Nota de prensa Negocios y Empresas

Dobuss Group cierra un año récord en crecimiento e internacionalización
La apertura de su nueva sede y el incremento de las relaciones comerciales en América Latina marcan el balance anual del grupo andaluz
Dobuss Group cierra un año récord en crecimiento e internacionalización

Por Redacción - 19 Diciembre 2025

Dobuss Group, grupo empresarial andaluz especializado en servicios digitales, comunicación y consultoría de negocio, cierra 2025 como el ejercicio más relevante de sus 12 años de trayectoria. La compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en empleo, facturación y cartera internacional, además de estrenar nueva sede corporativa en Córdoba, reforzar sus áreas de innovación y expandir su presencia en el mercado latinoamericano.

“2025 ha sido un año de consolidación y expansión. Hemos crecido en personas, espacios, clientes y proyectos, pero sobre todo en solidez empresarial”, destaca José Huertas, CEO y fundador, junto a José Luis García-Morato, de Dobuss Group. De hecho, el grupo ha superado este año los ochenta profesionales y ampliado su red de clientes nacionales e internacionales, manteniendo un crecimiento estable en todas sus áreas de negocio.

Proyección para 2026

“Nuestro propósito para 2026 es seguir generando oportunidades desde Córdoba hacia el mundo, impulsando la innovación, el talento y el desarrollo sostenible”, asegura José Luis García-Morato, CGO de Dobuss Group.

En este sentido, el grupo prevé seguir creciendo en empleo cualificado, con nuevas incorporaciones en áreas de inteligencia artificial, desarrollo de software y estrategia digital, así como ampliar su actividad internacional en Europa y América Latina.

La compañía reforzará también su vocación formativa y divulgativa, con nuevas jornadas y programas en colaboración con instituciones y asociaciones empresariales.

José Luis García-Morato y José Huertas

2025: un año de grandes hitos y proyección internacional

La inauguración de su nueva sede, de casi 1.000 m², en el Polígono Industrial Amargacena de Córdoba, ha sido uno de los hitos de Dobuss Group este 2025.

En el plano internacional, Dobuss Group ha participado en la misión comercial de Andalucía Trade a México, donde la compañía abrió vías de colaboración en digitalización, marketing y consultoría estratégica, reforzando su posicionamiento como socio tecnológico de referencia en América Latina.

Por otro lado, el Estudio de reputación de supermercados 2025, desarrollado por Adentity y Waahi, dos de las firmas integradas en el grupo, ha tenido un impacto nacional y mediático sin precedentes, situando a ambas empresas como referentes en el uso de inteligencia artificial y big data para evaluar la percepción de marca.

La startup Waahi ha sido además finalista de los Premios Emprendemos Andalucía 2025 y reconocida entre las mejores startups cordobesas del año, consolidando su potencial de crecimiento y proyección en el ecosistema emprendedor.

Por su parte, Zentrik, la agencia de marketplaces de Dobuss Group, ha recibido el Premio Mejor Agencia Revelación en los Marketplaces Awards 2025. Un galardón que reconoce su trabajo en optimización de estrategia de venta online y posicionamiento de marcas en plataformas internacionales.

Sobre Dobuss Group

Dobuss Group es un grupo empresarial fundado en 2013 por los emprendedores andaluces José Luis García-Morato y José Huertas. Actualmente, está integrado por Dobuss, Adentity, BeBrand, Hexer, Communica, Hubler, Waahi y Zentrik, todas ellas enfocadas en el ámbito digital y la comunicación, así como por EIG, Europa Innova Group, una consultora de desarrollo de negocio público.

Contenidos relacionados
Las Tendencias del Marketing que marcas y empresas deben conocer para afrontar 2026 y seguir siendo relevantes
Del ruido digital a la precisión inteligente: las cinco tendencias de 2026 que marcarán el futuro de la experiencia de cliente
Sobrevivir a la infidelidad del consumidor: loyalty inteligente
Más Leídos
El anuncio navideño de Campofrío: ¿Era necesario o deberíamos volver a la estampa tradicional de la publicidad navideña?
Cosmética infantil: el multimillonario negocio de las marcas que seducen a menores preadolescentes y crece gracias a TikTok
Valentino se convierte en el centro de la polémica al usar IA para crear perturbadores anuncios publicitarios de su nuevo bolso DeVain
De los motores de respuesta a los agentes de IA: así será el marketing digital en 2026
Tendencias clave del consumidor que darán forma al futuro del retail en 2026
Un 89,66% de las empresas confirma que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación ni despidos de trabajadores
La era de la publicidad y los spots tradicionales se desvanece reemplazada por la personalización algorítmica de la IA
La IA elevará notablemente el volumen de conversaciones entre marcas y clientes en 2026
Continua Leyendo...
Las Tendencias del Marketing que marcas y empresas deben conocer para afrontar 2026 y seguir siendo relevantes
Dobuss Group cierra un año récord en crecimiento e internacionalización
Oatly y GoodNews utilizan el humor y la ironía para combatir la desinformación nutricional
Del ruido digital a la precisión inteligente: las cinco tendencias de 2026 que marcarán el futuro de la experiencia de cliente
Contenidos Patrocinados
La formación corporativa entra en una nueva etapa: así evolucionan las empresas de e-learning en 2026
El SEO no ha muerto: La inteligencia artificial lo ha hecho más poderoso que nunca
5 ideas para alimentar el recuerdo de tu marca a través del embalaje personalizado
Investigación de la UE a Google LLC: ¿un punto de inflexión para el SEO local en 2025?
ADS
Promocionados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente
IPhone reacondicionados: La tendencia sostenible llega al mundo iPhone
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico