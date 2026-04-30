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Madrid lidera la innovación europea con el South Summit 2026 y el mayor foro de inteligencia artificial
Madrid lidera la innovación europea con el South Summit 2026 y el mayor foro de inteligencia artificial

Por Redacción - 12 Mayo 2026

La ciudad de Madrid se prepara para consolidar su posición como el referente absoluto de la innovación en startups en Europa el próximo mes. Del 3 al 5 de junio de 2026, el recinto de La Nave se transformará en la sede de la decimoquinta edición de South Summit Madrid, un encuentro coorganizado por IE University que este año se presenta bajo el nuevo eslogan, AI convergence, como concepto fundamental para este año. Esta cita anual no solo celebra su trayectoria conectando ideas e inversiones, sino que lo hace en un momento de transformación estructural profunda, donde la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor central de la economía global.

La relevancia de este encuentro queda respaldada por datos que evidencian un gran cambio en el flujo de capitales a nivel internacional. Según el informe elaborado por South Summit junto a PwC, la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento increíble en las preferencias de los inversores de capital riesgo. Si en 2022 esta tecnología atraía apenas el 30% de la inversión global, las cifras del año pasado sitúan este interés en un 61% del total. Este aumento no es solo numérico, sino que representa una apuesta por soluciones que redefinen la productividad y la competitividad a escala mundial, permitiendo que la ciudad de Madrid fortalezca sus capacidades propias frente a otras potencias tecnológicas internacionales.

El despliegue de talento previsto para estas jornadas en la capital incluye la participación de más de 600 ponentes de prestigio internacional. Entre las figuras confirmadas destacan nombres que han dado forma a la industria tecnológica contemporánea, como Sebastian Thrun, fundador de GoogleX y autoridad mundial en robótica y aprendizaje en línea. A él se suman perfiles de la talla de Kim Perell, cuya trayectoria como inversora en más de un centenar de compañías en Silicon Valley aporta una visión pragmática sobre el escalado de negocios, y Anna Hartvigsen, cofundadora de Female Invest, quien lidera el debate sobre la educación financiera y la democratización del acceso a la inversión. La presencia de cerca de 30 unicornios (compañías valoradas en más de mil millones de dólares) asegura que el diálogo no sea solo teórico, sino basado en casos de éxito real que ya están operando a escala global.

Una de las grandes novedades de esta edición es la creación de un bloque estratégico dedicado exclusivamente a la intersección entre la defensa y la inteligencia artificial. Este vertical responde a las necesidades geopolíticas actuales, donde la seguridad y la ciberseguridad se han convertido en pilares de la autonomía europea. Con la participación activa de DIANA, la aceleradora de innovación de la OTAN, este foro facilitará el encuentro entre responsables gubernamentales, empresas especializadas en tecnología de uso dual y emprendedores que desarrollan soluciones avanzadas en sistemas autónomos y protección de infraestructuras críticas; así como el nuevo foro sobre Inteligencia Artificial durante el evento; un enfoque que subraya cómo la tecnología también puede actuar como protector de los intereses comunes y motor de estabilidad en las regiones.

El impacto de South Summit Madrid 2026 implica que se integre plenamente en el tejido económico de la ciudad, con proyecciones para este año que estiman una generación de actividad económica de 41,9 millones de euros solo en Madrid, lo que supone un incremento del 10% respecto a la edición anterior. Este beneficio se traduce también en la creación de empleo, previéndose la creación de más de 3.700 puestos de trabajo de duración mensual. Así, la capacidad de atracción de Madrid como centro de negocios queda demostrada por la llegada constante de inversores internacionales, que encuentran en este evento una plataforma de confianza para identificar proyectos con alta tasa de supervivencia y que, históricamente, supera el 85% tras pasar por la competición de startups.

En esta edición, South Summit se presenta como el punto de unión donde la inteligencia artificial se integra con la industria, el capital y el talento humano. No se trata simplemente de un evento sobre tecnología, sino de un espacio de reflexión y acción sobre cómo construir empresas capaces de competir globalmente desde valores europeos. Con el apoyo de instituciones públicas y grandes corporaciones, Madrid reafirma su compromiso con un futuro donde la innovación sea la palanca fundamental para el crecimiento social y empresarial, consolidando un ecosistema ambicioso que convierte las ideas más disruptivas en soluciones tangibles para los desafíos del presente.

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