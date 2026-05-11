La campaña de Cabreiroá que traslada la emoción del fútbol español a Estados Unidos

La reciente clasificación de la selección española de fútbol ha desatado una ola de alegría que se siente en cada rincón del país. Para celebrar este momento tan esperado, Cabreiroá, la conocida marca de agua mineral natural de la Corporación Hijos de Rivera, ha decidido tirar la casa por la ventana con una propuesta muy especial para los seguidores del equipo. La marca, que acompaña oficialmente a la selección desde hace años, ha organizado una acción rápida en sus redes sociales con el objetivo de premiar el apoyo incondicional de la afición y llevar esa energía directamente al otro lado del océano Atlántico.

Esta iniciativa ha consistido en un sorteo exprés diseñado para los seguidores más rápidos y apasionados. El premio gordo de la convocatoria es un viaje para dos personas a Nueva York, donde los ganadores tendrán la oportunidad de vivir en directo uno de los partidos más importantes de este verano y animar a los jugadores de la selección en una cita crucial. La oportunidad de conseguir este viaje estuvo disponible durante un margen de tiempo muy estrecho, concretamente desde las seis de la tarde de ayer, quince de julio, hasta las diez de la mañana de hoy, dieciséis de julio. Durante estas horas, los canales oficiales de la marca registraron una gran actividad por parte de personas que querían asegurar su participación antes del cierre del plazo.

El camino digital para volar hacia una experiencia única

Para optar a este viaje a Estados Unidos, los participantes solo tuvieron que entrar en los perfiles oficiales que la marca de agua gestiona en aplicaciones tan populares como Instagram y TikTok y seguir unos pasos muy sencillos que se explicaban en las publicaciones correspondientes. Con esta fórmula tan directa, la empresa gallega ha querido facilitar que cualquiera pudiera probar suerte desde su teléfono móvil de una forma rápida y sin complicaciones. Al finalizar el plazo esta misma mañana, se ha iniciado el proceso para dar a conocer el nombre del afortunado que preparará las maletas para vivir una experiencia que muchos consideran histórica, especialmente al tratarse de una de las etapas más ilusionantes para el fútbol nacional en los últimos dieciséis años.

Este movimiento forma parte de una estrategia mucho más amplia que la marca desarrolla bajo el lema de su campaña habitual, que lleva por título "Nos mueve la sed". A través de esta idea conductora, la compañía busca estrechar la relación entre el equipo nacional y la gente común que se reúne en los bares, en sus casas o en las plazas para ver los partidos. La relación de patrocinio entre ambas entidades no es algo nuevo ni pasajero, ya que llevan caminando de la mano más de una década, colaborando de manera habitual tanto en los momentos de celebración como en los periodos de preparación y esfuerzo diario.

Una alianza histórica que se traslada a los hogares de todo el país

Para hacer visible este apoyo constante a lo largo de todo el territorio nacional, la marca ha puesto en circulación una edición muy llamativa de sus botellas, con más de siete millones de botellas que muestran en sus etiquetas las imágenes de los futbolistas de los equipos masculino y femenino. De esta manera, el apoyo a los deportistas se traslada a los supermercados, a las mesas de los restaurantes y a los hogares de una forma muy visual. Estas botellas personalizadas, junto con otras promociones que se han ido activando en los últimos meses, sirven para recordar que el camino hacia el éxito deportivo se construye día a día y con el respaldo de toda la sociedad.

La vinculación de esta marca de agua con el bienestar y el rendimiento físico tiene raíces muy profundas que se remontan a más de un siglo atrás en la provincia de Ourense. El agua brota del manantial situado en la localidad de Verín y obtuvo la declaración oficial de utilidad pública en el año 1906 gracias a sus excelentes propiedades para la salud. El secreto de su calidad reside en un proceso de filtración natural bajo la tierra que dura cientos de años, lo que permite que el agua absorba los minerales necesarios para ofrecer una composición equilibrada que resulta ideal tanto para la hidratación diaria de cualquier persona como para el exigente ritmo de los deportistas profesionales que representan al país en las competiciones internacionales.