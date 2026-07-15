La opinión de los empleados influye en la reputación que proyecta la IA de las empresas

¿Cuánto pesa la opinión de un empleado en el cómputo total de la reputación de una empresa? La respuesta a esta cuestión se ha vuelto compleja con la proliferación de plataformas de empleo como Glassdoor, Indeed o Kununu, donde no solo se busca trabajo, también se comparten experiencias.

Estos espacios, donde empleados y exempleados intercambian detalles sobre condiciones laborales, conciliación o cultura corporativa, nutren las respuestas sobre las empresas de buscadores de IA como ChatGPT, Gemini o Perplexity. Una realidad que para Francisco Castro, CEO de la consultora Adentity, “obliga a las corporaciones a ampliar su forma de entender la reputación digital”.

Estamos, por tanto, ante un cambio de modelo. Si tradicionalmente la conversación interna de las entidades estaba asociada a la atracción de talento, pasa ahora a influir también en la imagen que perciben clientes, inversores, partners y cualquier usuario que consulte a un asistente de IA antes de tomar una decisión.Como advierte el CEO de Adentity: “una valoración negativa reiterada sobre liderazgo, conciliación o condiciones laborales puede dejar de afectar únicamente a la captación de talento y terminar condicionando la percepción general de la compañía”.

La conversación interna y la construcción de la reputación

En este sentido, Castro señala que “la reputación de una compañía también se construye de dentro hacia fuera, a partir de la conversación generada por su propio equipo". Ante este escenario, el experto recomienda incorporar la reputación empleadora dentro de la estrategia global de reputación corporativa.

Para ello, el primer paso es auditar qué información existe de la corporación en cuestión en estas plataformas, identificar riesgos reputacionales y detectar temas que se repiten. A partir de ese análisis pueden definirse protocolos de respuesta que implicarán la actuación de diferentes departamentos, como Recursos Humanos, Comunicación, Legal, Marca y Dirección. Estas sinergias internas permitirán, corregir procesos que generan fricción y desarrollar contenidos corporativos que aporten una visión más completa y transparente de la organización.

"El objetivo no es ocultar críticas legítimas ni generar una conversación artificial", señala Castro. "Se trata de entender qué está ocurriendo, responder de forma adecuada y reducir la distancia entre la experiencia real de los empleados y la imagen que la empresa proyecta hacia el exterior", concluye el experto.