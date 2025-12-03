Dobuss Group cierra un año récord en crecimiento e internacionalización

Dobuss Group, grupo empresarial andaluz especializado en servicios digitales, comunicación y consultoría de negocio, cierra 2025 como el ejercicio más relevante de sus 12 años de trayectoria. La compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en empleo, facturación y cartera internacional, además de estrenar nueva sede corporativa en Córdoba, reforzar sus áreas de innovación y expandir su presencia en el mercado latinoamericano.

“2025 ha sido un año de consolidación y expansión. Hemos crecido en personas, espacios, clientes y proyectos, pero sobre todo en solidez empresarial”, destaca José Huertas, CEO y fundador, junto a José Luis García-Morato, de Dobuss Group. De hecho, el grupo ha superado este año los ochenta profesionales y ampliado su red de clientes nacionales e internacionales, manteniendo un crecimiento estable en todas sus áreas de negocio.

Proyección para 2026

“Nuestro propósito para 2026 es seguir generando oportunidades desde Córdoba hacia el mundo, impulsando la innovación, el talento y el desarrollo sostenible”, asegura José Luis García-Morato, CGO de Dobuss Group.

En este sentido, el grupo prevé seguir creciendo en empleo cualificado, con nuevas incorporaciones en áreas de inteligencia artificial, desarrollo de software y estrategia digital, así como ampliar su actividad internacional en Europa y América Latina.

La compañía reforzará también su vocación formativa y divulgativa, con nuevas jornadas y programas en colaboración con instituciones y asociaciones empresariales.

José Luis García-Morato y José Huertas

2025: un año de grandes hitos y proyección internacional

La inauguración de su nueva sede, de casi 1.000 m², en el Polígono Industrial Amargacena de Córdoba, ha sido uno de los hitos de Dobuss Group este 2025.

En el plano internacional, Dobuss Group ha participado en la misión comercial de Andalucía Trade a México, donde la compañía abrió vías de colaboración en digitalización, marketing y consultoría estratégica, reforzando su posicionamiento como socio tecnológico de referencia en América Latina.

Por otro lado, el Estudio de reputación de supermercados 2025, desarrollado por Adentity y Waahi, dos de las firmas integradas en el grupo, ha tenido un impacto nacional y mediático sin precedentes, situando a ambas empresas como referentes en el uso de inteligencia artificial y big data para evaluar la percepción de marca.

La startup Waahi ha sido además finalista de los Premios Emprendemos Andalucía 2025 y reconocida entre las mejores startups cordobesas del año, consolidando su potencial de crecimiento y proyección en el ecosistema emprendedor.

Por su parte, Zentrik, la agencia de marketplaces de Dobuss Group, ha recibido el Premio Mejor Agencia Revelación en los Marketplaces Awards 2025. Un galardón que reconoce su trabajo en optimización de estrategia de venta online y posicionamiento de marcas en plataformas internacionales.

Sobre Dobuss Group

Dobuss Group es un grupo empresarial fundado en 2013 por los emprendedores andaluces José Luis García-Morato y José Huertas. Actualmente, está integrado por Dobuss, Adentity, BeBrand, Hexer, Communica, Hubler, Waahi y Zentrik, todas ellas enfocadas en el ámbito digital y la comunicación, así como por EIG, Europa Innova Group, una consultora de desarrollo de negocio público.