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La atención, el activo más disputado del marketing en 2026
La atención, el activo más disputado del marketing en 2026

Por Redacción - 6 Julio 2026

La inversión publicitaria mundial superará por primera vez el billón de dólares en 2026, con un crecimiento estimado del 5,1% y un entorno digital que ya concentra cerca del 68,7% del gasto. La cifra confirma una paradoja que llevaba años gestándose: nunca se había invertido tanto para conseguir algo que resulta cada vez más difícil de captar. Ese algo es la atención del consumidor, convertida en el recurso más escaso del sector.

El problema no es la falta de espacios publicitarios, sino su exceso. La inteligencia artificial generativa ha abaratado la producción de contenidos hasta multiplicar el inventario disponible y, con él, el ruido. Cada marca compite ahora contra un volumen de mensajes que ningún usuario puede procesar. El resultado es fatiga, fragmentación y una caída sostenida de la eficacia de los formatos de siempre.

La repetición ya no garantiza recuerdo

Durante décadas la lógica fue sencilla: más impactos, más frecuencia, más recuerdo. Ese modelo se ha agotado. Los medios especializados llevan tiempo describiendo un punto crítico de saturación en la publicidad online, en el que el consumidor aprende a ignorar banners, vídeos y secuencias enteras de anuncios. La repetición, antes sinónimo de presencia, hoy acelera el rechazo y empuja a revisar de raíz cómo se reparte cada euro.

Cuando la regulación obliga a competir mejor

Pocos sectores ilustran este giro tan bien como el del juego online. En España, el Real Decreto 958/2020 restringió de forma drástica la publicidad de apuestas y casinos: los anuncios audiovisuales quedaron limitados a la franja de 01:00 a 05:00, se prohibió la aparición de personas famosas y se acotaron con dureza las promociones de captación. Para los operadores de casino online españa dinero real, aquello supuso renunciar a la fuerza bruta de la frecuencia y reorientar la inversión hacia la marca, el contenido informativo y la experiencia de usuario. El caso resulta revelador porque demuestra algo que ahora alcanza a todos: cuando no se puede comprar atención a gran escala, hay que ganársela.

Esa restricción, lejos de paralizar a la industria, la empujó hacia mensajes más cuidados y hacia un posicionamiento construido sobre la confianza de marca. Es, en el fondo, la dirección que está tomando buena parte del marketing actual: menos volumen y más legitimidad. Lo que durante años se resolvía con presión publicitaria ahora exige relevancia, y esa lección trasciende a un único sector.

Los formatos que todavía retienen la mirada

No toda la atención ha desaparecido; se ha desplazado. Los entornos que ofrecen consumo sostenido ganan presupuesto porque retienen al espectador durante minutos, no segundos. Entre los espacios que hoy concentran ese interés destacan varios:

  • La televisión conectada (CTV) y el streaming, que combinan alcance con atención prolongada y un visionado elegido por el usuario.
  • El pódcast, un formato íntimo en el que la voz sostiene la escucha sin competir con otros estímulos en pantalla.
  • El contenido generado por usuarios, que condiciona alrededor del 90% de las decisiones de compra y llega a multiplicar por cuatro los clics frente al anuncio convencional.

El denominador común es evidente: funcionan porque el público elige estar ahí. La atención voluntaria vale más que la interrumpida, y las marcas que entienden esa diferencia dejan de perseguir impresiones para buscar permanencia.

Medir la atención, no solo las impresiones

El cambio también afecta a las métricas. Durante años el éxito se midió en alcance y coste por mil. Esos indicadores siguen siendo útiles, pero ya no explican por sí solos el rendimiento. Las métricas de atención, como el tiempo de exposición real, el foco visual o el recuerdo asistido, empiezan a ocupar el lugar que antes tenían las impresiones brutas. Publicar mejor, y no simplemente publicar más, se ha convertido en la consigna del año entre anunciantes y agencias.

De cara al resto de 2026, la conclusión que se impone resulta incómoda para quien aún confía en el volumen: la atención no se compra, se merece. Las marcas que la traten como un activo finito, la midan con rigor y diseñen contenidos que el público quiera ver dispondrán de una ventaja difícil de replicar. El presupuesto seguirá creciendo, pero la diferencia la marcará quién consigue que ese gasto se traduzca en segundos de interés genuino.

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