La campaña de Cantabria Labs contra el cáncer de piel llega a Málaga de la mano de Carolina Marín

La lucha contra el cáncer de piel ha encontrado una aliada de excepción en la Costa del Sol, donde la deportista de élite Carolina Marín ha prestado su voz y su experiencia personal para visibilizar una patología que no deja de crecer en España. La campeona olímpica de bádminton se ha sumado de forma activa a la segunda parada del itinerario nacional de concienciación impulsado por los laboratorios farmacéuticos Cantabria Labs, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología y la Asociación Española Contra el Cáncer. Esta alianza busca transformar la relación que los ciudadanos tienen con el sol, promoviendo hábitos cotidianos de protección y autoexploración en una provincia especialmente vulnerable a la radiación solar.

La elección de la capital malagueña como epicentro de esta jornada no responde a la casualidad, sino a una realidad epidemiológica preocupante. Andalucía se sitúa a la cabeza en las estadísticas de incidencia del melanoma en el territorio nacional, registrando una tasa que oscila entre los diez y los doce casos por cada cien mil habitantes, a los que se suman miles de diagnósticos de otros tumores de la piel. Solo en la provincia de Málaga se detectan alrededor de seiscientos casos anuales, lo que convierte a este escenario en una prioridad para los expertos sanitarios que intentan frenar el avance de la enfermedad a través de la educación y la información directa a la ciudadanía.

Durante el encuentro, Carolina Marín compartió cómo ha cambiado su propia percepción sobre el cuidado de la piel con el paso de los años, reconociendo que la disciplina que aplica en la alta competición también es necesaria para proteger el organismo. La deportista explicó que en sus inicios no existía tanta información sobre el daño solar acumulativo, pero que la evidencia científica actual la ha llevado a integrar la fotoprotección y las visitas periódicas al especialista en su rutina diaria. Su testimonio humaniza un problema de salud pública y demuestra que la prevención no debe limitarse a momentos puntuales de ocio estival, sino que debe formar parte del día a día de cualquier persona, especialmente de los deportistas que entrenan al aire libre.

Los profesionales médicos participantes en la jornada alertaron sobre el profundo desconocimiento que todavía existe entre la población española respecto a los métodos de detección precoz. Según los datos analizados, un porcentaje alarmante de la sociedad ignora las pautas básicas para revisar los lunares, conocidas popularmente como la regla mnemotécnica que evalúa la asimetría, los bordes, el color, el diámetro y la evolución de las manchas cutáneas. Esta falta de atención hace que casi la mitad de los ciudadanos no examine su cuerpo de forma habitual, perdiendo la oportunidad de detectar a tiempo alteraciones que podrían resolverse con un diagnóstico temprano.

Los portavoces de las organizaciones oncológicas y los especialistas de los centros hospitalarios de la región insistieron en que el cáncer de piel es uno de los más fáciles de prevenir si se actúa desde la infancia. El tejido cutáneo posee memoria y los excesos cometidos bajo el sol durante la juventud pasan factura en la edad adulta, lo que obliga a intensificar los mensajes preventivos y a contar con embajadores públicos de la talla de Rafa Nadal, Sara Andrés o la propia Carolina Marín para amplificar el mensaje. Tras su paso por tierras andaluzas, esta caravana de la salud continuará su recorrido por Santander y Mallorca durante los próximos meses de otoño, con el firme propósito de situar el bienestar de la piel en el centro del debate social.