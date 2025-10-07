AMKT refuerza su equipo directivo para impulsar la experiencia a los socios y consolidar su liderazgo en el sector

La Asociación de Marketing de España (AMKT) anuncia una reorganización estratégica en su equipo directivo, con el objetivo de fortalecer la estructura interna, impulsar la innovación y mejorar la experiencia de sus asociados. Esta decisión responde al compromiso y a la sólida trayectoria demostrada por los profesionales que ya formaban parte del equipo, quienes asumen un papel más relevante en la nueva etapa de la organización.

Estos nombramientos se suman a los ya anunciados hace unos meses, cuando Beatriz Navarro asumió la presidencia de la Asociación y Juan Cantón fue designado como director general, marcando el inicio de una etapa centrada en la innovación, la eficiencia y la cercanía con el ecosistema del Marketing en España.

Entre los nuevos roles definidos destacan Eve Vidal, directora de Marketing, Marisa Álvarez, directora de Operaciones, Marta de Manuel, responsable de Experiencia al Socio y Marta Martínez, responsable de Eventos.

“Vivimos un momento apasionante para el marketing en España, en el que la capacidad de generar valor real para las empresas y para la sociedad es más relevante que nunca. Desde AMKT queremos ser ese espacio de conexión entre los profesionales, las marcas y el ecosistema empresarial.

Asumir la dirección de Marketing es una oportunidad para posicionar a AMKT como un actor influyente en la conversación estratégica del sector, impulsando una visión que potencie nuestra marca, amplíe las oportunidades de nuestros socios y ponga en valor el papel del marketing como palanca de transformación económica y social”, ha explicado Eve Vidal.

Con una amplia experiencia en marketing y comunicación, Eve Vidal liderará una estrategia orientada en consolidar la marca AMKT y proyectarla como un referente del marketing en España, impulsando su relevancia entre los profesionales y las empresas y reforzando la propuesta de valor para los socios.

Junto a ella, Marisa Álvarez, con una dilatada trayectoria en AMKT y un profundo conocimiento de la organización, liderará el área de Operaciones. Impulsará la eficiencia organizativa y la optimización de procesos internos, con el objetivo de dotar a AMKT de una estructura más ágil, escalable y orientada a resultados.

Por su parte, Marta de Manuel, desde el área de Experiencia al socio, trabajará en la consolidación de una comunidad profesional más activa y participativa, fortaleciendo los vínculos con las empresas e impulsando nuevas oportunidades de colaboración dentro del ecosistema del marketing

Finalmente, Marta Martínez, responsable de Eventos, liderará el desarrollo de experiencias, que refuercen la conexión entre marcas, profesionales e instituciones, consolidando el papel de AMKT como punto de encuentro y generador de valor para el sector.

Estos nombramientos refuerzan la nueva etapa de AMKT y consolidan su propósito de seguir siendo la asociación de referencia del marketing en España, al servicio de los profesionales y de la evolución del sector.