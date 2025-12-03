Los LIVE Shopping de TikTok Shop crecen en la temporada de compras navideñas en España

La evolución del comercio electrónico en España ha encontrado un nuevo punto de inflexión con la consolidación de TikTok Shop, una propuesta que ha logrado reinterpretar la frialdad de las transacciones digitales para recuperar la calidez del trato humano. Durante su primer año de operaciones en el mercado nacional, esta plataforma ha dejado de ser una simple red social de entretenimiento para transformarse en un motor de descubrimiento comercial que emula la cercanía de las tiendas físicas. A través de su funcionalidad de transmisiones en directo, las marcas locales están redescubriendo el valor de la conversación en tiempo real, permitiendo que el consumidor no solo adquiera un producto, sino que participe en una experiencia comunitaria donde la resolución de dudas y la demostración técnica ocurren de manera instantánea y transparente.

Este modelo, que combina la interactividad con el entretenimiento, ha alcanzado hitos significativos durante la presente temporada de compras de finales de 2025. El crecimiento de la plataforma es palpable en el tejido empresarial español, contando ya con más de 12.000 vendedores locales que utilizan estas herramientas para conectar con su audiencia. La efectividad del formato se hizo evidente durante la reciente campaña del Black Friday, donde la actividad de las transmisiones en vivo experimentó un incremento del 130%. Mientras que en una jornada habitual se registran aproximadamente 500 sesiones de venta directa, durante los picos comerciales de noviembre y diciembre esta cifra se elevó hasta alcanzar las 1.150 sesiones diarias, consolidando al vídeo como el eje central de la decisión de compra.

La industria de la cosmética y el cuidado personal se ha posicionado como el sector que mejor ha sabido interpretar este nuevo lenguaje visual y participativo. Al ser productos que dependen profundamente de la confianza y la educación sobre su uso, el formato de vídeo corto y las transmisiones en directo han generado el 56% de las ventas totales dentro de la plataforma en lo que va de campaña navideña. Para marcas con una trayectoria sólida en el mercado, este canal representa una oportunidad de democratizar el acceso a la belleza, permitiendo que expertos y creadores de contenido realicen demostraciones que antes estaban limitadas al mostrador de una gran superficie, pero ahora con un alcance potencial de miles de espectadores simultáneos.

Un caso de éxito destacado en esta estrategia es el de la división de Productos de Gran Consumo de L’Oréal Groupe. Al integrar marcas icónicas en este ecosistema, la compañía ha logrado que el 50% de sus ventas históricas en la plataforma se concentren precisamente entre los meses de octubre y noviembre de 2025. El uso de la tecnología para personalizar la experiencia de compra ha permitido que productos específicos, como tratamientos de rejuvenecimiento ocular o fijadores de maquillaje profesionales, se conviertan en los artículos más demandados. Esta integración entre entretenimiento y comercio demuestra que el consumidor actual busca una experiencia híbrida, donde la eficiencia del entorno digital se combine con la autenticidad de una recomendación honesta y en directo.