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El 65% de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial
El Mundial de Fútbol se consolida como uno de los mayores momentos de atención del deporte, con un entorno especialmente favorable para la actividad publicitaria.
El 65% de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial

Por Redacción - 8 Junio 2026

El Mundial de Fútbol concentra uno de los mayores niveles de atención colectiva del calendario, no solo por la audiencia que moviliza, sino por el tipo de vínculo que genera: emoción, conversación social, orgullo compartido y entretenimiento continuo. Para las marcas, ese contexto supone una oportunidad especialmente valiosa para conectar con consumidores más receptivos, incluso cuando no pertenecen a categorías tradicionalmente asociadas al deporte.

Según el informe Sports Moments de Teads, los grandes eventos deportivos activan una mayor predisposición hacia el descubrimiento de nuevas marcas, tanto entre aficionados intensivos como entre audiencias más ocasionales. En España, el 65% de los encuestados afirma que ver publicidad en estos momentos refuerza su conexión con las marcas, lo que sitúa al Mundial como un entorno de afinidad y receptividad donde la presencia publicitaria contribuye a construir notoriedad, consideración y recuerdo.

Un evento capaz de reunir a públicos muy distintos

El Mundial tiene una capacidad diferencial para atraer perfiles diversos. Según el estudio, el 26% de la audiencia se identifica como superfan, el 38% como aficionado dedicado y el 30% como espectador casual, lo que amplía su valor al combinar públicos muy vinculados al deporte con otros que lo consumen como entretenimiento o experiencia social.

Esta diversidad de audiencias abre oportunidades para marcas de múltiples sectores. Más allá de categorías habituales como sportswear, alimentación y bebidas o tecnología, el estudio identifica espacio para entretenimiento, viajes, automoción, retail, belleza, lujo y servicios financieros. La clave no está en forzar la relación con el deporte, sino en integrarse de forma natural en la experiencia del espectador.

Las motivaciones también varían por generaciones: en Gen Z y Millennials pesan más el entretenimiento y el espectáculo, mientras que otros perfiles priorizan el apoyo al equipo, el orgullo nacional o el disfrute compartido con familia y amigos. En todos los casos, el Mundial funciona como un punto de encuentro cultural que trasciende lo deportivo.

Del recuerdo a la consideración de marca

La consideración de marca aumenta cuando entra en juego el contexto deportivo: el 56% de los usuarios afirma que se incrementa cuando la publicidad aparece integrada en contenidos relacionados con el evento, una cifra que alcanza +14 puntos entre los Millennials.

Este impacto no se limita a la consideración, sino que también se traduce en una mayor apertura a nuevas marcas, especialmente entre los perfiles con mayor capacidad de gasto. En este segmento, el 60% de los consumidores con mayor poder adquisitivo declara estar dispuesto a probar marcas descubiertas durante eventos deportivos.

La atención se reparte, pero gana valor

El uso simultáneo de dispositivos refuerza esta dinámica. El 55% de los espectadores utiliza otro dispositivo mientras ve el Mundial y un 25% declara hacerlo muy a menudo. Durante ese consumo en paralelo, un 49% lee comentarios y reacciones, un 43% consulta estadísticas en directo, un 23% compra online y un 25% busca productos u ofertas relacionadas con el evento.

El Mundial tiene una capacidad única para reunir audiencias muy distintas bajo un mismo momento cultural. Para los anunciantes, la oportunidad no está solo en aparecer durante el evento, sino en integrarse en la experiencia de forma relevante, con mensajes adaptados al contexto y a los distintos momentos de atención del usuario”, señala Rafa Amieva, Managing Director de Teads en España y Portugal.

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