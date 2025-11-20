Un 89,66% de las empresas confirma que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación ni despidos de trabajadores

El portal de empleo Infoempleo y el Grupo Adecco han publicado una nueva edición —la XXVIII— del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, un análisis exhaustivo sobre el estado del mercado laboral en nuestro país. Este estudio se centra en cómo perciben la transformación digital del tejido empresarial español y la implantación de la Inteligencia Artificial los distintos actores implicados: responsables empresariales, profesionales en activo y personas que buscan empleo.

Como adelanta Alberto Gavilán, director de Talento del Grupo Adecco: “Aunque al principio las empresas éramos reticentes a la llegada de la IA, está claro que esta tecnología ofrece una gran oportunidad para las compañías y los trabajadores/as. Pero saber aprovechar esta oportunidad y todo el potencial transformador que trae la IA requiere de una sólida estrategia de formación y talento en cada empresa. No podemos olvidar que la diferencia en cualquier compañía la marcan las personas: la IA será una herramienta para potenciar la empleabilidad, no para sustituir las habilidades esencialmente humanas.

Y para asegurarnos de que todo el mundo puede aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, es imprescindible que el tejido empresarial forme y acompañe a sus plantillas en la adopción de la innovación. Además, es importante hacerlo desde la ética y la responsabilidad. Y la opinión de los trabajadores encuestados en nuestro informe lo corrobora, 7 de cada 10 quieren que su empresa les capacite en el uso de esta tecnología”.

Por su parte, Teresa Tomás, CEO de Infoempleo, señala: “Los rápidos avances en Inteligencia Artificial no solo están transformando nuestro mercado laboral, sino también la forma en la que interactúan sus actores. Las empresas están implementado de forma urgente la alfabetización de la IA en sus proceso internos, con el fin de ganar eficiencia y competitividad; actualmente ya hay equipos humanos que se están formando y los que no, reclaman formación en IA para poder desarrollar sus tareas de forma más productiva, y así adquirir competencias cuanto antes con estas tecnologías; las personas desempleadas, así como cualquier profesional en búsqueda activa de empleo, ya han incorporado estos aplicativos en sus estrategias de búsqueda de empleo para encontrar oportunidades laborales.

En este contexto, facilitar herramientas y formación continua se consolida como el eje fundamente para mantener la empleabilidad de los profesionales en un entorno laboral digitalizado y en constante evolución con las tecnologías del mercado”.

Digitalización a dos velocidades

La tecnología está transformando profundamente la forma de trabajar. Los avances en Inteligencia Artificial, big data, computación en la nube y/o robotización ya son parte esencial de nuestra rutina diaria. Desde acciones cotidianas como compras online o el uso de asistentes virtuales, a transformaciones estructurales en empresas, administraciones públicas y servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte, todo está cambiando a ritmo acelerado.

Esta transformación digital es también una de las prioridades dentro de la Unión Europa. La UE mantiene como objetivo clave para 2030 que más del 90% de las pymes alcancen un nivel básico de intensidad digital, y que al menos el 75% de las empresas utilicen servicios de computación en la nube, realicen análisis de big data o usen la Inteligencia Artificial (IA).

Según los datos recogidos en el último informe de Eurostat sobre la Digitalización en Europa en 2025, un 74% de las empresas de la UE ya habrían alcanzado ese nivel básico de intensidad digital. La proporción correspondiente a las pymes fue del 73%, alrededor de 17 puntos porcentuales por debajo del objetivo que se plantea para 2030, mientras que un 98% de las grandes empresas ya cumplen con ese nivel básico. En España, el 58% de las pymes ya habría alcanzado el nivel de digitalización básico y las grandes compañías habrían superado el objetivo europeo.

Los servicios de computación en la nube siguen siendo una de las tecnologías digitales más implantadas en las empresas europeas. Estos servicios permiten a las compañías acceder a sistemas informáticos, almacenamiento, software y otras capacidades alojadas por terceros en Internet, sin necesidad de mantener infraestructuras propias. Según los últimos datos de Eurostat, el pasado año el 45% de las empresas de la UE utilizaron servicios de computación en la nube, manteniéndose estable respecto al año anterior. En España, la adopción fue inferior a la media europea: aproximadamente el 27% de las empresas usan servicios en la nube, especialmente para alojar correo electrónico, almacenar archivos, gestionar software de oficina o acceder a herramientas colaborativas.

