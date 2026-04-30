Josué Reyzábal, consejero delegado de Cines Callao: "Hemos dejado de ser solo un edificio para convertirnos en un motor vivo de experiencias"

En el corazón de la capital, donde la Gran Vía se encuentra con la Plaza del Callao, se erige un edificio que es mucho más que una joya del art déco: es el termómetro emocional y tecnológico de la ciudad. Al frente de este icono se encuentra Josué Reyzábal, consejero delegado de Callao City Lights y representante de la tercera generación de una estirpe familiar que ha sabido leer, como pocas, el pulso de Madrid.

Bajo su liderazgo, los emblemáticos Cines Callao —que este 2026 celebran 100 años de historia— han vivido su transformación más ambiciosa. Reyzábal no solo ha preservado el legado de su abuelo Julián, quien convirtió estas salas en pioneras del cine sonoro, el color y el 3D en España; sino que ha proyectado el edificio hacia el futuro, convirtiéndolo en un referente europeo de la publicidad exterior digital (DOOH) y en un espacio polivalente donde las alfombras rojas de Hollywood conviven con experiencias inmersivas de vanguardia.

Hablamos con el hombre que ha logrado que el cine de toda la vida sobreviva a la era del streaming, transformando un edificio histórico en un motor vivo de cultura y espectáculo que sigue haciendo que, un siglo después, todo el mundo levante la vista al pasar por Callao.

PMK: Habéis conseguido que cuando llegamos a la Plaza del Callao la mirada del peatón no se detenga solo en la cartelera, sino que se pierda en el despliegue tecnológico del edificio, haciendo que la publicidad exterior no sea solo un anuncio, sino un espectáculo en sí mismo. ¿Cómo se gestiona esa convivencia entre ser una sala de cine y, a la vez, uno de los soportes publicitarios más codiciados de Europa?

Josué Reyzábal: Cines Callao es mucho más que un cine. Es publicidad DOOH de gran formato, tenemos las pantallas más grandes del país en una ubicación única, y un formidable espacio para la celebración de eventos. Esa polivalencia es la que nos hace tan especiales y atractivos para las marcas.

Precisamente, el hecho de contar con esas dos líneas de negocio, pantallas y eventos, es lo que ha hecho posible la pervivencia del edificio como sala de cine. Por tanto, la convivencia no solo es perfecta sino necesaria, y su gestión, complementaria, aunque independiente, ya que son equipos diferentes los que trabajan en cada caso.

Fue en 2011 cuando se llevó a cabo la sustitución de los antiguos carteles de cine que colgaban de las fachadas por pantallas LED de alta resolución, que renovamos en 2019 y que volveremos a cambiar próximamente, precisamente para estar a la vanguardia tecnológica, uno de los pilares en los que se basa nuestra actuación empresarial. Esas pantallas son actualmente un referente de la publicidad DOOH española y europea. Por su tamaño, las más grandes de España, y por su ubicación, en la plaza del Callao, la más transitada del país y la tercera de Europa. Unas pantallas que forman parte de Circuito Gran Vía, que también comercializamos en Callao City Lights, y que además incluye las de los teatros Lope de Vega, Coliseum y Rialto. Todas ellas un referente en la Gran Vía madrileña, la segunda calle comercial con mayor afluencia de peatones en Europa.

Josué Reyzábal

PMK: Cines Callao parece tener una capacidad asombrosa para transformarse: por la mañana puede ser la sede de una convención tecnológica y por la tarde el escenario de una experiencia inmersiva que traspasa la pantalla. ¿Cómo habéis vivido esa transición de ser solo un cine a convertiros en un espacio capaz de acoger cualquier tipo de formato?

Josué Reyzábal: Ha sido una transición natural pero también muy cuidada. El hecho de ser un cine legendario y de contar con un edificio tan representativo en el centro de la ciudad nos permitió empezar a celebrar premieres cinematográficas, somos un referente en ello, y también eventos corporativos. Contamos con un espacio polivalente que ofrece multitud de opciones y eso posibilita aprovechar al máximo sus instalaciones, a las que el pasado año sumamos nuestra emblemática terraza, El Cielo de Callao, situada en la azotea del edificio y que explotamos para eventos privados.

Además, en aras de ofrecer el mejor espacio y estar a la orden del día, en 2024 llevamos a cabo la mayor rehabilitación de la historia del cine. Una reforma, enfocada en la modernización técnica y la preservación estética, que incluyó mejoras en la fachada, reparación de escaleras, cambio de butacas, optimización de la acústica y la incorporación de un sistema de video mapping inmersivo en la Sala 1.

PMK: Entrar en Cines Callao es hacer un viaje por la historia de nuestro país; pocos pueden presumir de haber sido el escenario de tantos primeros pasos. Desde hitos como el estreno de El Cantor de Jazz, la primera película sonora, hasta el primer film en color, habéis marcado el ritmo de la industria. De todos esos momentos, ¿cuál es el que más os enorgullece contar y cómo se gestiona hoy la responsabilidad de seguir siendo siempre los primeros en dar el siguiente paso tecnológico?

Josué Reyzábal: Todos los hitos son importantes. Pero tal vez lo más destacado es haber sido capaces de seguir siendo un cine en tiempos de plataformas. Un logro al que contribuyó decisivamente la apuesta que hicimos en 2011: transformarnos en un enclave icónico de la publicidad digital exterior de gran formato, y también la decisión de explotar el edificio como espacio para eventos corporativos y premieres cinematográficas, que también ha sido clave para mantenernos como un lugar vivo y conectado con la industria.

