Casi la mitad de los consumidores prefiere combinar la compra en internet con la visita al supermercado físico

La integración de los canales de venta transforma los hábitos diarios en las decisiones de compra en España. La duodécima edición del Barómetro E-commerce, desarrollado por AECOC Shopperview, revela un escenario donde las fronteras entre el establecimiento tradicional y el espacio digital se difuminan con rapidez. Actualmente, el cuarenta y seis por ciento de las personas que adquieren productos de gran consumo decide alternar de forma indistinta entre la tienda de barrio y la pantalla, guiados por la tipología del artículo o la conveniencia del momento. Este fenómeno consolida una tendencia de convivencia estructural que respalda el setenta y ocho por ciento de la población, frente a una minoría del dos por ciento que opta exclusivamente por el canal digital para llenar la cesta de la compra. La maduración de estas costumbres augura transformaciones profundas de cara al próximo año, ya que uno de cada cinco ciudadanos tiene la previsión de concentrar la mayor parte de sus transacciones de gran consumo a través de la red en dos mil veintisiete.

Este afianzamiento viene impulsado por un cambio tecnológico decisivo en los dispositivos de acceso. Los teléfonos inteligentes y las tabletas han destronado por primera vez al ordenador de sobremesa como la herramienta predilecta para gestionar los pedidos digitales. Las aplicaciones móviles específicas de los establecimientos captan ya el veintinueve por ciento de los usuarios, mientras que las páginas web de los distribuidores consultadas desde pantallas portátiles alcanzan el treinta y seis por ciento, relegando al ordenador convencional a una tercera posición con el treinta y seis por ciento restante. El consumidor actual demuestra una alta exigencia y una notable sofisticación en sus rutinas de planificación, pues el ochenta y cinco por ciento de los ciudadanos prepara meticulosamente su lista de forma previa a la validación del carrito, recurriendo con frecuencia a historiales de compras anteriores o listas flexibles. El nivel de satisfacción general se sitúa en una valoración media de siete coma tres puntos sobre diez, con siete de cada diez compradores manifestando un elevado agrado respecto a los servicios prestados por las cadenas de distribución.

Las categorías comerciales muestran un comportamiento asimétrico en la adopción del comercio electrónico, liderado con claridad por los segmentos ajenos a la alimentación fresca. Los sectores vinculados a la salud y la belleza encabezan el índice de penetración digital con un cincuenta y ocho por ciento de compradores activos, seguidos de cerca por los artículos de droguería y limpieza con un cincuenta y un por ciento, y el cuidado de las mascotas con un cuarenta y uno por ciento. En el plano de la alimentación líquida, se observa una evolución ascendente muy significativa, donde las bebidas no alcohólicas ya atraen al cuarenta y uno por ciento de la clientela digital, mientras que el mercado de las bebidas alcohólicas se asegura una cuota del treinta y seis por ciento. Estas cifras confirman que la confianza se extiende progresivamente desde los productos de cuidado personal hacia categorías de mayor volumen y peso logístico.

La gestión del presupuesto doméstico en la red genera un perfil de comprador altamente estratégico que reacciona con agilidad ante los estímulos económicos. El sesenta y cinco por ciento de las personas reconoce que las promociones directas actúan como un catalizador indispensable para experimentar con marcas o productos nuevos que previamente descartaban en los lineales físicos. Asimismo, el sesenta y tres por ciento admite incrementar el volumen de unidades adquiridas con la única finalidad de aprovechar los descuentos por lote, y un cincuenta y en busca de ofertas que alivien el gasto final. Esta volatilidad obliga a las corporaciones a replantear sus estrategias de fidelización, donde el cuarenta y un por ciento de los encuestados sitúa la personalización de las rebajas como una prioridad comercial absoluta para mantener su lealtad a largo plazo.

El tramo final del proceso de compra concentra los mayores desafíos operativos y de confianza para el sector de la distribución. La seguridad cibernética se erige como la condición innegociable para el ochenta y nueve por ciento de los usuarios en el instante de seleccionar una pasarela de pago, hasta el punto de que el cincuenta y nueve por ciento manifiesta reticencias persistentes al compartir credenciales financieras en la red. La rigidez en las opciones de abono penaliza de forma directa la conversión comercial, provocando que el cuarenta y cuatro por ciento de los usuarios abandone de forma fulminante el proceso si no encuentra disponible su método habitual de pago. Para garantizar la evolución del sector, los operadores deben resolver demandas asociadas a la agilidad de las políticas de devolución, la simplificación de los trámites y la reducción de las ventanas horarias de entrega, trasladando la capacidad de inspiración de la superficie física a una experiencia virtual totalmente fluida y protegida.

La corporación AECOC, que reúne tanto a pequeños comercios como a grandes multinacionales de la fabricación y la venta, destaca que la facturación de sus más de treinta y cinco mil empresas asociadas representa cerca de una cuarta parte del producto interior bruto del país. Esta posición central en el tejido económico permite que las conclusiones del estudio sirvan como un reflejo fiel de las necesidades cotidianas del ciudadano, evidenciando que el reto inmediato para supermercados y cadenas logísticas ya no radica en convencer al público para que compre en internet, sino en hacer que todo el proceso resulte tan cómodo, intuitivo y seguro como el acto de acudir al establecimiento de la esquina.