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España estrena antes que ningún otro país europeo el nuevo diseño global de los envases de Coca-Cola
España estrena antes que ningún otro país europeo el nuevo diseño global de los envases de Coca-Cola

Por Redacción - 22 Julio 2026

La transformación estética de las grandes marcas suele ser el reflejo de movimientos estratégicos profundos, y en esta ocasión España se sitúa en la vanguardia de este proceso al convertirse en el primer país de Europa que introduce el nuevo diseño global de Coca-Cola. A mediados de julio de 2026, la compañía ha desvelado una evolución de su imagen que busca simplificar las cosas y hacer que su identidad sea todavía más fácil de reconocer por cualquier persona. La idea detrás de este cambio es potenciar esos detalles visuales que todo el mundo guarda en la memoria, logrando que las latas y botellas luzcan igual de bien y transmitan la misma fuerza visual en cualquier parte del planeta, desde las estanterías de un supermercado local hasta las pantallas de nuestros teléfonos móviles.

El cambio va mucho más allá de modificar las etiquetas de los refrescos que encontramos en la tienda. La nueva identidad visual se mete de lleno en toda la experiencia del consumidor, lo que incluye los mostradores, las neveras de los bares, las aplicaciones digitales y las grandes campañas publicitarias de la compañía. Al dar más peso a sus elementos de siempre, como el color rojo tan característico, la letra manuscrita que ahora se muestra en un tamaño bastante más grande y la silueta de su tradicional ola, la marca consigue que sea imposible confundirla, reforzando ese vínculo tan cercano que ha construido con la sociedad a lo largo de los años.

Detalles y estrategias para ordenar una familia de bebidas

Cuando una marca cuenta con diferentes versiones de un mismo producto, mantener el orden visual es clave para que los consumidores no se confundan al hacer la compra. Por eso, este rediseño introduce una forma mucho más clara de organizar todas las variedades de la gama, combinando la imagen global de la empresa con los gustos y necesidades de cada mercado. A partir de ahora, la versión original y la opción sin azúcar compartirán el fondo rojo y las letras blancas tradicionales, pero cada una mantendrá unos detalles específicos muy fáciles de identificar a primera vista.

Para la versión sin azúcar se han pensado tres cambios visuales muy claros que ayudan a diferenciarla al instante en la nevera o en el estante de la tienda. El texto que indica que no contiene azúcar tiene ahora un tamaño bastante más grande, se ha incluido una franja negra muy llamativa que rodea la parte superior de las latas y las botellas de plástico incorporarán a partir de ahora un tapón completamente negro. Con estas pequeñas modificaciones, la marca consigue que sus productos compartan un mismo aire de familia pero permitiendo que cada consumidor elija su opción favorita sin tener que pararse a leer detenidamente la etiqueta.

Celebraciones en la calle y cercanía con el público joven

Para acompañar la llegada de esta nueva imagen a los hogares españoles, la compañía ha organizado una agenda repleta de actividades culturales y musicales pensadas para conectar con el público más joven durante el verano de 2026. La ciudad de Sevilla se convertirá en el escenario principal de estas celebraciones a finales de julio, empezando por una jornada dedicada a la música y la cultura urbana en el conocido espacio de Las Setas, donde los asistentes podrán disfrutar de conciertos sorpresa de forma gratuita mediante una inscripción en internet. Justo al día siguiente, la nueva imagen de la marca se trasladará a La Velada, un evento multimedia masivo que congrega a millones de espectadores en las plataformas digitales y que este año se celebra también en tierras sevillanas.

Desde la dirección de la compañía en España explican que esta evolución es una forma de respetar la historia de la bebida mientras se camina hacia los nuevos tiempos, ofreciendo una experiencia visual que transmite optimismo y cercanía en los momentos de ocio de la gente. La campaña publicitaria que apoya este lanzamiento, diseñada con el lema de estrenar imagen pero manteniendo el sabor de siempre, se ha elaborado en colaboración con la agencia de publicidad WPP y se dejará ver con mucha fuerza en los principales medios de comunicación del país durante los próximos meses.

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