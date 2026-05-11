Adentity identifica las claves para gestionar la reputación digital de marcas sin establecimientos abiertos al público

Cuando se habla de reputación online, muchas empresas siguen pensando en Google Business Profile y en las reseñas asociadas a sus establecimientos. Sin embargo, existe una gran cantidad de marcas sin puntos de venta abiertos al público o que, simplemente, no construyen su reputación principalmente desde Google Maps.

En estos casos, según Adentity, consultora especializada en reputación digital y SEO local, la percepción de marca se genera en un ecosistema mucho más amplio formado por portales de opinión, comparadores, marketplaces, medios especializados, redes sociales, plataformas de consumidores como Trustpilot, foros y comunidades digitales. “A todos estos canales, donde se gesta hoy la reputación de una empresa, hay que sumar las herramientas de IA, como ChatGPT, Gemini, Perplexity o Copilot, a las que los usuarios recurren cada vez más para asesorarse en la toma de decisiones”, explica Francisco Castro, CEO de Adentity. En este contexto, añade el experto, “las marcas necesitan entender qué fuentes están utilizando estos sistemas, si la información disponible está actualizada, qué atributos se asocian a la compañía y cómo se está representando su propuesta de valor”.

Claves para gestionar la reputación más allá de Google Maps

Para comprender mejor la situación, Adentity apunta a cuatro elementos fundamentales para las empresas cuya reputación no depende de una red de establecimientos físicos. El primero es identificar los canales que realmente influyen en la decisión de los usuarios, ya que no todas las plataformas tienen el mismo peso.

En segundo lugar, es necesario analizar la conversación de forma estructurada para detectar patrones de satisfacción, problemas recurrentes, barreras de compra o atributos especialmente valorados por los clientes. Mantener actualizada la información de la empresa y dotarla de coherencia en los principales entornos digitales, así como aprovechar la información disponible para detectar oportunidades de mejora y toma de decisiones, completan las claves que ofrece la agencia de reputación digital. “Gestionar la reputación ya no significa solo responder reseñas. Implica escuchar, interpretar, priorizar y convertir la información disponible en acciones que mejoren la percepción de marca y la experiencia del cliente”, concluye Francisco Castro.