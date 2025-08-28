Nota de prensa Nombramientos

Teads nombra a Alex Savic Managing Director de Europa y MENA para liderar su próxima etapa de expansión comercial
Este movimiento forma parte de la estrategia de la compañía para reforzar su estructura comercial y acelerar su expansión global

Por Redacción - 11 Septiembre 2025

Teads acaba de anunciar el nombramiento de Alex Savic como Managing Director de Europa y la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Este movimiento forma parte de la estrategia de la compañía para reforzar su estructura comercial y acelerar su expansión global. En este nuevo cargo, Savic dirigirá todas las operaciones comerciales en los mercados clave de Europa y MENA, mientras continúa desempeñando el liderazgo comercial global de Teads Ad Manager (TAM).

Durante más de 12 años en Teads, Savic ha desempeñado varios roles estratégicos en la organización a nivel internacional, como Managing Director de Suiza y Austria, Responsable de Europa Central y del Este (CEE) y DACH, y adicionalmente supervisando Latinoamérica e Israel tras la fusión de Outbrain y Teads. Su amplia experiencia y resultados lo avalan para liderar la siguiente fase de crecimiento en la región.

“En nuestra estrategia de crecimiento global buscamos claridad, responsabilidad y un liderazgo sénior capaz de impulsar el rendimiento en todos los mercados y, al mismo tiempo, mejorar los resultados para nuestros clientes”, ha explicado David Kostman, Chief Executive Officer de Teads. “Alex ha demostrado una gran capacidad de liderazgo, un conocimiento profundo del mercado y un firme compromiso con los resultados. Estoy convencido de que, bajo su liderazgo, Europa y MENA seguirán siendo motores clave de crecimiento para la compañía”.

Por su parte, Bertrand Quesada, Co-President y Chief Business Officer de Teads, destacó: “Alex es un líder excepcional, con un profundo conocimiento de negocio y una visión global muy sólida. Su enfoque en la innovación y en aportar valor a los clientes, especialmente en la implementación de TAM, le convierten en la persona ideal para dirigir esta región en nuestro próximo capítulo”.

“Es un honor asumir esta responsabilidad en un momento tan importante para Teads. Contamos con un equipo extraordinario y una sólida presencia en Europa y MENA, y me entusiasma contribuir a acelerar nuestro crecimiento ofreciendo aún más valor a nuestros clientes y socios”, señaló Savic. “Con la expansión de TAM 2.0 y el fortalecimiento de nuestras relaciones con agencias y marcas, confío en acelerar aún más nuestro desarrollo en la región”.

En su nuevo puesto como Managing Director de Europa y MENA, Savic reportará directamente a Bertrand Quesada, Co-President y Chief Business Officer de Teads, y colaborará estrechamente con los equipos regionales y globales para avanzar en las prioridades estratégicas de la compañía y seguir generando valor a largo plazo para clientes y partners.

