Noticia Tendencias

Las marcas pueden estar dejando fuera al 34 % de la población, al no entender cómo compran los boomers
3 de cada 10 boomers son consumidores de altos ingresos y el 75 % cuenta con ahorros, aunque muchas estrategias siguen pensadas para públicos más jóvenes.
Las marcas pueden estar dejando fuera al 34 % de la población, al no entender cómo compran los boomers

Por Redacción - 27 Mayo 2026

Su uso habitual de internet, redes sociales y dispositivos conectados obliga a combinar canales digitales con confianza, personalización y experiencias útiles.

Durante años, buena parte de la conversación en marketing se ha centrado en cómo conquistar a la generación Z y a los millennials, cuya capacidad para marcar tendencias, activar comunidades y transformar los códigos culturales ha concentrado la atención de muchas marcas, aunque esta mirada corre el riesgo de dejar fuera a una generación que sigue teniendo un enorme poder de decisión de compra, los boomers y, en general, los consumidores mayores de 55 años, un colectivo que representa ya el 34 % de la población española.

No se trata de un nicho residual, ya que, según datos de Global Web Index, tres de cada diez boomers son considerados consumidores de altos ingresos y tres cuartas partes cuentan con ahorros o liquidez como respaldo financiero, por encima de cualquier generación más joven, pese a que muchas estrategias de marketing continúan construyéndose desde códigos, canales y mensajes pensados casi exclusivamente para públicos más jóvenes.

En este contexto, WAM señala que el reto para las compañías no pasa por crear campañas específicas para mayores, la clave está en entender mejor cómo decide, compra y se relaciona con las marcas una generación que combina capacidad económica, experiencia de consumo, fidelidad y una creciente actividad digital.

Canales digitales, confianza y personalización para conectar mejor

Aunque esta generación no es nativa digital, los boomers utilizan internet, redes sociales y dispositivos conectados de forma habitual, algo que obliga a las marcas a abandonar la idea de que solo se llega a ellos a través de medios tradicionales. La televisión conectada, los contenidos digitales, el email, las búsquedas online y las experiencias de commerce pueden desempeñar un papel clave, siempre que se construyan desde la utilidad, la claridad y la confianza.

La oportunidad no está en replicar los códigos de las generaciones más jóvenes, pasa por diseñar experiencias que les hagan sentirse comprendidos, porque para este consumidor la autenticidad, la coherencia y la credibilidad pesan más que la novedad por la novedad. Valoran las marcas que explican bien lo que ofrecen, simplifican los procesos, responden cuando hay un problema y mantienen una relación consistente antes, durante y después de la compra.

En este punto, la data y la inteligencia artificial se convierten en herramientas relevantes, siempre que estén al servicio de una relación más humana y personalizada, ya que su valor no reside únicamente en segmentar por edad, también permite identificar comportamientos, anticipar necesidades y adaptar mensajes, ofertas y experiencias al contexto real de cada consumidor. Así, el CRM, el commerce y la automatización permiten pasar de campañas genéricas a relaciones más útiles y menos invasivas.

“Una marca que solo mira a las generaciones más jóvenes está dejando fuera a una parte enorme del mercado y, probablemente, a una de las que más capacidad tiene para decidir, recomendar y sostener el consumo en muchos hogares. El reto no es hablar a los boomers como si fueran jóvenes ni tratarlos como un público desconectado, consiste en entender sus códigos reales y convertir ese conocimiento en experiencias más claras, útiles y relevantes”, señala Jorge Carriazo, Media Business Director de WAM.

Contenidos relacionados
La evolución de los acuerdos de servicio: cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo los SLA, XLA y OLA
El boom de la marca blanca en España y por qué los consumidores ya no vuelven atrás
Así come la Gen Z: Una generación que está transformando la hostelería
Más Leídos
El boom de la marca blanca en España y por qué los consumidores ya no vuelven atrás
Los bots dominan Internet: el 53% del tráfico ya no es humano
La batalla por aparecer en las respuestas de la IA redefine la estrategia de las empresas
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
El auge de las marcas de coches chinos en España alcanza el quince por ciento de cuota de mercado
El marketing en redes sociales entra en una nueva era: el vídeo y la IA desplazan el dominio histórico de Facebook
La compra ya no empieza en Google: así está cambiando la IA el comportamiento del consumidor digital
Zara se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo superando a Nike
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Las marcas pueden estar dejando fuera al 34 % de la población, al no entender cómo compran los boomers
Cinco de cada diez anunciantes españoles alcanzan niveles óptimos de responsabilidad publicitaria
Inés Bermejo Vázquez, directora general de HP Iberia, ganadora de la II edición del Premio a la Mejor Marca Personal 2026
Nuevas métricas de atención transforman la estrategia publicitaria en televisión digital
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa
Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital