Uno de cada cuatro usuarios en España ya realiza compras directas en redes sociales

La forma en que compramos está cambiando de manera radical en España, dejando atrás las barreras tradicionales entre el entretenimiento digital y el comercio. El último informe anual sobre redes sociales publicado por IAB Spain revela que el veinticinco por ciento de los internautas ya realiza transacciones comerciales directas sin necesidad de salir de sus plataformas favoritas. Este fenómeno demuestra que uno de cada cuatro usuarios ha integrado el proceso de compra en su consumo diario de contenidos, transformando estos espacios de socialización en verdaderos canales de venta. La relevancia de estas aplicaciones va mucho más allá de la transacción final, ya que el cuarenta y cuatro por ciento de los ciudadanos reconoce que los impactos recibidos en sus perfiles determinan de forma directa sus decisiones finales de consumo.

Esta nueva tendencia se asienta sobre un mercado de comercio electrónico plenamente consolidado en el país, donde el setenta y siete por ciento de la población conectada realiza compras a través de internet de manera habitual. Esto representa una masa crítica de más de veintisiete millones de compradores que, sin embargo, muestran una clara tendencia a la planificación financiera. De hecho, los datos demuestran que la mayoría de los consumidores prefiere postergar sus compras significativas para aprovechar momentos clave de descuento como las rebajas estivales o el Black Friday. Esta conducta ahorradora y estratégica está especialmente arraigada entre los más jóvenes, afectando al sesenta y siete por ciento de la generación Z y al sesenta y tres por ciento de los mileniales, quienes adaptan su presupuesto al calendario de ofertas.

El viaje del comprador actual incluye varias paradas digitales donde la inspiración juega un papel crucial. Más de la mitad de los usuarios acude de forma sistemática a los perfiles sociales para buscar información o ideas antes de adquirir cualquier producto en la red. En esta fase previa de descubrimiento, Instagram se posiciona como la herramienta favorita al atraer al cuarenta y cinco por ciento de las consultas, seguida de cerca por YouTube y TikTok. No obstante, el orden de preferencia cambia notablemente cuando se trata de pulsar el botón de pago dentro de la propia aplicación, un terreno donde TikTok lidera con un treinta y nueve por ciento de las compras directas, superando a Instagram y Facebook.

Esta capacidad de influencia directa es todavía más evidente al analizar a los consumidores del futuro, puesto que la mitad de los mileniales y el cincuenta y seis por ciento de la generación Z admiten que las redes sociales guían sus carros de la compra. Ante esta realidad, las empresas han tenido que reestructurar por completo sus planes de comunicación. Los profesionales del marketing ya no ven estos canales como un simple añadido decorativo, sino que el setenta y dos por ciento los utiliza para mejorar su posicionamiento de marca, mientras que un porcentaje significativo busca aumentar la notoriedad y generar ventas directas de forma inmediata.

A pesar de este gran avance digital, el futuro del comercio no pasa por la desaparición de las tiendas físicas, sino por una convivencia natural y equilibrada. Los compradores españoles muestran una clara preferencia por los hábitos híbridos, combinando lo mejor del mundo físico y el virtual. En la actualidad, el cincuenta y ocho por ciento de los ciudadanos alterna ambas modalidades y el setenta y nueve por ciento está convencido de que este modelo mixto será el predominante en los próximos años, frente a una minoría que apuesta por la exclusividad de un solo canal.

Esta integración total también se nota en la gestión de las entregas y las devoluciones de los paquetes. La preferencia por recoger o devolver las compras online en el propio establecimiento físico ha subido ocho puntos en el último año, alcanzando al cincuenta y seis por ciento de los clientes. Los motivos detrás de este comportamiento dejan claro que el contacto humano y la experiencia sensorial siguen siendo fundamentales, ya que la gran mayoría de las personas valora la oportunidad de probar el artículo y tocarlo antes de confirmar su decisión. La dirección operativa de IAB Spain insiste en que el recorrido del cliente ya no puede entenderse de forma separada, obligando a las marcas a conectar de manera eficaz todos sus canales para responder a un consumidor que descubre, compara y compra saltando continuamente del teléfono a la tienda de la calle.