze Rocks de Florencia, llevando su visión creativa a uno de los eventos musicales más emblemáticos del país. El festival contará con leyendas internacionales como Lenny Kravitz, Robbie Williams y The Cure, para una celebración inolvidable de la música y la cultura.

Alemania

En una apuesta decidida por ampliar su presencia en los festivales alemanes, SHEIN anuncia su primera colaboración con el Heroes Festival de Geiselwind, marcando un nuevo e ilusionante capítulo en su relación con la escena musical alemana. El festival reunirá a algunos de los artistas más influyentes y aclamados del país, entre ellos Kool Savas, RIN y Haftbefehl, ofreciendo una experiencia en vivo que no dejará indiferente a nadie.

Experiencias inmersivas en festivales por toda Europa

Reconocida por sus experiencias de marca inmersivas, SHEIN elevará el panorama de los festivales europeos en 2026 con activaciones dirigidas por tendencias diseñadas para involucrar e inspirar. Los asistentes a los festivales serán invitados a explorar las colecciones inclusivas de verano de SHEIN, con propuestas que van desde el estilo boho hasta atrevidos looks punk, sin olvidar lo esencial para un rave en el desierto.

SHEIN abrirá cada festival con una exclusiva fiesta VIP, a la que asistirán celebridades y figuras de estilo. A través de las activaciones, los invitados podrán sumergirse en la experiencia SHEIN con sets de DJ seleccionados, barras de glamour, momentos en fotomatón, juegos interactivos y sorteos exclusivos.

La marca también contará con plataformas de visualización en ubicaciones privilegiadas en el Pepsi Max presents Creamfields y Firenze Rocks, además de una terraza VIP de marca en el FIB, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de sus artistas favoritos desde lugares con gran visibilidad.