Una tecnología que está avanzando con especial rapidez es la Inteligencia Artificial. La IA tiene un impacto creciente en la transformación digital de las empresas, gracias a su capacidad para automatizar tareas rutinarias, procesar grandes volúmenes de datos, generar informes de forma autónoma, personalizar la experiencia del cliente, optimizar la cadena de suministro, prevenir fraudes o impulsar la innovación de productos y servicios.

De acuerdo a los datos de Eurostat, durante el pasado 2024 un 13,5% de las empresas de la UE ya utilizaban algún tipo de tecnología de IA, lo que representa un aumento significativo respecto al 8% de 2023. En el caso de España, el uso de IA se sitúa entre el 11% y el 13%, confirmando un crecimiento moderado. Nuestro país está situado en el undécimo puesto de este ranking europeo, y se mantiene ligeramente por encima de la media comunitaria, aunque lejos del liderazgo digital de países como Dinamarca (27,6%), Suecia (25,1%), Bélgica (24,7%) o Finlandia (24,4%).

Empresas medianamente preparadas

La digitalización está redefiniendo procesos, relaciones y modelos de negocio. Esta evolución no solo afecta a cómo se produce y se consume, sino también a cómo se organiza el trabajo, se toman decisiones y se relacionan las personas dentro y fuera de las organizaciones. Un enorme cambio del que no todas las empresas están formando parte

De las compañías consultadas para este estudio, solo el 32,81% dice estar preparada para afrontar la transformación digital que hay en marcha frente al 67,19% que cree no estarlo. De estas últimas, el 53,13% afirma que al menos ya está en ello y otro 14,06% dice estar sobrepasada por estos cambios que van demasiado rápidos.

Respecto a la posibilidad de implantar sistemas de Inteligencia Artificial en sus procesos de trabajo, un 42,19% de los profesionales de RRHH dicen que ya están haciéndolo de forma progresiva. Mientras que un 28,13% confirma que tienen pensado hacerlo en un corto plazo de tiempo, y el 3,13% asegura que ya tienen totalmente integrada la utilización de la IA en su actividad empresarial. El porcentaje de empresas que no contemplan implantarla se ha reducido drásticamente en el último año, pasando del 44,71% en 2024 al 26,56% actual, dieciocho puntos menos.

Entre las empresas encuestadas que ya están usando sistemas de Inteligencia Artificial, la automatización de tareas administrativas sigue siendo el uso más extendido (72,41% de ellas ya lo hace), así como el análisis de datos (55,17%) y la automatización de procesos productivos (34,48%). Además, un 24,14% cuenta ya con asistentes virtuales y de atención al cliente. Un 13,79% utiliza la IA además en los procesos de selección de personal, y un 6,90% la destina a otros usos.

El rápido desarrollo de la IA ha traído también consigo la necesidad de limitar ciertos usos de estas herramientas, que podrían vulnerar algunos derechos de los usuarios. Así, en marzo de 2024 la Unión Europea aprobó la primera ley para regular la Inteligencia Artificial y garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales, en cuya aplicación las compañías tendrán un papel protagonista. Por el momento, parece que las empresas están respondiendo bien a la aplicación de la ley: un 51,72% de ellas ya cuenta con un código ético para el uso de herramientas de IA (un año atrás era solo el 22,35%) frente al 48,28% que todavía no cuenta con una regulación interna para la materia.

En este último año también ha aumentado significativamente el porcentaje de empresas que están facilitando a sus empleados/as formación sobre IA. Si en 2024 solo un 15,29% de las empresas analizadas ofrecía acciones formativas, este año ese porcentaje se ha elevado al 51,72%.

En cuanto a la repercusión que ha tenido la llegada de la IA en las plantillas de las organizaciones consultadas, parece que sigue siendo limitada. Un 89,66% de ellas confirma que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores/as ni tampoco en los despidos. Solo un 3,45% manifiesta que ha disminuido la contratación de personal y el restante 6,90% dice ha aumentado la contratación de especialistas a consecuencia de la llegada de la IA.