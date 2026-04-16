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Cómo los estereotipos de edad en los anuncios de belleza afectan la identidad silver
La influencia de la publicidad cosmética en la autoestima de los mayores de 60 años
Cómo los estereotipos de edad en los anuncios de belleza afectan la identidad silver

Por Redacción - 6 Mayo 2026

La industria cosmética ha mantenido durante décadas una relación ambivalente con el paso del tiempo, utilizando la imagen de las personas mayores de 60 años principalmente como un recordatorio de aquello que se debe evitar o corregir. En este contexto, la publicidad de cremas antiarrugas suele proyectar una narrativa donde la madurez se percibe como una serie de deficiencias estéticas que requieren intervención inmediata. Esta representación no solo condiciona el consumo, sino que impacta profundamente en la autopercepción de un colectivo que, paradójicamente, posee un poder adquisitivo relevante pero que se siente ajeno a los cánones de belleza que las marcas intentan imponerle.

El fenómeno conocido como edadismo publicitario se manifiesta de forma sutil pero persistente a través de la elección de modelos que, si bien superan los sesenta años, muestran una apariencia que dista mucho de la realidad cotidiana de su generación. Al presentar rostros excesivamente retocados o perfiles que encajan en un ideal de juventud eterna, las campañas generan una disonancia cognitiva en el espectador. Los consumidores de hoy, especialmente aquellos que han alcanzado la etapa de la jubilación con una vitalidad sin precedentes, demandan una representación que honre la autenticidad de sus historias personales y la textura real de su piel, en lugar de una promesa de invisibilidad para sus arrugas.

La psicología detrás de estas estrategias comerciales revela una intención de capitalizar la inseguridad. Al asociar el bienestar y el éxito social con la ausencia de signos de envejecimiento, la publicidad establece una jerarquía donde lo joven es sinónimo de valor y lo viejo se reduce a un problema que debe ser mitigado mediante productos químicos. Este enfoque ignora que la belleza en la madurez no reside en la ausencia de líneas de expresión, sino en la salud y la vitalidad del rostro. Las personas mayores de 60 años comienzan a rebelarse contra este mensaje, buscando marcas que hablen de cuidado personal y bienestar integral en lugar de corrección de defectos.

Además, existe una polarización evidente en la forma en que se retrata a la tercera edad. Por un lado, se presentan figuras de una fragilidad extrema, vinculadas a productos de salud o dependencia; por otro, surgen modelos con un estilo de vida inalcanzable, conocidos como los "silver surfers", que parecen no haber envejecido jamás. Esta falta de matices deja un vacío en la representación de la mayoría de la población, que se sitúa en un punto medio donde el envejecimiento es un proceso natural, aceptado y gestionado con dignidad. La necesidad de una publicidad más honesta se vuelve imperativa para evitar que un segmento tan amplio de la sociedad se sienta excluido de la narrativa cultural predominante.

El impacto emocional de verse reflejado en un espejo que la publicidad deforma puede derivar en una sensación de invisibilidad social. Cuando las empresas de cosmética utilizan la imagen de los mayores solo para vender la ilusión de no serlo, están negando la identidad de estas personas. Hoy, en pleno 2026, la conversación está girando hacia la pro-edad, un movimiento que invita a disfrutar de cada etapa de la vida con los cuidados necesarios pero sin la presión de detener el reloj. Las marcas que logren entender que la confianza se construye desde la validación de la realidad, y no desde la negación de la edad, serán las que consigan una conexión genuina con este público.

La evolución hacia una comunicación más ética y humana requiere un cambio en la estructura misma de los procesos creativos. Incluir a personas mayores en la toma de decisiones publicitarias permitiría desterrar estereotipos y construir mensajes que resuenen con sus verdaderas preocupaciones y aspiraciones. La piel a los 60 años cuenta una historia de resiliencia y experiencia que merece ser celebrada con el mismo entusiasmo con el que se celebra la lozanía de los veinte. Solo mediante una representación diversa y honesta será posible que la industria cosmética deje de ser un espacio de confrontación con el espejo para convertirse en un aliado del bienestar en todas las etapas del ciclo vital.

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