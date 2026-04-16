Anta, la marca china que planea superar a Nike y Adidas mediante la adquisición de marcas premium

La historia de la industria deportiva global está presenciando una metamorfosis profunda que tiene su epicentro en las costas del sureste de China. Lo que comenzó a finales de la década de 1980 como la travesía de un joven con 600 pares de zapatos fabricados artesanalmente se ha transformado hoy en un conglomerado que desafía la hegemonía histórica de titanes como Nike y Adidas. Ding Shizhong, el artífice de esta expansión, personifica el tránsito del fabricante anónimo al estratega de marca global, rechazando la idea de ser simplemente una versión local de sus competidores occidentales para forjar una identidad propia bajo el nombre de Anta.

La génesis de este gigante se localiza en Jinjiang, una ciudad en la provincia de Fujian que evolucionó desde sus raíces agrícolas hasta convertirse en la capital mundial del calzado.

Este desarrollo no fue accidental, sino el resultado de una planificación estatal que fomentó la creación de núcleos especializados donde la cadena de suministro alcanzó niveles de eficiencia sin precedentes. En apenas unas décadas, Jinjiang consolidó un ecosistema donde proveedores de suelas, cordones, tejidos y firmas de logística coexisten en un radio de pocos kilómetros, permitiendo que las ideas se materialicen en productos terminados con una velocidad que la competencia internacional lucha por emular.

Anta aprovechó este terreno fértil para absorber el conocimiento técnico de las marcas extranjeras para las que inicialmente fabricaba. El aprendizaje no se limitó a la manufactura masiva, sino que abarcó el perfeccionamiento de la calidad y la consistencia productiva.

Esta base sólida permitió a la empresa salir a bolsa en Hong Kong en el año 2007, recaudando cifras récord que cimentaron su ambición. A diferencia de otras firmas que se conformaron con el mercado interno, el liderazgo de Anta comprendió que el verdadero valor reside en la propiedad de la marca y no solo en la subcontratación, iniciando así una agresiva estrategia de adquisiciones internacionales para diversificar su cartera.

La táctica de expansión de la compañía ha sido quirúrgica, utilizando marcas occidentales consolidadas como puertas de entrada a mercados que podrían mostrarse escépticos ante un sello puramente chino.

La adquisición de los derechos de Fila en China en 2009 fue el primer gran movimiento, seguido por la toma de control de Amer Sports, que puso bajo su paraguas a firmas de prestigio como Arc'teryx y Salomon. Más recientemente, su entrada en el accionariado de Puma y la gestión de Wilson, el proveedor oficial de balones de la NBA, demuestran una capacidad de influencia que trasciende las fronteras asiáticas, posicionándose en sectores de alto valor y rendimiento técnico.

El desembarco físico en Estados Unidos, simbolizado por la apertura de una tienda insignia en Beverly Hills a principios de 2026, marca un punto de inflexión en su narrativa. Anta ya no se oculta tras bambalinas; compite directamente en el terreno de juego estadounidense con embajadores de alto perfil como la esquiadora Eileen Gu y estrellas del baloncesto como Kyrie Irving. Aunque el camino hacia la paridad con los líderes del mercado sigue siendo largo, la robustez de sus redes de distribución y la integración de tecnología robótica en sus fábricas le otorgan una agilidad competitiva que llega en un momento de vulnerabilidad para las marcas tradicionales, enfrentadas a cambios en los patrones de consumo y desafíos logísticos globales.