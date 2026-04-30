Zara se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo superando a Nike

La marca estrella de Inditex, Zara, ha superado a Nike y se ha convertido en la firma de moda más valiosa del mundo, según el informe Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. La compañía fundada por Amancio Ortega alcanza una valoración superior a los 44.000 millones de dólares (37.570 millones de euros).

La 21ª edición del estudio de Kantar, publicada este jueves, destaca que Zara representa “un claro ejemplo” de cómo las experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial están reforzando el valor de marca.

El ranking también refleja el dominio de las grandes tecnológicas. Google recupera el liderazgo mundial por primera vez desde 2018 tras crecer un 57%, desbancando a Apple, que había encabezado la clasificación durante cuatro años consecutivos. El crecimiento de Google se atribuye a la integración de Gemini en sus servicios, nuevas funciones basadas en IA y su inversión en centros de datos. Completan el Top 4 Microsoft y Amazon.

Entre las novedades del ranking figura Anthropic, cuya IA Claude entra directamente en el puesto 27 con un valor de marca de 96.577 millones de dólares. Por su parte, OpenAI, con ChatGPT, protagoniza el mayor crecimiento anual de valor de marca, con un aumento del 285%.

María Granados, responsable de Brand Guidance en Kantar España, subrayó que la inteligencia artificial está acelerando el crecimiento empresarial, aunque también complica el trabajo de marketing. Según explicó, las marcas con mejores resultados utilizan la IA para identificar señales relevantes, conectar el comportamiento de los consumidores con decisiones de negocio y actuar con rapidez en mercados cada vez más fragmentados.

A nivel regional, las marcas europeas incrementaron su valor un 14%, aunque por debajo del crecimiento registrado por las firmas norteamericanas. Las únicas europeas que retrocedieron fueron Louis Vuitton y Chanel. En cambio, compañías tecnológicas europeas como SAP, Siemens y Booking.com mejoraron notablemente su valoración.

El informe también destaca el avance de las marcas asiáticas, con 23 empresas presentes en el Top 100. Entre las que más crecieron figuran Alibaba, Xiaomi, Tencent y Ping An, impulsadas por su rapidez para interpretar tendencias de consumo y responder con agilidad al mercado.