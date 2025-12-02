Nota de prensa Negocios y Empresas

Freshly Cosmetics y Cosmo5 Iberia triunfan en los TikTok Ad Awards consolidando así su liderazgo en la plataforma
Cosmo5 Iberia, TikTok Marketing Partner y TikTok Shop Partner, gana el premio “Greatest Performance” junto a Freshly Cosmetics y refuerza su papel como socio estratégico de TikTok en España
Por Redacción - 10 Diciembre 2025

Cosmo5 Iberia, consultora de marketing digital antes conocida como Grupo Labelium, ha sido reconocida en los TikTok Ad Awards 2025 con el premio “Greatest Performance” por la campaña desarrollada junto a Freshly Cosmetics en TikTok Shop. El galardón distingue a las estrategias que mejor combinan creatividad nativa, innovación tecnológica y resultados de negocio dentro del entorno TikTok, y sitúa a Cosmo5 Iberia entre los principales referentes del ecosistema de la plataforma en España.

“Cuando trabajamos con el lenguaje propio de TikTok y lo transformamos en ideas que impulsan el rendimiento, el impacto llega de forma tangible. Haber alcanzado este hito junto a Freshly Cosmetics lo hace aún más significativo”, destaca Pablo García, Expert Partner Responsible en Cosmo5 Iberia.

Desde Freshly Cosmetics subrayan el valor de la colaboración para convertir TikTok Shop en una palanca estratégica de crecimiento. "TikTok Shop nos ha permitido conectar con nuestra comunidad desde un lugar más auténtico y cercano, y hacerlo de forma escalable. De la mano de Cosmo5 hemos podido acelerar nuestra presencia en el ecosistema de TikTok y demostrar que el social commerce puede generar impacto real en el negocio”, afirma Aleix Solé, Paid Media Strategist en Freshly Cosmetics.

TikTok Ad Awards 2025: creatividad nativa con impacto

Los TikTok Ad Awards han celebrado este año su cuarta edición y se consolidan como una de las grandes citas del sector publicitario en España. Los premios reconocen a anunciantes y agencias capaces de transformar el lenguaje propio de TikTok en campañas con conexión real con la audiencia y resultados verificables.

La distinción obtenida por Cosmo5 Iberia refuerza su trayectoria en la plataforma y su capacidad para diseñar estrategias nacidas de los códigos nativos de la comunidad. Un enfoque que integra creatividad, datos y optimización de forma coordinada para impulsar crecimiento medible dentro del ecosistema.

Cosmo5 Iberia y TikTok: una alianza estratégica certificada

El posicionamiento de Cosmo5 Iberia en TikTok se apoya en una relación de colaboración estrecha con la plataforma, respaldada por certificaciones oficiales.

La consultora es una de las pocas compañías en España acreditadas como TikTok Marketing Partner, reconocimiento que valida su experiencia avanzada y su capacidad para desarrollar estrategias nativas de alto rendimiento a lo largo de todo el funnel.

A esta distinción se suma su certificación como TikTok Shop Partner, que avala su especialización en social commerce y su conocimiento profundo de TikTok Shop como canal de conversión y crecimiento.

Este marco de trabajo conjunto permite a Cosmo5 Iberia participar en la adopción de nuevas soluciones, herramientas y metodologías, trasladando a sus clientes ventajas competitivas reales en un entorno en constante evolución.

Una nueva etapa con TikTok como palanca de crecimiento

El premio llega en un momento especialmente significativo para la compañía tras la apertura de una nueva etapa marcada por su reciente rebranding global. Bajo su nueva identidad, Cosmo5 refuerza su apuesta por TikTok como plataforma estratégica para las marcas, al tratarse de un espacio donde se construye cultura, se conecta con audiencias y se genera negocio de manera simultánea. El reconocimiento en los Ad Awards consolida esta visión y confirma el papel central de TikTok dentro de la propuesta de valor de la compañía.

“Este primer TikTok Ad Award tiene un valor enorme para nosotros: ganar en una edición tan competitiva demuestra que nuestra manera de entender la plataforma funciona de verdad”, señala Lucía González, CBO de Cosmo5 Iberia. “En Cosmo5 Iberia tenemos una ambición clara: acompañar a las marcas en los espacios donde se construye cultura y se genera negocio al mismo tiempo”, añade. “Y TikTok es, sin duda, el mejor ejemplo de esa doble realidad”.

Con este galardón, Cosmo5 Iberia reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que integren innovación, creatividad y resultados, acompañando a las marcas que buscan crecer en TikTok con impacto medible y escalable.

