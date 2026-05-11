Para entender cómo una marca de tecnología se convierte en el tema de conversación favorito de millones de personas durante un mundial de fútbol, no hace falta buscar explicaciones demasiado complicadas. La clave está en saber estar en el lugar adecuado y en el momento preciso, algo que Hisense ha logrado con creces durante la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Tras superar las primeras fases del campeonato, un estudio de la empresa de análisis Onclusive ha revelado que esta firma se ha quedado con casi el treinta por ciento de toda la conversación digital relacionada con los patrocinadores del torneo. Esto significa que, de cada diez personas que hablaban en redes sociales sobre las marcas que apoyan el evento, casi tres lo hacían para comentar algo sobre este fabricante de electrodomésticos y televisores, superando de largo a otros nombres tradicionales del patrocinio deportivo.

Este logro tiene mucho que ver con la forma en que la compañía ha sabido conectar con el público real, ese que sufre y celebra cada jugada desde el sofá de su casa o en un bar con amigos. En lugar de limitarse a colocar carteles publicitarios en los campos de juego, la marca se ha integrado en el día a día de la gente a través de contenidos interactivos y cercanía. La conversación digital no se compra simplemente con dinero, sino que se gana ofreciendo motivos para que las personas hablen, compartan opiniones y se sientan parte de una comunidad. Al final, la estrategia ha funcionado porque se ha centrado en el lado más humano del fútbol, que es la pasión compartida y las ganas de disfrutar de un buen partido con la mejor calidad de imagen posible.

La discreta importancia de la tecnología detrás de cada decisión arbitral

El verdadero secreto de este enorme volumen de comentarios en las redes sociales reside en una de las herramientas más comentadas de cada partido, que es la pantalla donde los árbitros revisan las jugadas dudosas. Al convertirse en el proveedor oficial y exclusivo de los monitores de la sala de operaciones de vídeo, que es la base del famoso sistema de arbitraje asistente por vídeo, la marca se ha asegurado una presencia constante en los momentos más tensos de cada encuentro. Cada vez que el colegiado detiene el juego y camina hacia la banda para tomar una decisión que puede cambiar el destino de una selección nacional, los ojos de millones de espectadores en todo el planeta se clavan directamente en sus pantallas.

Esta alianza estratégica resulta muy astuta porque asocia la marca con valores muy buscados en la tecnología, como son la precisión, la claridad y la fiabilidad bajo una presión extrema. Los aficionados al fútbol debaten sin parar sobre si un gol era válido o si un penalti estaba bien pitado, y en todas esas discusiones digitales, de forma directa o indirecta, la imagen de la marca está presente. No se trata de una publicidad molesta que interrumpe la transmisión, sino de una parte fundamental del juego moderno que ayuda a que las decisiones sean más justas gracias a una definición visual excelente.

Experiencias reales que van más allá del mundo digital

El éxito de la compañía no se limita a lo que ocurre en las pantallas de los teléfonos móviles o de los ordenadores. La empresa ha querido que los aficionados toquen y sientan su tecnología en el mundo real, organizando actividades en las principales ciudades que albergan el torneo. Por ejemplo, en el corazón de la Ciudad de México, se ha instalado un gran punto de encuentro interactivo donde cualquier persona puede participar en juegos futboleros y ganar premios. Además, la marca ha organizado reuniones para ver los partidos de fútbol con la tecnología de visualización más avanzada del momento, ofreciendo una experiencia visual tan nítida que hace sentir a los espectadores como si estuvieran sentados en la misma grada del estadio.

Esta manera de acercarse a la gente se extiende también a las tiendas físicas y virtuales, donde todo se ha diseñado para que comprar un nuevo televisor o un electrodoméstico sea una experiencia emocionante y alineada con la fiesta del mundial. Al facilitar que las personas renueven sus hogares con equipos modernos que les permitan disfrutar del deporte con una calidad asombrosa, la marca se convierte en un aliado del entretenimiento familiar. La meta principal es que la tecnología no se perciba como algo frío o lejano, sino como el puente perfecto para vivir la emoción del fútbol de una forma mucho más cercana e inmersiva.

Una trayectoria dedicada a mejorar la vida en el hogar

Detrás de estos grandes hitos publicitarios hay una historia de esfuerzo y desarrollo tecnológico que comenzó hace más de medio siglo. Desde sus inicios, la multinacional ha crecido hasta contar con miles de empleados y centros de investigación repartidos por todo el mundo, incluyendo instalaciones muy importantes en diversos continentes. Este respaldo técnico es lo que permite que la empresa diseñe televisores gigantescos con sistemas de iluminación avanzados y procesadores de imagen inteligentes, capaces de de mostrar cada detalle del césped o el movimiento del balón con una fluidez que antes parecía imposible de lograr.

La marca ya tiene una larga experiencia apoyando el deporte a gran escala, habiendo participado en torneos europeos anteriores, mundiales pasados y colaborando con algunos de los clubes de fútbol más importantes de Europa. Al comprometerse también con las próximas competiciones de clubes, la empresa demuestra que su apuesta por el deporte no es algo temporal, sino una filosofía de largo recorrido. Al unir de forma tan natural la innovación técnica con la pasión que despierta el balón, la compañía se consolida como una de las opciones favoritas para quienes buscan calidad, buen precio y, sobre todo, una forma espectacular de disfrutar del entretenimiento en familia.