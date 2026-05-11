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Jonathan Bailey asume su nuevo papel como Chico Martini
El galardonado actor protagoniza la nueva campaña de MARTINI, una celebración de la espontaneidad, el aperitivo moderno y cómo llevar el estilo italiano natural al día a día.
Jonathan Bailey asume su nuevo papel como Chico Martini

Por Redacción - 10 Junio 2026

Jonathan Bailey se une a la marca italiana de aperitivos MARTINI® para presentar una nueva era del icónico "chico MARTINI". A través de una colaboración de varios años, el actor aporta una nueva energía a este emblemático personaje y pasa a formar parte de la lista de grandes nombres de Hollywood que han contribuido a construir el estilo, el carisma y el atractivo cultural característico de la marca.

La campaña se estrena con un divertido cortometraje y una serie de retratos en los que Bailey llega a una soleada costa a las afueras de Venecia para enfrentarse a una serie de iniciaciones cargadas de estilo que le permitirán descubrir el arte de la sprezzatura: esa elegancia natural y despreocupada tan ligada a MARTINI y a la cultura italiana.

La película comienza con Bailey llegando en un coche original MARTINI Racing de los años setenta, un guiño al histórico legado automovilístico de la marca. Allí es recibido por un enigmático Maestro que le presenta oficialmente su nuevo reto: convertirse en “chico MARTINI”.

A lo largo de la campaña, Bailey protagoniza distintos momentos llenos de humor y personalidad que reinterpretan los rituales del estilo italiano contemporáneo: desde dominar la entrada perfecta para un aperitivo hasta perfeccionar un look atemporal inspirado en las obras más icónicas de MARTINI, pasando por el magnetismo de una mirada directa a cámara. Con su característico sentido del humor y carisma, Bailey hace suyo el papel hasta culminar la historia con la máxima expresión del estilo aperitivo: un MARTINI Bianco Spritz.

La campaña surge en un contexto en el que cada vez más personas buscan maneras más espontáneas y auténticas de relacionarse y disfrutar de los pequeños momentos del día a día. Un estudio reciente de MARTINI revela que el 57% de los europeos reconoce que rara vez sale de su zona de confort, mientras que el 66% se siente atraído por la idea de adoptar una “mentalidad italiana”, reflejando un creciente interés por vivir de forma más espontánea, con más estilo y disfrutando del presente.

Para MARTINI, esta forma de entender la vida no depende de dónde estés, sino de cómo recibes a los demás, cómo llegas a un lugar, cómo te vistes, cómo conectas con quienes te rodean y cómo haces que cualquier momento cotidiano tenga algo especial.

Jonathan Bailey afirma: “Asumir el icónico papel de “chico MARTINI” es un honor. Es increíblemente emocionante para mí porque consiste en salir de la zona de confort, confiar en uno mismo y vivir con alegría. Se trata de aportar esa chispa emocionante del estilo italiano a los momentos cotidianos. Me entusiasma formar parte de una campaña y de un legado que invita a la gente a explorar todo eso”.

La campaña pone el foco en la colección MARTINI Spritz, concebida para una nueva manera de disfrutar del aperitivo. El gran protagonista es el MARTINI Bianco Spritz, una opción ligera y refrescante que transforma cualquier ocasión en un momento con esencia italiana.

Actualmente, el 64% de los europeos ya disfruta de momentos alrededor del spritz durante los meses más cálidos del año, por lo que la colección MARTINI Spritz conecta con un hábito cada vez más consolidado y ofrece opciones sencillas y con estilo para reuniones relajadas, encuentros al atardecer y momentos cotidianos con amigos.

Como muestra Bailey en la campaña, crear un momento especial alrededor del aperitivo no requiere de grandes rituales ni conocimientos específicos. Con una combinación de tres medidas de MARTINI Prosecco, dos de MARTINI Bianco y una de soda, removido suavemente con hielo y decorado con limón, menta y fresa, el MARTINI Bianco Spritz se convierte en una forma sencilla de servir el auténtico estilo italiano.

Emma Fox, vicepresidenta global de MARTINI, afirma: “Jonathan Bailey aporta exactamente la energía que buscábamos para “chico MARTINI”: estilo, seguridad, espontaneidad y un magnetismo natural. Tiene una capacidad innata para hacer que cada momento resulte inspirador y cercano a la vez, y eso lo convierte en el compañero perfecto para MARTINI.”

Esta campaña demuestra que el estilo italiano no depende de un lugar o de un destino; es una actitud y una manera de vivir. Con la colección MARTINI Spritz, encabezada por MARTINI Bianco Spritz, adoptar ese estilo de vida puede ser tan sencillo como servir una copa, reunirse con amigos y añadir un poco más de estilo al momento”.

La campaña, que se lanzará a nivel global en televisión, plataformas de streaming, canales digitales, redes sociales y activaciones experienciales, se desarrollará a través de una serie de historias destinadas a acercar el espíritu de MARTINI y la vida moderna italiana a audiencias de todo el mundo. La campaña coincidirá además con una campaña especial de verano en Milán, la ciudad que define el estilo y la cultura del aperitivo, junto con activaciones de TERRAZZA MARTINI en ciudades clave como Milán, Madrid, Berlín, Biarritz, Montpellier y Nueva York. Juntos, estos momentos trasladarán la campaña de las pantallas a los encuentros sociales del mundo real, conectando a MARTINI con las personas, los lugares y los rituales que dan forma a la cultura del aperitivo hoy en día.

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