José Miguel García-Gasco Martínez, Director General de Atresmedia Publicidad, nuevo Presidente de AUTOCONTROL

AUTOCONTROL ha nombrado a José Miguel García-Gasco Martínez, Director General de Atresmedia Publicidad, como nuevo presidente de la asociación, en el marco de su 31ª Asamblea General celebrada esta mañana en la sede de Repsol. García-Gasco sustituye a Xavi Pons (Idilia Foods), tras completar su periodo máximo de mandato.

El relevo se produce en un momento especialmente relevante para el sector publicitario, marcado por el avance de la regulación en entornos digitales, el auge de nuevos formatos como el marketing de influencers y una creciente exigencia en materia de transparencia y protección del consumidor.

En este contexto, el nuevo presidente ha subrayado el papel estratégico de la autorregulación:

“En un momento de transformación profunda del ecosistema publicitario, la autorregulación se consolida como un pilar esencial para asegurar transparencia, credibilidad y protección al consumidor y para garantizar una confianza que es hoy más necesaria que nunca en nuestra industria. Es la mejor garantía de que el sector evoluciona de forma responsable y sostenible.”

García-Gasco cuenta con casi tres décadas de experiencia en el ámbito de la comercialización publicitaria en medios y ha desarrollado su trayectoria en compañías como Publiespaña, Antena 3 o Sogecable, además de ocupar distintos cargos de responsabilidad en Atresmedia Publicidad.

Junto a él, también han sido designados como Vicepresidentes Antonio Bengoa (Telefónica), José María Rull (Omnicom Advertising), Gema Núñez (Google) y Reyes Justribó (IAB Spain). Como Tesorero ha sido reelegido Mauricio García de Quevedo (FIAB).

Refuerzo del modelo de autorregulación

Durante la Asamblea, la Directora General de AUTOCONTROL, Patricia Zabala, presentó los principales datos de actividad del ejercicio 2025, que reflejan la consolidación del modelo de autorregulación en España.

En concreto, la asociación revisó 32.003 campañas publicitarias antes de su difusión a través del sistema Copy Advice®, y atendió más de 4.700 consultas legales y deontológicas en materia publicitaria.

En el ámbito de la protección de datos, se gestionaron más de 9.500 consultas de consumidores y más de 2.300 reclamaciones, además de más de 1.200 consultas en el sector de telecomunicaciones.

En paralelo, el marketing de influencers ha continuado ganando protagonismo, impulsando el desarrollo de instrumentos específicos para reforzar la transparencia y el cumplimiento normativo, como el Código de Conducta sobre publicidad a través de influencers y el Certificado de Capacitación Básica sobre normativa Publicitaria para Influencers, con más de 5.000 inscritos y superando los 4.500 certificados en este momento.

Zabala puso el acento en el respaldo del sector a este modelo y en los retos futuros: “Los datos confirman que la industria apuesta por la autorregulación. Nuestro objetivo es seguir reforzando este modelo, adaptándolo a los nuevos retos del entorno digital y consolidándolo como una herramienta clave para generar confianza entre empresas, consumidores y reguladores.”

Apoyo institucional y foco en la protección del consumidor

La Asamblea ha sido inaugurada por Paloma Marín, Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y Ángel García Castillejo, Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su intervención, Paloma Marín puso en valor el papel de la comunicación comercial responsable como elemento clave en la protección del inversor, destacando la importancia de garantizar la calidad, claridad y veracidad de la publicidad financiera como primera línea de defensa frente a la desinformación y el fraude, así como la relevancia de la colaboración entre supervisores y sistemas de autorregulación, anunciando que se está avanzando hacia la firma de un futuro convenio de colaboración entre la CNMV y AUTOCONTROL en el que se enmarque la colaboración que ya se está llevando a cabo, y permita reforzarla.

Por su parte, Ángel García Castillejo subrayó la importancia de la cooperación entre autoridades y AUTOCONTROL, destacando el valor de la autorregulación como instrumento eficaz para reforzar el cumplimiento normativo y la protección de los consumidores, especialmente en el ámbito digital, en el marco del convenio vigente entre la CNMC y AUTOCONTROL, así como del “Acuerdo de Corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales” previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y cuya firma se va a llevar a cabo próximamente.

Un modelo consolidado

En 2025 se adhirieron a AUTOCONTROL 62 nuevas entidades, consolidando así su papel como mecanismo ágil y eficaz para la prevención y resolución de controversias publicitarias.

Actualmente, la asociación colabora con 28 Administraciones Públicas y aplica, junto a su Código de Conducta Publicitaria, un total de 21 códigos sectoriales, consolidando su papel como uno de los principales referentes europeos en autorregulación publicitaria.

Gobierno corporativo

La Asamblea sirvió también para la renovación de la Junta Directiva y la ratificación de los miembros del Jurado de la Publicidad, así como de los códigos de conducta aprobados o actualizados en el último ejercicio.