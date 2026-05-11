TikTok y Panini se asocian para lanzar una experiencia global de cromos digitales vinculada a la FIFA World Cup 2026

TikTok ha anunciado una colaboración con un foco principal en digital con Panini, el socio exclusivo de la FIFA para cromos y cartas de intercambio oficiales, con el objetivo de ofrecer a los fans de todo el mundo una experiencia de cromos coleccionables. La colección de cromos digitales de Panini estará disponible dentro del Centro de Experiencias para fans de la FIFA World Cup™ en TikTok, accesible ahora para fans de todo el mundo.Para comenzar, los fans pueden buscar "Copa del Mundo" en TikTok, pulsar en el Centro de Información de la FIFA World Cup™, y seleccionar "Jugar ahora" para empezar a desbloquear su colección de cromos Panini."Panini ha dado forma a la cultura del coleccionismo futbolístico durante generaciones, y esta colaboración lleva esa tradición a una plataforma social por primera vez", afirmó Rollo Goldstaub, director global de Deporte en TikTok. "Juntos, ofrecemos a los fans algo que ya aman, coleccionar y apoyar a sus selecciones, y lo hacemos de forma nativa en TikTok, creando momentos que profundizan la conexión y potencian el fandom.""En Panini, la experiencia del coleccionista es el eje central de todo lo que hacemos. Estamos en constante evolución para hacerla más atractiva, diversa y acorde con la forma en que los aficionados se relacionan con el fútbol hoy en día. Esta colaboración con TikTok nos permite ampliar esa experiencia a una nueva dimensión social, al tiempo que ofrecemos a los aficionados al fútbol una forma novedosa y envolvente de vivir y expresar su pasión por este deporte», afirmó Elisabetta Mussini, directora de Licencias y Asociaciones del Grupo Panini.

El Centro de Experiencias para Fans contará con 144 cromos coleccionables que abarcan las 48 selecciones que participan en el torneo. Cada nación estará representada por tres cromos distintos:

Escudo del país: Un cromo que representa el escudo y la identidad de cada selección nacional.

Jugador estrella: Que incorpora una figura destacada de cada equipo participante.

Cromo icono: Una leyenda de la historia del fútbol de cada país.

Los fans podrán desbloquear cromos completando tareas diarias, como seguir cuentas o comentar publicaciones, con nuevas actividades que se irán incorporando a lo largo de la FIFA World Cup 2026™. También se podrán conseguir cromos comodín alcanzando hitos específicos, y los cromos duplicados podrán intercambiarse para enriquecer las colecciones; cuantos más cromos reúnan los fans, más recompensas desbloquearán.