La reputación de las marcas ya no se juega solo en Google: la IA generativa entra en el tablero

Hasta hace poco, la reputación digital de una marca se construía principalmente en Google, en redes sociales, en medios y en plataformas de opinión. Ese mapa se ha quedado corto. La irrupción de herramientas y entornos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity o AI Mode de Google han añadido una nueva capa, menos visible pero cada vez más relevante: la forma en la que estas herramientas interpretan, resumen y presentan la información sobre una empresa cuando un usuario pregunta por ella.

Así lo plantea Adentity, agencia y consultora especializada en reputación online, SEO Local y gestión de presencia digital. Según su análisis, los modelos de IA están empezando a actuar como intermediarios entre empresas y usuarios. Cada vez más personas recurren a estas herramientas para pedir recomendaciones, comparar alternativas, resolver dudas o formarse una opinión sobre una marca antes de tomar una decisión.

Cuando la reputación también depende de lo que interpreta la IA

La consecuencia directa es que la reputación online no está condicionada solo por lo que una empresa publica y por las valoraciones visibles en plataformas públicas. Ahora también la condicionan otros factores: qué fuentes utiliza cada modelo para responder, con qué frecuencia y consistencia aparece mencionada la marca en internet, qué autoridad tienen los contenidos que la describen y cómo adapta cada sistema su respuesta al usuario concreto que realiza la consulta.

“La inteligencia artificial no opina de forma aislada. Construye sus respuestas a partir de señales, fuentes, contenidos y menciones que ya existen en el entorno digital. Por eso, cuando una marca aparece representada de forma incompleta, desactualizada o incoherente, el problema no está solo en la IA: está en el ecosistema de información que la rodea”, explican desde Adentity.

Las organizaciones deben ser conscientes de que no existe una única respuesta sobre una marca. Modelos distintos pueden interpretar de forma diferente una misma consulta, y esa respuesta puede variar según el contexto, el tipo de pregunta e incluso la personalización que aplique cada sistema al usuario. Esto obliga a las empresas a mirar más allá de si aparecen o no en las respuestas generadas por IA, y a analizar cómo aparecen: con qué atributos, junto a qué competidores y a partir de qué fuentes.

Prompts reputacionales: la nueva consulta previa a la decisión de compra

De este nuevo comportamiento nacen los denominados prompts reputacionales: consultas que un usuario lanza a una IA para conocer la fiabilidad de una marca, comparar empresas de un mismo sector, preguntar por problemas asociados a una compañía, buscar alternativas o pedir recomendaciones antes de comprar, contratar o solicitar información.

En la práctica, es una evolución de una conducta que ya existía. Antes, muchos usuarios buscaban reseñas, comparativas o experiencias en Google antes de decidir. Ahora, una parte de esas consultas empieza a resolverse en modelos de IA que sintetizan la información, reducen el número de enlaces visibles y presentan una respuesta aparentemente directa.

Para las marcas, esto supone un cambio importante. Ya no basta con tener presencia en buscadores o gestionar reseñas en plataformas concretas. También es necesario entender qué relato está construyendo la IA sobre la empresa, qué fuentes aparecen de manera recurrente, qué mensajes se repiten y qué posibles incoherencias pueden afectar a la confianza del usuario.

El reto: integrar el impacto de la IA en la organización

Adentity señala que muchas empresas ya son conscientes de que la inteligencia artificial influye en su visibilidad y reputación. Sin embargo, el verdadero desafío no está únicamente en detectar ese impacto, sino en integrarlo de forma natural en la cultura y en los procesos internos de la organización.

Este reto es especialmente relevante en grandes compañías, donde la reputación digital atraviesa áreas muy distintas: experiencia de cliente, marca, SEO, comunicación, atención al cliente, operaciones, tecnología o equipos legales. Si cada departamento trabaja de forma aislada, la visión reputacional puede quedar fragmentada y dificultar una respuesta coherente ante este nuevo escenario.

“La reputación online ya no consiste solo en aparecer bien en un buscador o responder reseñas. Ahora también importa cómo una marca es resumida, comparada y explicada por los sistemas de inteligencia artificial. Las empresas que entiendan antes este cambio tendrán más capacidad para proteger la confianza, anticiparse a riesgos reputacionales y adaptar sus equipos a esta nueva forma de visibilidad digital”, concluyen desde Adentity.