Seguir siendo los primeros no es fácil, pero es un reto que nos hemos marcado desde siempre y que hemos ido cumpliendo hasta ahora. De hecho, además de ser protagonistas de muchos hitos cinematográficos --primer cine de España que proyectó una película sonora y hablada (1929). Y también el primero en exhibir la primera cinta rodada en español en Hollywood (1930), la primera en color (1935) y la primera en 3D (1953))--, hemos sido pioneros en otros aspectos, como el de haber emitido la primera campaña publicitaria 3D en gran formato, en diciembre de 2020, o el haber utilizado la tecnología CGI (Imágenes generadas por computadora) para crear acciones publicitarias FOOH (Fake Out of Home) vinculadas a pantallas.

PMK: Es fascinante ver cómo Cines Callao ha sabido romper la barrera de la pantalla para dar el salto al escenario en vivo, convirtiéndose en un motor esencial para la cartelera de Gran Vía, pues no solo proyectáis cine; sino que apoyáis musicales, teatro y grandes espectáculos. ¿Por qué es fundamental para vosotros que Callao sea un espacio multidisciplinar y no solo una sala de proyecciones? ¿Y de qué manera Cines Callao ayuda a que disciplinas menos comerciales o más innovadoras encuentren su hueco frente al gran público?

Josué Reyzábal: Todo lo que ayude a seguir apoyando el mundo de la cultura será bienvenido. En este sentido, efectivamente, retomamos hace un par de años nuestra faceta de escenario de grandes espectáculos (musicales, conciertos, etc.) y seguiremos apostando por ello, siempre que sea posible. Como apoyo a esas disciplinas y al propio cine, para su pervivencia y mantenimiento. Y como parte de nuestra voluntad de ofrecer entretenimiento a la ciudad.

PMK: Mantener vivo un edificio protegido y con tanta carga histórica requiere una sensibilidad especial, especialmente cuando se quiere estar a la vanguardia tecnológica del sector. Es imposible pasar por la Plaza del Callao y no mirar hacia arriba. ¿Cómo lográis equilibrar la conservación de un icono arquitectónico de 1926 con la integración de pantallas LED gigantes y tecnología de última generación?

Josué Reyzábal: Es un equilibrio que siempre tenemos presente. El edificio de Cines Callao no es solo una joya arquitectónica de estilo art decó, sino una parte muy importante del paisaje de Madrid. Por tanto, la responsabilidad es todavía mayor. En este sentido, siempre que hemos acometido cambios, como la instalación de pantallas en 2011 o la remodelación del edificio llevada a cabo en 2024, hemos tenido muy presente preservar su identidad para no perder su esencia y respetar su condición histórica.

PMK: El concepto de entretenimiento está cambiando a una velocidad de vértigo y no se trata solo de tecnología, sino de nuevas formas de vivir la cultura. Teniendo en cuenta vuestra apuesta por lo inmersivo y lo interactivo, con experiencias que van más allá de ver una película, ¿cómo imagináis que será la experiencia de un espectador en Cines Callao dentro de 10 años?

Josué Reyzábal: Es difícil pensar en lo que ocurrirá dentro de 10 años. La velocidad a la que se producen los cambios, impulsados por los avances tecnológicos y concretamente por la IA, nos puede llevar a imaginar el cine como un espacio polivalente y tecnológico en el que el espectador pueda vivir una experiencia inmersiva, interactiva e incluso personalizada. En cualquier caso, desde Cines Callao y Callao City Lights, marca bajo la cual comercializamos nuestras pantallas de publicidad exterior y nuestros espacios para eventos, haremos todo lo posible para seguir incorporando todos los avances creativos y tecnológicos que vayan surgiendo, tal y como hemos hecho hasta ahora, para que ello sea posible.

PMK: Llegar a los cien años no es solo una cuestión de resistencia, sino de una inteligencia adaptativa constante y Cines Callao ha demostrado una capacidad asombrosa para pivotar según las necesidades del mercado; ¿Cuál es la clave para que un negocio tan tradicional sepa leer tan bien las tendencias del futuro?

Josué Reyzábal: La verdadera clave reside en una vocación innegociable: entender que el respeto por nuestro legado no es un freno, sino el cimiento sobre el que construimos nuestra vanguardia. Cines Callao ha aprendido a latir en sintonía con Madrid porque nunca hemos dejado de escuchar a la ciudad; desde ser pioneros en el cine sonoro en 1929 hasta nuestra reciente transformación en un espacio cultural polivalente, nuestra historia es una crónica de adaptación constante.

Al final, el secreto es que hemos dejado de vernos únicamente como un edificio para cine, para convertirnos en un motor vivo de experiencias, donde cada cambio tecnológico es una herramienta para seguir siendo, cien años después, el punto de encuentro donde Madrid se reúne para vivir la cultura.

PMK: La llegada de TV Digital y de plataformas de OTT ha cambiado la forma y frecuencia del consumo del medio Cine. Es decir, ya son muy pocos los títulos que se estrenan en cine, y cada vez duran menos tiempo en sala, porque a las 6-8 semanas puedes ver el estreno en el salón de tu casa.¿ Cuál será la estrategia en los próximos años, que tenéis pensado impulsar o potenciar la asistencia al cine? ( Incentivos o promociones al espectador, etc.).

Josué Reyzábal: La estrategia será seguir ofreciendo grandes estrenos y variedad de títulos a precios moderados. De hecho, somos uno de los cines con las entradas más asequibles de Madrid. Aun así, seguiremos formando parte de iniciativas, como el día del espectador o la Fiesta del cine, para continuar fomentando la asistencia de espectadores a las salas. El cine forma parte de la cultura de nuestro país y seguiremos apoyándolo, como alternativa a las nuevas formas de consumo surgidas en los últimos años. La gran pantalla nunca será sustituible por muchos avances tecnológicos que lleguen.