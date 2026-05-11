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El reto viral de Can Pizza para conseguir un viaje de vuelta a casa gratis tras el Mad Cool
El reto viral de Can Pizza para conseguir un viaje de vuelta a casa gratis tras el Mad Cool

Por Redacción - 17 Julio 2026

La última edición del Mad Cool en Madrid, del 8 al 11 de julio de este año, ha dejado grandes momentos musicales y también una de las acciones de comunicación más comentadas y aplaudidas de la temporada. La agencia creativa Kitchen ha diseñado una propuesta cercana y original para la cadena de pizzerías artesanales Can Pizza. Bajo el lema "Volver a casa sabe bien", esta iniciativa consiguió transformar el momento más pesado e incómodo de cualquier festivalero, que es el viaje de vuelta a casa de madrugada, en una experiencia agradable, sabrosa y muy de agradecer. Mientras la gran mayoría de las marcas se esfuerzan y gastan grandes presupuestos por captar la atención dentro del propio recinto de los conciertos, donde la acumulación de mensajes es casi abrumadora, Kitchen decidió buscar un camino diferente al fijarse en lo que ocurre justo cuando las luces del escenario principal se apagan y la música deja de sonar.

El regreso a casa tras un gran concierto como oportunidad de conexión real

La idea de la agencia parte de una realidad incómoda que cualquier persona que haya asistido a un evento multitudinario en la capital conoce de sobra. Cuando termina el último acorde de la noche, encontrar un taxi libre, subirse al transporte público o simplemente conseguir algo caliente para cenar antes de dormir se convierte en una misión casi imposible en las inmediaciones del recinto. En lugar de competir por el espacio publicitario habitual dentro del festival, Can Pizza y Kitchen optaron por solucionar este problema real de forma directa y sin rodeos. Durante la noche de apertura, la marca desplegó varias furgonetas completamente decoradas con su imagen corporativa en las salidas del recinto con el único objetivo de ofrecer un trayecto gratuito de regreso al centro de la ciudad junto con una pizza recién hecha para el camino.

El silencio como moneda de cambio para conseguir transporte y cena gratis

Para que la iniciativa tuviese una mayor repercusión y conectase con el público más joven, la marca se apoyó en la complicidad del creador de contenido Valgardi, quien anunció a su comunidad de seguidores un día antes que ayudaría a muchos a volver a casa de una manera muy especial. Al acabar la jornada musical de la inauguración, el joven se acercó a las largas colas de espera de los autobuses y del metro para proponer un divertido desafío a los asistentes que mostraban más signos de cansancio. El reto consistía en realizar todo el trayecto de vuelta en las furgonetas de la marca en absoluto silencio, sin pronunciar una sola palabra. Quienes lograron superar la prueba de no hablar durante el viaje consiguieron no solo un trayecto seguro, cómodo y gratuito de vuelta a la ciudad, sino también una pizza artesanal de regalo para disfrutar durante el camino.

Creatividad honesta y pizzas artesanas que conquistan al público festivalero

La acción se completó con un diseño gráfico muy simpático que imitaba de forma muy fiel el formato clásico de los carteles de los festivales de música. En este cartel especial, en vez de aparecer las bandas y artistas del momento, se destacaban en letras grandes los pequeños placeres cotidianos que todos buscamos al terminar la fiesta, como comerse unas buenas porciones de pizza con amigos, darlo todo en la última canción de la noche o conseguir que un coche te lleve directamente a la cama sin esperas. Esta imagen se difundió tanto en redes sociales como en carteles físicos pegados por las calles de Madrid y en el propio local de la marca. Con esta propuesta, Can Pizza ha demostrado que la publicidad puede ser útil y divertida a la vez, apoyándose en la empatía y en el conocimiento de las necesidades reales de su público en un momento de cansancio extremo.

Esta forma de trabajar encaja perfectamente con la filosofía de la agencia Kitchen, un equipo independiente que lleva desde el año 2002 creando campañas que buscan conectar de verdad con las personas a través de la sencillez y la sensatez. Por su parte, Can Pizza aporta a esta alianza un producto de altísima calidad que ha sido reconocido en varias ocasiones como la mejor pizza de España en el prestigioso congreso de Madrid Fusión. Con establecimientos en ciudades como Barcelona, Ibiza y Madrid, la cadena se caracteriza por mimar la elaboración de sus masas de larga fermentación y utilizar siempre ingredientes frescos de proximidad para ganarse el respeto de todos los amantes de la buena comida italiana con acento local.

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