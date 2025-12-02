Tendencias clave del consumidor que darán forma al futuro del retail en 2026

El consumidor el próximo año será más selectivo, más emocional y más difícil de fidelizar. En un mercado donde la experiencia pesa más que el producto, las marcas deberán leer mejor a las personas para seguir siendo relevantes.La forma en que las personas compran está cambiando más rápido que el propio retail. Tras años de incertidumbre económica, hiperconexión y sobreoferta digital, el consumidor global se enfrenta a 2026 con nuevas prioridades: menos impulsivo, más informado, más exigente. Según el Consumer Outlook 2024 de NielsenIQ, los compradores están reevaluando categorías completas de gasto y priorizando conveniencia, simplicidad y valor real.

“El consumidor de hoy ya no elige solo por precio o conveniencia. Elige por resonancia. Busca marcas que entiendan su ritmo, su realidad y sus emociones. Lo que vemos hacia 2026 es un retorno a lo esencial: conexión, claridad y significado”, comparte Pablo Silva, SVP Business Development en another, agencia de comunicación estratégica con amplia oferta en LATAM.La mirada de Silva refleja un punto de inflexión: el consumidor ya no responde a lo que las marcas proyectan, sino a lo que realmente entregan. Y en este nuevo escenario, entender su comportamiento es clave. Estas son las cinco tendencias que marcarán el rumbo del retail hacia 2026:

El consumidor busca propósito, no campañasEl consumidor de 2026 esperará algo más que un buen producto: querrá valores, coherencia y una visión del mundo con la que pueda identificarse. No bastará con “decir”, habrá que demostrar.

Las personas comprarán menos, pero mejor; cuestionarán la procedencia, el impacto y la intención detrás de cada marca. Y, como anticipa NielsenIQ, elegirán aquello que les simplifique la vida, reduzca la fricción y conecte con lo que realmente valoran.

La exigencia no será moralista: será profundamente práctica.

La IA que anticipa: el retail predictivo y sin fricciónLa inteligencia artificial está transformando la compra en algo más fluido y natural. Hoy, la tecnología ya no espera a que el consumidor busque: se adelanta. Un estudio reciente del mercado revela que 53 % de los consumidores ha comprado algo basado en recomendaciones de IA generativa, y 46 % está dispuesto a ordenar productos directamente desde herramientas de IA. Esta capacidad de anticipar intención convierte cada interacción en una experiencia más simple, intuitiva y personalizada.

A medida que la IA integra logística, inventarios, recomendaciones y asistencia conversacional, el retail híbrido cobra nuevo sentido: físico, digital y predictivo a la vez. Cuando la tecnología entiende el contexto del usuario, cada paso se siente hecho a medida. Es la hiperpersonalización llevada a su versión más sofisticada: sin fricción, sin esfuerzo, sin ruido, pero profundamente humana.

La hiperpersonalización se convierte en estándarLa personalización dejó de ser un gesto aspiracional para convertirse en una expectativa. McKinsey lo confirma: 71 % de los consumidores espera interacciones personalizadas y 76 % se frustra cuando no las recibe.

La IA permitirá que cada interacción -online o en tienda- se sienta hecha a medida: desde recomendaciones predictivas hasta inventarios inteligentes y atención conversacional. El retail que sobreviva será el que aprenda a conocer a la gente sin invadirla: anticiparse sin agobiar, sugerir sin interrumpir.

Las experiencias inmersivas valdrán más que el mismo productoLa experiencia se convirtió en moneda cultural. Lo confirma la industria: la tecnología inmersiva alcanzó USD $44.1 mil millones en 2024, de acuerdo con datos de Immersive Technology Business Analysis Report 2025. El consumidor buscará experiencias que despierten los sentidos, narrativas que lo sorprendan y espacios que lo inviten a sentir.

Las pop-ups, las flagship sensoriales y las activaciones culturales seguirán creciendo porque convierten la compra en memoria. El retail ya no es un lugar: es un momento.

El retail híbrido será la normaEl futuro no es digital ni físico. Es ambos, al mismo tiempo. La interacción humana sigue siendo determinante: el Retail CX Insights Report 2025 se basa en 57 millones de feedbacks en tiendas físicas y demuestra que la experiencia presencial sigue siendo el pilar emocional del retail.

El consumidor descubre online, valida en redes, experimenta en tienda y compra donde le resulta más conveniente. El reto será construir experiencias fluidas -un mismo pulso entre canales, inventario, atención y logística- sin que se sienta fragmentado.

El consumo responsable se consolidaEl consumidor 2026 será más consciente y menos indulgente con las marcas que practican la sostenibilidad “de discurso”. Buscará trazabilidad, materiales responsables, diseño circular y políticas claras. Y, como anticipa NielsenIQ, elegirá aquello que aporte valor real a su vida, no solo a su clóset o a su carrito. Las marcas deberán demostrar impacto, no anunciarlo.

Un retail más humano que tecnológicoLo que une estas seis tendencias es una idea simple: el consumidor quiere sentirse visto. Quiere experiencias útiles, bellas, responsables y coherentes. La tecnología será una aliada, pero no la protagonista. El diferencial seguirá siendo emocional.

“Las marcas que lideren el futuro serán las que lean entre líneas: lo que la gente siente, no solo lo que declara. El retail que viene se construye desde la empatía, la innovación y la capacidad de diseñar experiencias que mejoren la vida cotidiana”, concluye el experto de la agencia de comunicación estratégica another, Pablo Silva, Vicepresidente Sénior de Desarrollo de Negocios.El retail de 2026 será más complejo, sí, pero también más humano. Las marcas que entiendan estas señales no solo competirán: pertenecerán.