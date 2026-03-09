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Zara supera a Adidas y se consolida como la segunda marca textil del mundo
Nike mantiene el liderazgo, pero reduce su ventaja frente a Zara
Zara supera a Adidas y se consolida como la segunda marca textil del mundo

Por Redacción - 14 Abril 2026

Zara, enseña principal de Inditex, ha reforzado su posición en la industria global de la moda hasta consolidarse como la segunda marca textil del mundo por facturación, solo por detrás de Nike. Este ascenso se explica por un notable incremento de sus ingresos tras la pandemia, con un crecimiento acumulado del 43% entre 2021 y 2025, al pasar de 19.586 a 28.051 millones de euros, según un análisis publicado por Expansión.

Este avance convierte a Zara en la compañía que más ha crecido en términos absolutos entre las grandes marcas textiles a nivel mundial. Su evolución le permitió superar a Adidas en 2022 y afianzarse como segunda marca global por ventas. Además, la brecha con Nike se ha reducido en más de 2.000 millones de euros en el periodo analizado, lo que evidencia un acercamiento progresivo al liderazgo.

A pesar de mantener la primera posición con una facturación de 33.684 millones de euros, Nike ha registrado un crecimiento más moderado, del 22,6% desde 2021, aproximadamente la mitad que Zara. Esta diferencia refleja una dinámica más intensa por parte de la firma española en el conjunto del periodo. Sin embargo, el comportamiento más reciente muestra cierta divergencia, ya que en 2025 Nike creció un 11,76%, mientras que Zara experimentó una evolución más contenida. No obstante, el inicio de 2026 apunta a una reactivación para Inditex, con un incremento del 9 % a tipo de cambio constante, lo que podría volver a reducir la distancia entre ambas compañías.

El análisis también pone de relieve el buen desempeño de otras marcas del grupo Inditex. Bershka alcanzó en 2025 una facturación de 3.286 millones de euros, mientras que Stradivarius llegó a los 3.002 millones. Ambas firmas han registrado crecimientos significativos desde 2021, del 51% y 64,6% respectivamente, manteniendo además incrementos de doble dígito en el último ejercicio. Este impulso ha permitido a Bershka superar a Gap, mientras Stradivarius se sitúa en niveles comparables a marcas internacionales como Lacoste, Burberry o Guess.

Por su parte, Mango también ha fortalecido su posicionamiento en el mercado global. La compañía alcanzó en 2025 unos ingresos de 3.767 millones de euros, lo que supone un incremento del 68,6% desde 2021 y del 12,82% en el último año. Esta evolución le ha permitido superar a Calvin Klein y acercarse a Tommy Hilfiger, ambas integradas en PVH Corp., situándose en torno al puesto 25 del ranking mundial por volumen de ventas.

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