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La inteligencia artificial cambia la estrategia digital
La inteligencia artificial cambia la estrategia digital

Por Redacción - 30 Junio 2026

Cada vez somos más los que resolvemos nuestras dudas directamente en modelos de lenguaje como Claude, Chat GPT, Perplexity o Gemini. Sin resultados patrocinados. Sin scroll. Sin segundas oportunidades. Para las marcas, ha dejado de ser una oportunidad futura para convertirse en una realidad presente que ya dice quién aparece y quién no.

Porque la IA empieza a ser autosuficiente. Ya abre negocios o conduce taxis. Aquí nuestra amiga ha dejado de ser una herramienta de soporte para convertirse en el núcleo operativo de la estrategia digital. Por eso si eres una marca, sea la que sea, si quieres que la IA te recomiende, toca parar y replantearse muchas cosas, principalmente cómo gestionamos nuestros datos y cómo interactuamos con nuestras audiencias. La capacidad de procesamiento de la IA ha fragmentado los entornos digitales. La predictibilidad que ofrecían las métricas tradicionales se está desvaneciendo, dando paso a un escenario volátil donde los algoritmos evolucionan más rápido que las estrategias anuales de marketing.

El comportamiento del consumidor ha mutado. Es un hecho. De las búsquedas por palabras clave estamos pasando a respuestas directas generadas por IA. El usuario busca soluciones inmediatas y personalizadas. La saturación de contenido generado con IA ha incrementado el ruido en todos los canales. El coste de adquisición sube, la eficiencia de los impactos baja, y muchas estrategias digitales acumulan métricas que no se traducen en negocio. Menos mal que hay gente que sí que habla trazabilidad de manera fluída. Como la agencia de marketing digital Okisam. Agencia B2B que ya está rentabilizando los resultados obtenidos con la IA. Porque ya sabes lo que dicen, lo que no se mide, no existe.

Estrategia antes que servicios

Pensamos en la IA como la solución en vez de como una herramienta y ahí que nos tiramos sin entender que la tecnología y los canales son el cómo, pero la estrategia debe ser el porqué. O dicho de otra manera, el crecimiento real no viene de un solo canal, sino de la orquestación de todos ellos. ¿Quieres la fórmula ganadora? No existe, pero una estrategia donde el branding alimente la confianza, el SEO construya autoridad a largo plazo y el Paid acelere los resultados inmediatos, suena MUY bien. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la IA permite ahora que se retroalimenten con datos en tiempo real.

IA aplicada para mejorar procesos y decisiones

La IA como la potencia de aquél anuncio de los 90, sin control no sirve de nada. Necesita un guía. Porque sabrá más que el oráculo de Delfos pero las automatizaciones y agentes IA necesitan una orden. Una con la que liberar a los equipos de tareas mecánicas y poder centrarse en el pensamiento crítico y la creatividad de la que la inteligencia artificial aún cojea. Y es cierto que sobresale en encontrar patrones donde el ojo humano solo ve caos. A través de modelos de datos avanzados podemos (o más bien puede ella) identificar nichos de mercado, optimizar presupuestos en tiempo real y predecir posibles tendencias antes que la competencia.

Medición orientada a negocio

Las métricas de vanidad no sostienen una cuenta de resultados. El foco debe estar en indicadores que reflejen el verdadero negocio, véase el valor de vida del cliente (LTV) y un ROAS sin maquillaje. Cada euro invertido debe tener trazabilidad y retorno medible.

Optimización continua y escalabilidad

Un plan de marketing anual es demasiado rígido para el entorno actual. Los insights que genera la IA permiten pivotar en tiempo real, escalar lo que funciona y abandonar lo que no. La estrategia tiene que ser un sistema vivo.

Acompañamiento estratégico

Las herramientas no sustituyen a la sensatez. Contar con un partner que desafíe el statu quo, aporte visión externa y funcione como extensión del comité de dirección marca la diferencia entre usar IA y aprovecharla.

Visión a largo plazo en entornos cambiantes

La IA seguirá evolucionando y con ella las reglas del juego. Lo relevante no es qué modelo lidera hoy el mercado, sino tener el criterio necesario para convertir cada cambio en una oportunidad. Repite con nosotros, el quid de la cuestión de todo esto no es el cambio tecnológico, es tener el criterio para aprovecharlo.

Raúl Ferrer

Director general de Okisam

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