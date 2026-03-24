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WhatsApp permitirá chatear sin dar el número de teléfono: Implicaciones para pymes, marcas y profesionales
WhatsApp permitirá chatear sin dar el número de teléfono: un cambio clave para la privacidad digital
WhatsApp permitirá chatear sin dar el número de teléfono: Implicaciones para pymes, marcas y profesionales

Por Redacción - 16 Abril 2026

WhatsApp permitirá chatear sin dar el número de teléfono: un cambio clave para la privacidad digital

WhatsApp avanza hacia un nuevo modelo de comunicación en el que ya no será necesario compartir el número de teléfono personal para iniciar una conversación. La plataforma permitirá contactar mediante un nombre de usuario, una evolución que afecta a una base de más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Desde el punto de vista de la privacidad, el cambio supone un avance claro. “En cuanto a privacidad ganamos. Ahora podemos compartir nuestro usuario para contactar por WhatsApp sin necesidad de dar nuestro número personal”, explica Miguel Ortega, director de procesos y seguridad de cdmon.

Privacidad y nuevos riesgos asociados a la identidad

La desaparición del número de teléfono como dato obligatorio reduce la exposición directa de información personal. Sin embargo, el nuevo modelo introduce otros riesgos.“El nuevo riesgo más alto es el de suplantación, al igual que actualmente pasa con los dominios, los emails o en Telegram; los usuarios estarán expuestos a estafas de ciberdelincuentes que usarán cuentas parecidas a otras lícitas”, advierte Ortega.

Al formar parte del ecosistema de Meta, WhatsApp podría apoyarse en mecanismos ya existentes en otras plataformas del grupo. “Al ser de Meta y poder vincular nuestras cuentas con Facebook o Instagram, es posible que a los miembros que ya pagan protección de marca en estas plataformas se les mantenga, aunque aún no está confirmado”, señala el experto.

Implicaciones para pymes, marcas y profesionales

Para empresas, autónomos y pymes, el nombre de usuario se convertirá en un nuevo identificador público. “Puede ser difícil encontrar un nombre que se adapte, el que se haya registrado en otras plataformas lo sabe”, explica Ortega.

La recomendación pasa por una gestión coherente del identificador digital. “Lo mejor es buscar un nombre apropiado, aunque posiblemente no sea exacto, y compartirlo en las redes que ya controlamos y donde ya tenemos una base de contactos que confían en nuestra identidad”, añade.

En cuanto a la protección legal, Ortega recuerda que “ante todo permanece el derecho de marca” y que “Meta puede tener sus procesos internos para arrebatarle un nombre y dárselo a otro usuario, pero eso estaría reservado a marcas inequívocas, como un banco o Coca-Cola”.

Como ocurre en otros entornos digitales, existen soluciones comerciales. “Como siempre en estos casos, el problema genera una solución: pagar su verificado, aunque esto no evita que otros sin verificado se hagan pasar por ti”, puntualiza.

Identidad digital y gestión centralizada

Este cambio se enmarca en una evolución más amplia del ecosistema Meta. “Meta ya tiene un centro de cuentas compartidas para gestionar nuestra identidad en todas sus plataformas de forma fácil”, explica Ortega.

Según el experto, el impacto es principalmente funcional. “Esto solo hace que su servicio, antes vinculado a un teléfono, pueda ser utilizado solo con el nombre de usuario” y, en este contexto, “no debe afectar en nada a la soberanía de los datos”.

La introducción del nombre de usuario en WhatsApp confirma una tendencia creciente en los servicios digitales: la identidad deja de depender exclusivamente del número de teléfono, ganando flexibilidad y privacidad, pero requiriendo una mayor atención a la protección frente a usos fraudulentos.

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