La formación corporativa entra en una nueva etapa: así evolucionan las empresas de e-learning en 2026
Un sector en plena transformación por la presión del cambio digital
Por Redacción - 16 Diciembre 2025

La formación corporativa está viviendo uno de los mayores procesos de cambio de los últimos años. La irrupción de nuevas tecnologías, el trabajo híbrido y la necesidad de actualizar competencias con más frecuencia han impulsado la demanda de soluciones digitales. Este escenario sitúa a las empresas de formación e-learning en un papel estratégico dentro de las organizaciones, que buscan sistemas más ágiles, flexibles y fáciles de escalar.

Del curso aislado al ecosistema completo

Durante años, la digitalización de la formación se limitaba a subir contenidos a plataformas básicas. Sin embargo, el sector ha evolucionado hacia ecosistemas integrados que combinan creación de contenidos, rutas de aprendizaje personalizadas, analítica avanzada y recursos interactivos en un mismo entorno. Las compañías ya no buscan únicamente almacenar cursos, sino gestionar el conocimiento empresarial de forma continua.

En este contexto, proveedores como isEazy se encuentran entre las soluciones que están impulsando este cambio. La compañía, con presencia internacional y más de 22 años de experiencia, desarrolla herramientas centradas en simplificar la producción de recursos formativos y ofrecer experiencias de aprendizaje más completas, tanto para grandes corporaciones como para PYMES.

La inteligencia artificial redefine el tiempo de producción

Una de las tendencias más claras de 2026 será la incorporación de IA especializada en e-learning. Las empresas necesitan crear y actualizar contenidos con rapidez, y la automatización se está convirtiendo en una pieza clave para lograrlo. Las tecnologías impulsadas por IA permiten transformar documentación interna en módulos formativos estructurados, generar evaluaciones automáticamente e incluso adaptar los contenidos a la identidad visual de cada empresa.

Este cambio afecta directamente al rol de las organizaciones del sector, que pasan de ser proveedoras tecnológicas a convertirse en aliadas en la creación y mantenimiento del conocimiento corporativo.

Accesibilidad digital: una exigencia que marca el ritmo

La entrada en vigor de las nuevas normativas europeas en 2025 obliga a que los contenidos digitales sean accesibles para toda la plantilla. Esto está acelerando una revisión completa de plataformas y materiales formativos.

Subtítulos, navegación simplificada, compatibilidad con tecnologías de asistencia o textos alternativos ya no son extras: se han convertido en requisitos básicos.

Más competencia y más criterios para elegir proveedor

La consolidación del sector ha multiplicado el número de opciones disponibles: desde plataformas LMS, hasta catálogos de formación en habilidades, herramientas de creación con IA, soluciones móviles para frontliners o aplicaciones de gamificación. Para facilitar la elección, recursos como la comparativa de empresas de formación corporativa permiten analizar de forma rápida las principales propuestas del mercado y entender qué aporta cada proveedor.

El auge de las PYMES en la adopción del aprendizaje digital

Una de las novedades de los últimos años es que ya no solo las grandes compañías apuestan por el e-learning. Las PYMES, especialmente las que operan con equipos híbridos o necesitan adaptarse rápidamente a cambios regulatorios, están integrando soluciones de aprendizaje digital por su flexibilidad y rapidez de implementación.

Un modelo de aprendizaje continuo y basado en datos

La formación corporativa está dejando atrás los programas puntuales para avanzar hacia un modelo continuo. La combinación de IA, experiencias accesibles, analítica avanzada y ecosistemas integrados apunta hacia un 2026 donde las empresas de formación e-learning serán un elemento esencial en la competitividad de cualquier organización.

