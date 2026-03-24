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Securitas Direct cambia su nombre por la nueva marca global Verisure
Securitas Direct cambia su nombre por la nueva marca global Verisure

Por Redacción - 20 Abril 2026

La transformación de Securitas Direct en Verisure representa mucho más que una simple modificación estética o un ajuste en la nomenclatura corporativa; se trata de un hito estratégico que marca el inicio de una nueva etapa de consolidación internacional.

Esta transición, ejecutada con una precisión meticulosa, responde a la necesidad de proyectar una identidad unificada que sea capaz de trascender fronteras geográficas y culturales, permitiendo que la organización se presente ante el mercado global con una voz única y coherente. Tras haber liderado el sector de las alarmas monitorizadas durante más de tres décadas en España, la compañía ha entendido que la madurez de su modelo de negocio exigía un paso hacia la integración total bajo una marca que ya goza de un prestigio consolidado en otros territorios estratégicos de Europa y Latinoamérica.

El proceso de cambio de nombre hacia Verisure se fundamenta en la búsqueda de una eficiencia operativa y comunicativa superior, donde la innovación tecnológica desarrollada en sus centros de investigación pueda ser asociada de manera directa a una marca global. Esta unificación facilita que los avances en inteligencia artificial, sensórica avanzada y protocolos de respuesta ante emergencias se implementen con mayor agilidad en todos los países donde opera, eliminando las barreras que suponen las identidades diferenciadas por regiones. Al adoptar esta denominación, la empresa no solo simplifica su estructura, sino que también fortalece el sentido de pertenencia de sus miles de empleados, quienes ahora forman parte de un proyecto con una visibilidad internacional mucho más nítida y ambiciosa.

Desde la perspectiva del usuario final, este cambio se ha planteado como una evolución orgánica que garantiza la continuidad absoluta de los servicios de protección contratados. La dirección de la compañía ha sido enfática al asegurar que el compromiso con la seguridad de hogares y negocios permanece inalterable, manteniendo los mismos equipos profesionales, la misma tecnología de vanguardia y la misma rapidez de respuesta que les ha valido la confianza de más de dos millones de clientes en territorio español. La transición se está llevando a cabo de manera escalonada, asegurando que cada punto de contacto con el cliente, desde la facturación hasta el mantenimiento técnico y el soporte de la central receptora de alarmas, refleje la nueva identidad de forma fluida y sin interrupciones en la calidad del servicio habitual.

La experiencia acumulada en mercados vecinos como el francés o el portugués ha servido como un banco de pruebas fundamental para asegurar el éxito de este despliegue en España. En dichas regiones, la transición hacia la marca global demostró que una identidad unificada no solo mejora la percepción de solidez institucional, sino que también permite capturar sinergias que antes quedaban diluidas por la fragmentación de marcas locales. Este aprendizaje previo ha permitido que la implementación actual se realice con una sensibilidad especial hacia el mercado español, donde el arraigo de la marca anterior era profundo, gestionando el cambio no como una ruptura con el pasado, sino como el fortalecimiento de un legado que ahora se proyecta con mayor fuerza hacia el futuro de la seguridad conectada.

Mirando hacia los próximos años, la adopción de Verisure sitúa a la organización en una posición privilegiada para liderar la transformación digital del sector de la protección residencial y profesional. Al contar con una marca global, la capacidad de inversión en nuevas soluciones tecnológicas se ve potenciada, permitiendo que la empresa siga marcando el paso de una industria que cada vez demanda sistemas más inteligentes, proactivos y personalizados. Esta evolución refuerza la ambición de la compañía por seguir siendo el referente indiscutible en la salvaguarda de lo que más importa a las personas, utilizando su nueva escala internacional para ofrecer una experiencia de usuario superior, respaldada por una infraestructura humana y tecnológica que ahora opera bajo una sola bandera en todo el planeta.

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