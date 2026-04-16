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Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital
Del caos a la estrategia: el salto definitivo hacia un Social Media estructurado
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Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital

Por Redacción - 22 Abril 2026

El formato del seminario web ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, consolidándose como una de las herramientas más potentes para la transmisión de conocimiento y la captación de audiencia cualificada.

La saturación de contenidos efímeros en plataformas sociales ha otorgado una relevancia renovada a los espacios que permiten la profundidad y la interacción real. Los seminarios web enfocados en la gestión de redes sociales no son solo una extensión de las estrategias de contenido, sino que se han convertido en el eje sobre el cual muchas marcas construyen su autoridad. La posibilidad de explicar conceptos complejos, como la transición del social media manual al social aumentado, requiere de un tiempo y una atención que los formatos de video corto simplemente no pueden ofrecer. La efectividad de estas sesiones radica principalmente en su capacidad para humanizar las marcas a través de la voz y el rostro de expertos que comparten su experiencia en tiempo real.

Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados” es el punto de partida de una propuesta que invita a detenerse, analizar y profesionalizar la gestión de redes sociales en un entorno cada vez más exigente. El próximo 28 de abril de 2026 a las 17:00 horas, la agencia Wanatop, especializada en social media, convoca a profesionales del sector a un seminario web que aborda uno de los mayores desafíos actuales: abandonar la improvisación para dar paso a un modelo estructurado, eficiente y orientado a resultados.

La sesión estará liderada por Noelia Muñoz, responsable de un equipo de 6 especialistas en social media, quien compartirá una visión estratégica sustentada en la experiencia real de gestión de marcas. Lejos de planteamientos teóricos, el encuentro dibuja una hoja de ruta clara para transformar la operativa diaria en un sistema escalable, capaz de conectar la creatividad con el impacto medible en negocio. La premisa es inequívoca: superar la publicación reactiva y construir procesos que aporten coherencia, previsión y rendimiento sostenido.

El webinar propone un recorrido estructurado que pone el foco en la evolución del trabajo en redes sociales

Desde la detección automatizada de tendencias hasta la producción en bloque adaptada a múltiples canales, la sesión profundiza en cómo optimizar recursos sin perder la identidad de marca. La automatización de tareas repetitivas se presenta como un elemento clave para liberar tiempo estratégico, mientras que la medición rigurosa permite identificar qué contenidos generan verdadero valor. Se trata, en definitiva, de integrar creatividad y análisis en un mismo sistema operativo.

Dirigido a responsables de marketing, social media managers y equipos digitales, este encuentro responde a una necesidad cada vez más evidente en el sector: trabajar con metodología. En un momento en el que las marcas compiten no solo por visibilidad, sino por relevancia, adoptar procesos estructurados se convierte en una ventaja competitiva. La capacidad de anticiparse, planificar y escalar resultados marca la diferencia entre la presencia digital y el liderazgo real en el entorno social.

La propuesta de Wanatop se apoya, además, en su posicionamiento como socio estratégico de compañías como Google, Meta, Amazon y ActiveCampaign, lo que refuerza el enfoque práctico y orientado a resultados del webinar. Más allá de la teoría, la sesión busca trasladar cómo la trazabilidad del usuario y el análisis avanzado permiten tomar decisiones fundamentadas en datos reales.

Este seminario web no es solo una oportunidad formativa, sino una invitación a redefinir la forma en que se concibe el social media. En un contexto donde el tiempo es un recurso crítico, aprender a estructurar, automatizar y medir se convierte en una necesidad estratégica. La cita del 28 de abril se presenta, así, como un punto de inflexión para quienes buscan transformar su manera de trabajar y elevar el impacto de sus acciones digitales.

Sobre Wanatop

Afincada en Zaragoza pero con presencia nacional, Wanatop es una de las agencias de marketing digital más distinguidas del país. Entidades como Google, Meta, Amazon y ActiveCampaign así lo avalan, además de sus clientes: grandes empresas que operan tanto a nivel nacional como internacional.

Con más de 50 especialistas en diferentes ramas del marketing digital -SEO, Paid Media, Social Media, analítica web, CRO, comunicación, diseño y desarrollo web-, Wanatop consigue resultados para líderes digitales.

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