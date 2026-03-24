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Un nuevo estudio revela que la IA es ahora fundamental para el marketing moderno
Un nuevo estudio revela que la IA es ahora fundamental para el marketing moderno

Por Redacción - 20 Abril 2026

La industria tecnológica atraviesa hoy una de sus transformaciones más profundas, donde la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa experimental para convertirse en la columna vertebral de las estrategias corporativas. En este sentido, NetApp ha colaborado en una investigación exhaustiva liderada por Callan Consulting, en la que participan otras dieciocho organizaciones líderes, para desentrañar cómo esta tecnología está reconfigurando las estructuras de marketing a nivel global durante este 2026.

Los hallazgos del informe titulado State of AI in Technology Marketing 2026 revelan que la integración de procesos automatizados y generativos ya no se limita a pruebas aisladas, sino que impregna cada etapa del flujo de trabajo, desde la concepción de ideas creativas hasta la ejecución técnica de campañas de alta precisión.

El paso de la experimentación a la implementación masiva ha puesto de manifiesto una verdad fundamental para los directivos actuales: el éxito de la inteligencia artificial depende intrínsecamente de la salud de la infraestructura de datos.

Gabie Boko, directora de marketing de NetApp, subraya que la tecnología no altera el propósito final de la comunicación comercial, sino que elimina los obstáculos logísticos que históricamente han retrasado la ejecución estratégica. Para la ejecutiva, contar con datos limpios, accesibles y plenamente fiables es el requisito indispensable para que los equipos humanos abandonen la gestión operativa del desorden informativo y se enfoquen en la toma de decisiones que generan valor real para el negocio. Esta perspectiva sitúa a la gobernanza de datos no solo como un control técnico, sino como un habilitador de la creatividad y la agilidad institucional.

Un fenómeno particularmente relevante identificado en el estudio es el surgimiento de organizaciones calificadas como nacidas en la IA. Estas empresas han diseñado sus departamentos de marketing desde cero bajo una lógica de inteligencia generativa, lo que les permite operar con estructuras mucho más ligeras y veloces que sus competidores tradicionales. Este cambio de paradigma ha forzado una evolución en las disciplinas convencionales, dando paso a conceptos como la optimización de motores de respuesta o AEO. A medida que los consumidores abandonan las búsquedas tradicionales por listas de enlaces en favor de consultas directas a interfaces inteligentes, las marcas deben asegurar que su contenido sea estructurado y lo suficientemente preciso para que los sistemas de decisión automatizados las identifiquen como fuentes de autoridad.

A pesar del optimismo que rodea esta adopción tecnológica, los líderes del sector enfrentan desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la medición del retorno de inversión.

El informe indica que, si bien la mejora en la velocidad de ejecución y la reducción de costes operativos son evidentes, resulta complejo traducir estos avances en las métricas de rendimiento tradicionales. Además, existe una preocupación creciente sobre la dependencia excesiva de las herramientas automatizadas. Ed Callan, director ejecutivo de Callan Consulting, advierte que aunque la inteligencia artificial es ahora una expectativa básica similar a la analítica de datos, el juicio humano y la sensibilidad creativa son más críticos que nunca para evitar que la comunicación de las marcas se vuelva genérica y pierda su capacidad de diferenciación.

Mirando hacia el futuro cercano de este 2026 y el próximo año, se espera que la inteligencia artificial agéntica tome un papel protagonista, permitiendo que sistemas autónomos realicen tareas complejas con mínima supervisión. Este avance vendrá acompañado de una consolidación en las pilas tecnológicas, buscando simplificar ecosistemas de software que a menudo resultan fragmentados.

La visión compartida por los expertos, como Jen Jones de Siteimprove, sugiere que el contenido inteligente, estructurado y fiable será el único camino para mantener la visibilidad en un mercado saturado por la producción automatizada, devolviendo el valor a la precisión informativa y a la autenticidad de la narrativa empresarial frente a los nuevos sistemas de respuesta.

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State of AI in Technology Marketing 2026
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