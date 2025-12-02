Noticia Comercio electrónico

El social commerce y la compra directa a través de las redes sociales crecerá este año un 30% durante
OBS Business School, institución perteneciente a la red de educación Planeta Formación y Universidades, publica el informe "La Navidad recalibrada"
El social commerce y la compra directa a través de las redes sociales crecerá este año un 30% durante

Por Redacción - 10 Diciembre 2025

Dirigido por el profesor Claudio Aros, el informe La Navidad recalibrada que analiza las tendencias a la hora de comprar los regalos navideños y ofrece una serie de recomendaciones a los comerciantes.

Este año nos encontramos ante un consumidor hiper-racionalizado que quiere mantener el deseo de celebrar, pero lo hace con una eficiencia y planificación sin precedentes. Las Navidades dejan atrás el gasto impulsivo y se convierten en una celebración cauta, marcada por la eficiencia y la anticipación. En 2024, los españoles planearon gastar 583€ en Navidad, pero acabaron gastando 499€, un 14% menos. Este ajuste de última hora confirma que hablamos de un consumidor extremadamente prudente. Este año la moderación se mantiene: uno de cada tres españoles prevé reducir su gasto. La media se estima en 462€, reflejando un consumo más cauto en un contexto económico todavía marcado por la inflación y la necesidad de controlar el presupuesto familiar.

Es previsible que se prioricen los regalos prácticos, las experiencias y los viajes especialmente dentro de la Unión Europea, frente a los bienes de lujo. Se trata de un cambio cultural en el que lo importante ya no es mostrar lo que se tiene, sino cómo se vive. Además, a pesar de la creciente conciencia ecológica, el comprador todavía elige sus regalos por precio más que por aspectos de sostenibilidad, lo que refleja una tensión entre su intención ética y su capacidad económica.

Pero a pesar de estos elementos que caracterizan a los consumidores españoles de hoy, existen diferencias notables entre las distintas generaciones que conviven: la Generación Z (los que tienen entre 13–28 años) marca las tendencias a la hora de comprar, pero también lidera los recortes de gasto este año (un 23%). Los Baby Boomers (61–79 años) son los que sostienen el consumo con el presupuesto medio más alto, 532€, porque prefieren mantener la calidad y la tradición incluso si eso implica gastar un poco más. La llamada Generación X (personas de entre 45 y 60 años) tienden a recortar en “extras” y priorizan la utilidad familiar, buscan una buena relación calidad-precio y utilizan todos los canales para realizar sus compras y así ahorrar tiempo. Y, por último, los Millenials (29–44 años) son los más selectivos a la hora de elegir presionados por los costes de vida y tienden a orientar su gasto navideño a experiencias.

Se acabaron las campañas masivas

Ante estos contrastes ya no sirven las “campañas masivas” y la guerra de descuentos agresivos que generan fatiga en el consumidor. Las diferencias existentes entre compradores hacen que los comerciantes deban adaptar y segmentar el tono de sus mensajes en función de los clientes que quieren captar. Si pertenecen a las Gen X y Boomers deberán ser mensajes racionales, claros y prácticos. Si por el contrario son Millennials o de la Gen Z, deberán utilizar narrativas experienciales, auténticas y visualmente ricas. En cualquier caso, los comerciantes deben transmitir empatía y basar sus campañas en argumentos emocionales como la oferta de una financiación responsable, unas garantías ampliadas o devoluciones sencillas.

Pero además de estas diferencias generacionales, también existen según el país de procedencia. Un ejemplo claro lo vemos con el uso de inteligencia artificial: mientras en Europa se ha implantado la hiper-personalización de productos y campañas a través de esta tecnología, en Latinoamérica existe un profundo rechazo y hasta el 94% de los consumidores desconfía de los chatbots y prefiere el contacto humano. Por tanto, para vender a ambos lados del océano hay que adaptar el uso de la IA a cada contexto: utilizarla para personalizar productos solo en mercados maduros con el europeo y usarla únicamente en labores que no tengan contacto directo con el consumidor en aquellos mercados más escépticos, para la optimización de inventarios, por ejemplo, o en algunos servicios postventa, manteniendo el contacto humano y local.

