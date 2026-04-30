Amazon Ads desvelará en su próximo Upfront cómo la IA permite a anunciantes y creadores de Twitch medir el impacto emocional de sus campañas en directo

Amazon Ads presentará dos nuevas funciones de medición para Twitch en Upfront, el evento que la compañía celebra para dar a conocer las últimas novedades para anunciantes y agencias. Entre otras novedades, se presentarán dos herramientas para anunciantes en Twitch: análisis de sentimiento para el chat y asistente de campaña. Ambas están diseñadas para ayudar a marcas anunciantes y creadores de contenido a comprender mejor el rendimiento de sus campañas en Twitch durante sus retransmisiones en directo.

Análisis de sentimiento: medición en tiempo real

El valor diferencial de las campañas publicitarias en Twitch no solo está en su alcance en cuanto a la cantidad de personas a las que puede llegar, sino también en su capacidad para impactarlas. Hasta ahora, los anunciantes que utilizaban herramientas de medición tradicionales carecían de una forma para medir ese impacto y su capacidad de interacción en las retransmisiones en directo de Twitch.

Ahora, la función de Análisis de sentimiento para el chat resuelve esta limitación. Se trata de una nueva herramienta de medición para las campañas de Channel Takeover de Twitch, que ofrece a los anunciantes una comprensión más detallada de cómo responde la audiencia al contenido patrocinado durante las retransmisiones en directo.

Ya disponible para anunciantes en España, esta funcionalidad utiliza un análisis lingüístico basado en inteligencia artificial para evaluar todos los mensajes de chat enviados durante la sección «Channel Takeover» de una retransmisión. Tras el análisis ofrece un desglose de las reacciones de la audiencia divididas entre positivas, neutras y negativas, ofreciendo ejemplos de citas textuales de los espectadores para cada categoría.

Los resultados se recogen en el informe para anunciantes posterior a su campaña en Twitch, e incluye desgloses por creador en las campañas que trabajan con varios creadores. Esto no solo permite a las marcas comprender mejor el público de que streamer ha respondido de forma más positiva a la campaña, sino que también les ayuda a decidir dónde asignar el presupuesto para futuras campañas.

Campaign Assist: asistencia de marca en directo

El Asistente de campaña aborda un reto fundamental del marketing de influencers en directo: cómo garantizar que los creadores de contenido cumplen con los objetivos acordados con las marcas anunciantes. Esta herramienta, que se lanzará a finales de este año, utiliza IA para procesar transcripciones de audio en tiempo real, evaluando si los creadores comparten los mensajes clave de la marca, se ajustan a su tono y defienden los valores que quiere transmitir la campaña.

Más allá de la verificación de los mensajes de marca, el Asistente de campaña supervisa las retransmisiones en directo comparándolas con las directrices marcadas por el anunciante. Si el contenido no se ajusta, el creador recibe una notificación para que pueda hacer ajustes en su contenido.