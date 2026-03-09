Por qué elegir un Grado en Comunicación Audiovisual con prácticas profesionales

Si eres de los que están pensando en estudiar este grado formativo, hablaremos de él a fondo para que no tengas duda.

Qué es un grado en comunicación audiovisual

El estudio del Grado en Comunicación Audiovisual lo que hace es formarte en la creación, producción y distribución de contenidos sonoros y visuales, lo que abarca, desde anuncios publicitarios hasta documentales o vídeos para redes sociales. No hablamos solamente de cámaras y edición, incluye también la narrativa, tecnología e incluso el negocio.

En nuestro país tiene una duración de cuatro años, donde se combina la teoría con la práctica y te prepara para un sector que no para de crecer año a año con el fuerte impulso que ha supuesto el streaming.

Áreas de estudio principales

Nos encontramos ante un plan de estudios de lo más variado, porque el audiovisual toca todos los palos. Como en la mayoría de los grados, todo empieza con la base, ya que se estudian los fundamentos del cine, guión, sonido o fotografía. La producción también es otro de los puntos clave, donde se estudian la dirección, montaje, diseño o iluminación.

El apartado digital en pleno siglo XXI no podía faltar y se ven las redes sociales, motion graphics, la realidad virtual, etc. El negocio audiovisual y el marketing de contenidos también se tocan, además de la relación entre ética y periodismo.

En este sentido, cada universidad aporta su propio enfoque, pero es clave elegir un programa que combine creatividad, tecnología y práctica real. Un buen ejemplo es el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, donde el alumno se forma en entornos profesionales y trabaja desde el inicio en proyectos vinculados a la industria.

La importancia de las prácticas profesionales

En los estudios actuales se le da un papel clave a las prácticas, que son el puente que hay entre los estudios y el mundo del trabajo real. Al final te proporcionan una experiencia fundamental y puedes ver el mundo audiovisual desde dentro..

Conectar la teoría con la experiencia real

En una clase puedes aprender sobre planos, pero en las prácticas se puede ver cómo un dron puede cambiar un plan aéreo o utilizar herramientas que pueden hacer que un vídeo pase de ser algo discreto a algo espectacular. De igual forma, practicando se puede sentir esa presión que puede ser editar para uno de los clientes o ver cómo un proyecto sobre el papel cobra vida.

Aprender de profesionales en activo

Puedes trabajar con directores, editores o productores. De esta forma puedes ir absorbiendo trucos que no aparecen en los libros, desde utilizar la IA para diversas tareas o la ardua negociación que a veces se tiene con los actores.

Construir un portafolio atractivo

Antiguamente los estudiantes salían con títulos bajo el brazo y nada más. Ahora pueden acumular proyectos reales, algo que al final es lo que buscan los reclutadores de empleo en el siglo XXI.

Cómo las prácticas mejoran tu empleabilidad

Está claro que la formación te la da el grado, pero son las prácticas las que ayudan a que seas de verdad contratable por las empresas. Una gran parte de los alumnos encuentran trabajo en pocos meses si hicieron buenas prácticas. No hablamos de magia; es algo natural cuando el alumno ha demostrado solvencia a la hora de moverse en equipo y trabajar bajo presión.

Networking y contactos en la industria audiovisual

Conoces a mucha gente, ya que los propios profesionales pueden recomendarte para tal o cual trabajo. El estar inmerso en prácticas o en festivales o en muchos trabajos ayuda a que el alumno cuente con muchos contactos que pueden abrirle las puertas para futuros proyectos y trabajos.

Oportunidades de contratación tras las prácticas

Son bastantes las empresas en las que se pueden convertir las prácticas en trabajo fijo o indefinido. Algo importante que tampoco hay que olvidar es que incluso si no te contratan, pueden hacerte una carta de recomendación que puede ser de lo más valiosa.

Diferenciación frente a otros candidatos

Estudiar en una buena universidad con unas prácticas de calidad permite que el alumno se diferencie y pueda ser más atractivo para los reclutadores.

Tipos de prácticas disponibles

Lo cierto es que generalmente puede haber para todo tipo de gustos e intereses, dependiendo de lo que más atraiga al alumno.

Productoras de cine y televisión

Una buena forma de entrar en el mundo de los rodajes reales y donde se aprende logística, casting o el apasionante mundo de la postproducción.

Agencias de publicidad y marketing digital

Anuncios para firmas o campañas de publicidad. Un mundo en el que la creatividad lo es todo.

Plataformas de streaming y medios online

Como decíamos al principio, el mundo del streaming ha llegado con fuerza y es buena forma de conocer todo lo que se mueve en las principales plataformas, donde los famosos algoritmos o las métricas de engagement importan.

Consejos para aprovechar al máximo tus prácticas

Lo mejor es ir concienciado y sacarle partido a todos los conocimientos que puedes adquirir.

Preparación antes de empezar

Una buena forma de hacerlo es estar a la última y hacerte un CV donde tengas links a tus trabajos y leer sobre la empresa en cuestión.

Actitud y aprendizaje continuo

Debes ser proactivo, dar ideas y no limitarte solamente a esperar órdenes. Siempre es bueno pedir feedback y absorber cuantos más conocimientos, mejor.

Documentar y mostrar tus proyectos

Terminamos haciendo alusión a la necesidad de tener todo lo que hayas hecho documentado y poder enseñarlo. Al final, es la prueba de todo lo que sabes hacer.