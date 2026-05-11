Puromarketing y Priopcion lanzan el quién es quién del marketing en retail 2026

El retail es mucho más que un sector económico. Es un reflejo directo de cómo compramos, cómo nos relacionamos con las marcas y cómo evolucionan nuestras ciudades, nuestros hábitos y nuestras expectativas como consumidores.

En un momento de profunda transformación, en el que conviven la tienda física, el ecommerce, la omnicanalidad, la tecnología, los datos, la sostenibilidad y la experiencia de cliente, resulta más necesario que nunca reconocer a quienes están impulsando esta evolución.

Con este Quién es Quién en el sector Retail en España 2026, desde PuroMarketing, y de la mano de nuestro socio Priopcion, queremos ofrecer una mirada útil, actual y representativa de las compañías, marcas, profesionales y proyectos que están dando forma al presente y al futuro del retail en nuestro país.

Esta iniciativa nace con vocación de poner en valor a una industria dinámica, competitiva y esencial para la economía, pero también de servir como punto de encuentro para todos aquellos que trabajan cada día por innovar, crecer y construir nuevas formas de conectar con el consumidor.

Os invitamos a descubrir este especial, a recorrer sus contenidos y a conocer mejor a los protagonistas que están marcando el camino del retail en España.

Y, por supuesto, queremos agradecer de forma muy especial a todas las empresas, marcas, profesionales y colaboradores que hacen posible este proyecto y que, con su apoyo, contribuyen a fomentar, visibilizar y fortalecer una industria clave para nuestro mercado.

Si alguno no ha entrado en esta edición, seguro que nos hemos equivocado y pedimos perdón por adelantado. Como decimos siempre, no están todos los que son, pero sí son todos los que están.