Nota de prensa TikTok

Los LIVE Shopping de TikTok Shop crecen en la temporada de compras navideñas en España
TikTok Shop en cifras: Más de 12.000 vendedores locales en España y un aumento del 130% en sesiones de LIVE Shopping durante Black Friday, pasando de 500 a 1.150 diarias.
Los LIVE Shopping de TikTok Shop crecen en la temporada de compras navideñas en España

Por Redacción - 18 Diciembre 2025

La evolución del comercio electrónico en España ha encontrado un nuevo punto de inflexión con la consolidación de TikTok Shop, una propuesta que ha logrado reinterpretar la frialdad de las transacciones digitales para recuperar la calidez del trato humano. Durante su primer año de operaciones en el mercado nacional, esta plataforma ha dejado de ser una simple red social de entretenimiento para transformarse en un motor de descubrimiento comercial que emula la cercanía de las tiendas físicas. A través de su funcionalidad de transmisiones en directo, las marcas locales están redescubriendo el valor de la conversación en tiempo real, permitiendo que el consumidor no solo adquiera un producto, sino que participe en una experiencia comunitaria donde la resolución de dudas y la demostración técnica ocurren de manera instantánea y transparente.

Este modelo, que combina la interactividad con el entretenimiento, ha alcanzado hitos significativos durante la presente temporada de compras de finales de 2025. El crecimiento de la plataforma es palpable en el tejido empresarial español, contando ya con más de 12.000 vendedores locales que utilizan estas herramientas para conectar con su audiencia. La efectividad del formato se hizo evidente durante la reciente campaña del Black Friday, donde la actividad de las transmisiones en vivo experimentó un incremento del 130%. Mientras que en una jornada habitual se registran aproximadamente 500 sesiones de venta directa, durante los picos comerciales de noviembre y diciembre esta cifra se elevó hasta alcanzar las 1.150 sesiones diarias, consolidando al vídeo como el eje central de la decisión de compra.

La industria de la cosmética y el cuidado personal se ha posicionado como el sector que mejor ha sabido interpretar este nuevo lenguaje visual y participativo. Al ser productos que dependen profundamente de la confianza y la educación sobre su uso, el formato de vídeo corto y las transmisiones en directo han generado el 56% de las ventas totales dentro de la plataforma en lo que va de campaña navideña. Para marcas con una trayectoria sólida en el mercado, este canal representa una oportunidad de democratizar el acceso a la belleza, permitiendo que expertos y creadores de contenido realicen demostraciones que antes estaban limitadas al mostrador de una gran superficie, pero ahora con un alcance potencial de miles de espectadores simultáneos.

Un caso de éxito destacado en esta estrategia es el de la división de Productos de Gran Consumo de L’Oréal Groupe. Al integrar marcas icónicas en este ecosistema, la compañía ha logrado que el 50% de sus ventas históricas en la plataforma se concentren precisamente entre los meses de octubre y noviembre de 2025. El uso de la tecnología para personalizar la experiencia de compra ha permitido que productos específicos, como tratamientos de rejuvenecimiento ocular o fijadores de maquillaje profesionales, se conviertan en los artículos más demandados. Esta integración entre entretenimiento y comercio demuestra que el consumidor actual busca una experiencia híbrida, donde la eficiencia del entorno digital se combine con la autenticidad de una recomendación honesta y en directo.

Contenidos relacionados
Es evidente que la IA cambiará la forma en que los consumidores compran en 2026
La Unión Europea impone un arancel a los envíos de bajo valor de plataformas como Temu y Shein a partir de 2026
El social commerce y la compra directa a través de las redes sociales crecerá este año un 30% durante
Más Leídos
El anuncio navideño de Campofrío: ¿Era necesario o deberíamos volver a la estampa tradicional de la publicidad navideña?
Cosmética infantil: el multimillonario negocio de las marcas que seducen a menores preadolescentes y crece gracias a TikTok
Valentino se convierte en el centro de la polémica al usar IA para crear perturbadores anuncios publicitarios de su nuevo bolso DeVain
De los motores de respuesta a los agentes de IA: así será el marketing digital en 2026
Tendencias clave del consumidor que darán forma al futuro del retail en 2026
Un 89,66% de las empresas confirma que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación ni despidos de trabajadores
La era de la publicidad y los spots tradicionales se desvanece reemplazada por la personalización algorítmica de la IA
La IA elevará notablemente el volumen de conversaciones entre marcas y clientes en 2026
Continua Leyendo...
Las Tendencias del Marketing que marcas y empresas deben conocer para afrontar 2026 y seguir siendo relevantes
Dobuss Group cierra un año récord en crecimiento e internacionalización
Oatly y GoodNews utilizan el humor y la ironía para combatir la desinformación nutricional
Del ruido digital a la precisión inteligente: las cinco tendencias de 2026 que marcarán el futuro de la experiencia de cliente
Contenidos Patrocinados
La formación corporativa entra en una nueva etapa: así evolucionan las empresas de e-learning en 2026
El SEO no ha muerto: La inteligencia artificial lo ha hecho más poderoso que nunca
5 ideas para alimentar el recuerdo de tu marca a través del embalaje personalizado
Investigación de la UE a Google LLC: ¿un punto de inflexión para el SEO local en 2025?
ADS
Promocionados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente
IPhone reacondicionados: La tendencia sostenible llega al mundo iPhone
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico