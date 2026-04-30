El 76% de las marcas observa mejoras en el rendimiento de sus anuncios gracias a la IA agéntica

El estudio “The Agentic Advantage in Performance Marketing: Securing Incremental Growth Beyond Search and Social” analiza cómo los anunciantes están abordando el performance en un panorama cada vez más impulsado por la IA.

Taboola ha presentado hoy una nueva investigación que pone de relieve la creciente adopción de soluciones impulsadas por IA entre los anunciantes y el interés cada vez mayor por aplicar estas capacidades más allá de los walled gardens. Para ello, se realizó una encuesta entre responsables senior de marketing de performance en grandes anunciantes y agencias, pertenecientes a organizaciones con presupuestos mensuales de entre 500.000 y 4,9 millones de dólares.

Mientras que la IA agéntica ya ha impulsado importantes mejoras de performance en search y social, los profesionales del marketing están cada vez más centrados en desbloquear crecimiento incremental más allá de esos canales, especialmente en entornos capaces de ofrecer niveles similares de automatización basada en IA. El nuevo estudio, titulado “The Agentic Advantage in Performance Marketing: Securing Incremental Growth Beyond Search and Social”, analiza cómo los anunciantes están abordando el performance en un panorama cada vez más impulsado por la IA.

Los anunciantes están dispuestos a invertir más a pesar de las limitaciones

Según los resultados obtenidos por Taboola, la IA agéntica está generando mejoras en publicidad de performance, pero sus beneficios siguen limitados a los walled gardens. Un significativo 76% de los anunciantes ya está observando mejoras relevantes en performance gracias a soluciones impulsadas por IA, principalmente en plataformas de search y social.

Sin embargo, los anunciantes de performance se sienten limitados por la IA agéntica en estos dos canales. La gran mayoría, un 80% de los encuestados, afirma que aumentaría inmediatamente su inversión publicitaria en la open web si existieran soluciones agénticas comparables, mientras que el 86% estaría dispuesto a destinar hasta una cuarta parte de su presupuesto de performance a este cambio.

En este sentido, los anunciantes más grandes son quienes más dificultades encuentran con la IA agéntica. El principal reto para quienes adoptan esta herramienta es integrarla en sus flujos de trabajo existentes, una dificultad que afecta de forma desproporcionada a los grandes anunciantes. Solo el 9% de los anunciantes con inversiones mensuales de entre 300.000 y 499.000 dólares señala la integración como una barrera, frente al 74% de las compañías que invierten entre 1 y 4,9 millones de dólares al mes, que la consideran el principal obstáculo.

“Anunciantes de todos los tamaños están apostando por la publicidad agéntica, y los resultados están llegando”, ha afirmado Adam Singolda, CEO y fundador de Taboola. “Sin embargo, nuestra investigación muestra una demanda clara por parte de los anunciantes que quieren trasladar a la open web el mismo rendimiento continuo y basado en IA que ven en los walled gardens. Buscan sistemas autónomos que aprendan constantemente, se adapten en tiempo real y conviertan cada impresión en un resultado medible”.