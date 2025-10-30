Artículo Marketing Digital Patrocinado

La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta

31 Octubre 2025

El panorama del marketing digital está en una constante evolución, donde la dependencia de gigantes como Google y Meta se ha convertido en un punto de vulnerabilidad para muchas empresas. En respuesta a esta realidad, Digital Group ha anunciado las últimas sesiones de su Master Class, titulada "No dependas solo de Google y Meta: 11 Leyes del cambio en tu estrategia de marketing digital".

Este evento, que marca su decimoquinta edición, busca empoderar a directores de marketing, ventas, comunicación y ecommerce con herramientas y metodologías que les permitan diversificar sus estrategias y asegurar un crecimiento sostenido y diferenciado. Las sesiones, tras el éxito de los encuentros anteriores en el año en curso, se presentan como una oportunidad crucial para quienes buscan ir más allá de los canales tradicionales y explorar nuevas fronteras en la captación digital.

La imperativa de la diversificación estratégica en el marketing digital

La formación ofrecida por Digital Group se distingue por su enfoque eminentemente práctico, diseñando un espacio de aprendizaje en pequeños grupos exclusivos. Este formato fomenta un debate profundo y un networking de calidad, tal como lo han experimentado representantes de compañías líderes como Avianca, ALDI, la Universidad Alfonso X el Sabio y Aldeas Infantiles.

El objetivo principal de la Master Class es desentrañar los secretos detrás de los algoritmos de las plataformas dominantes y, al mismo tiempo, presentar alternativas robustas y eficientes. El contenido se adentra en once ejes temáticos, cada uno diseñado para ofrecer una perspectiva completa y actionable sobre cómo construir una estrategia de marketing digital más resiliente y menos dependiente. Se abordan temas cruciales como la publicidad en Google y Meta, desvelando sus "cajas negras", y explorando el nuevo display como un motor de ventas más allá del simple branding. La formación también profundiza en la afiliación de alto impacto, ofreciendo modelos para expandir redes de colaboradores sin asumir riesgos significativos.

Estrategias de vanguardia y la visión de un experto

Más allá de los canales de adquisición tradicionales, la Master Class explora cómo seleccionar influencers que generen una verdadera diferencia, pasando del simple "ruido" a una relevancia significativa. Se presenta una sección dedicada a formatos propios y la creatividad que realmente vende, junto con un análisis exhaustivo de la Web Strategy, que va más allá del SEO para integrar la experiencia de usuario (UX), la optimización de la tasa de conversión (CRO) y el contenido. Un pilar fundamental del programa es el Branded Content estratégico, que busca transformar la percepción de marca en un impacto tangible.

La toma de decisiones basada en datos se aborda a través de la sección de Data Driven Decisions, que examina modelos de atribución, analítica y el uso de dashboards para una comprensión clara del rendimiento. Adicionalmente, se exploran tácticas de retargeting de vanguardia para superar a las soluciones existentes, y se abre la puerta a las posibilidades de la publicidad híbrida que integra el mundo digital con el offline. La formación se completa con un enfoque en la publicidad móvil, con estrategias de Drive to Store y Geotargeting, cruciales para negocios locales.

El ponente de estas sesiones es Enrique Jiménez, CEO de Digital Group, cuya trayectoria de más de 24 años en el marketing digital lo posiciona como una de las voces más autorizadas en España. Reconocido tres veces como "Top Voice" en LinkedIn, su experiencia como formador y mentor de empresas garantiza que los participantes recibirán una guía experta y actualizada.

¿Cuando y donde?

Las sesiones están programadas para llevarse a cabo en ubicaciones estratégicas: en Madrid el 18 de noviembre, y en Barcelona el 11 de noviembre. Más información y solicitud de plaza

Digital Group, con una historia de 17 años y sedes en España y Portugal, ha consolidado su reputación como una consultora de marketing digital de servicio completo. La firma ha sido reconocida por el ranking de "El Publicista" como la agencia digital independiente número uno en España en 2024, manteniendo un lugar en el top 3 digital durante los últimos ocho años.

Su misión se centra en ir más allá de la optimización de los canales de Google, Meta o Amazon, buscando que estos no superen el 50% de la estrategia total de sus clientes. Este enfoque se alinea con su propósito de crear canales de captación alternativos y saludables, que mitiguen el riesgo y fomenten una diferenciación genuina en el mercado.