Las redes sociales

Se prevé que el llamado social commerce (la compra directa a través de las redes sociales) crecerá este año un 30% y se consolidará como un canal estratégico. TikTok e Instagram ya mueven hasta el 62% del gasto global de la Gen Z y los Millennials. Estas redes han transformado el acto de comprar en una experiencia social, estética y emocional. Ya no se trata solo de adquirir un producto, sino de participar en una conversación, seguir una tendencia o expresar una identidad. Por eso, “las marcas que no adapten sus contenidos y formatos a estas plataformas corren el riesgo de perder relevancia frente a competidores más ágiles y conectados”, opina el profesor Claudio Aros.

¿Cómo afrontar la campaña navideña?

La omnicanalidad es hoy un hecho. Podemos desplazarnos a las tiendas o comprar online, ver los productos en los comercios y luego realizar las compras a través del móvil o el ordenador. Son muy variadas las maneras de adquirir los regalos de Navidad y los comerciantes deben adaptarse a este cambio. Por eso, el informe de OBS recomienda disponer de un único inventario accesible para todos los canales de venta, que deben estar sincronizados en tiempo real para evitar la sobreventa. Si no se puede tener una sincronización perfecta, recomienda comunicar la disponibilidad de los productos con la mayor honestidad. Además, es conveniente contar con un orquestador de pedidos que decida automáticamente la mejor fuente según el coste, el tiempo y la sostenibilidad. Y el comercio debe ser capaz de realizar transaccionales intercambiables, es decir, dar la opción de iniciar la compra en un canal y finalizar en otro.

Por último, es muy importante contar con políticas de devolución y cambios unificadas y simples, de manera que los clientes no perciban diferencias según el canal utilizado.

Archivos para descarga
La Navidad recalibrada
Contenidos relacionados
El B2B Marketing Hot Trends 2025 revela que la conversión y el nurturing lideran las prioridades del marketing B2B en España
El comercio electrónico español supera los 110.000 millones de euros gracias al incremento del gasto medio individual y a la confianza digital
De los motores de respuesta a los agentes de IA: así será el marketing digital en 2026
Más Leídos
Cosmética infantil: el multimillonario negocio de las marcas que seducen a menores preadolescentes y crece gracias a TikTok
Marketing 2026 y los profesionales obsoletos: la carrera por dominar la IA es obligatoria porque ignorarla ya no es una opción
Valentino se convierte en el centro de la polémica al usar IA para crear perturbadores anuncios publicitarios de su nuevo bolso DeVain
Vanesa Doñabeitia: "Las experiencias de marca son el nuevo lenguaje de las empresas"
2025 marca el punto de inflexión del marketing B2B: La IA generativa irrumpe como nuevo canal de investigación y la calidad de los datos se vuelve crítica
El Digital Attention Index de Epsilon Technologies, un espejismo algorítmico diseñado para incautos
Cómo la compra de Semrush por Adobe podría redefinir el futuro del marketing digital impulsado por IA
Un 89,66% de las empresas confirma que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación ni despidos de trabajadores
Continua Leyendo...
El B2B Marketing Hot Trends 2025 revela que la conversión y el nurturing lideran las prioridades del marketing B2B en España
El social commerce y la compra directa a través de las redes sociales crecerá este año un 30% durante
Freshly Cosmetics y Cosmo5 Iberia triunfan en los TikTok Ad Awards consolidando así su liderazgo en la plataforma
La mejor serie acaba de comenzar: Del acuerdo entre Netflix y Warner Bros a la desesperada respuesta de Paramount
Contenidos Patrocinados
Investigación de la UE a Google LLC: ¿un punto de inflexión para el SEO local en 2025?
La huella de la inteligencia artificial en las rutinas diarias y la productividad profesional
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
ADS
Promocionados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente
IPhone reacondicionados: La tendencia sostenible llega al mundo iPhone
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico