De Google y Podimo a Está Pasando: La estrategia de Isabel Salazar para agitar el mercado publicitario

El mercado publicitario actual exige una agilidad que las estructuras tradicionales rara vez pueden ofrecer. En este contexto, ni los impactos tradicionales ni las fórmulas repetidas funcionan ya; hoy en día las marcas buscan comunidades, conexión orgánica y, sobre todo, verdad. Nadie entiende esto mejor que Isabel Salazar, el nuevo fichaje de la agencia independiente Está Pasando que se incorpora como nueva Managing Director. Con una trayectoria brillante que combina gigantes tecnológicos como Google y Motorola, el e-commerce de ManoMano y el liderazgo del ecosistema de creadores en Podimo, Salazar llega para fusionar la innovación y el rigor analítico de las multinacionales con la frescura de una boutique creativa. En esta entrevista, descubrimos cómo pretende conectar la estrategia de negocio con el lenguaje de la calle, y por qué la agilidad y la independencia son las mejores armas para triunfar en un mercado hipercompetitivo.

Isabel, has pasado por Google, Motorola o ManoMano. Has tocado hardware, software, e-commerce y audio digital. ¿Qué tiene el proyecto de Está Pasando que te ha hecho sentir que este es tu sitio?

Pues precisamente creo que esa visión transversal puede ser un punto fuerte. Haber trabajado en sectores tan diversos, y casi siempre desde el lado del cliente, pienso que me permite entender perfectamente las dificultades, los ritmos y las necesidades reales de las marcas con las que trabajamos. Está Pasando me parece el ecosistema perfecto para aplicar todo ese bagaje. Es una agencia que no se limita a ejecutar, sino que entiende el negocio del cliente desde dentro. Para mí, este proyecto representa la oportunidad de fusionar la estrategia y la innovación tecnológica que aprendí en las grandes multinacionales con la frescura, la agilidad y la conexión cultural que solo una agencia independiente como esta puede ofrecer.

Además, vienes de liderar el crecimiento impresionante de empresas como Podimo en España, muy relacionada con el mundo de los creadores y el contenido. ¿Cómo crees que conecta tu experiencia en audio y creadores con lo que vas a hacer a partir de ahora en la agencia?

Creo que hay una conexión directa. Está Pasando es una agencia que se define por ser 100% nativa cultural; su ADN es estar al día e influir en las tendencias. Por mi parte, liderar el crecimiento de Podimo me ha permitido estar en la primera línea de la economía de los creadores y dominar el lenguaje del audio y las nuevas narrativas digitales. Hoy en día, las marcas ya no buscan impactos publicitarios tradicionales; buscan comunidades y relevancia. Mi experiencia de más de 15 años en marketing, sumada a este conocimiento profundo de lo que mueve a las audiencias actuales, creo que suma a la hora de diseñar estrategias donde el contenido y los creadores no sean un "añadido", sino el motor principal de la relevancia cultural de nuestros clientes.

Los directores de marketing (CMOs) hoy en día están obsesionados con la data, el ROI y la optimización, pero a veces olvidan la conexión emocional. Con tu experiencia, ¿cómo vas a ayudar a los grandes anunciantes a perder el miedo a arriesgar en contenidos más culturales y disruptivos?

La data y la creatividad no son enemigas; al contrario, la mejor data es la que nos demuestra que la emoción es lo que realmente mueve el negocio. El ROI y la optimización son fundamentales, pero si el mensaje no conecta con la cultura de la calle, se convierte en ruido. A los grandes anunciantes les ayudaremos a perder el miedo demostrándoles que arriesgar en contenidos disruptivos no es dar un salto al vacío, sino una apuesta estratégica informada. Mi rol será precisamente hacer de "puente" entre ambos mundos: hablar el lenguaje de negocio y de métricas que necesita un CMO, pero demostrándoles que la verdadera eficiencia hoy en día pasa por formar parte de la conversación cultural de la que la gente quiere hablar de manera orgánica.

Llegas en un momento hipercompetitivo en el mercado publicitario. ¿Cuál crees que es el mayor punto débil de las agencias tradicionales frente a lo que podéis ofrecer vosotros ahora mismo?

El mayor talón de Aquiles de las agencias tradicionales es la burocracia y la rigidez de sus estructuras. En un mercado que se mueve a la velocidad de la luz, las marcas no pueden esperar meses por procesos de aprobación interminables. Nuestra ventaja diferencial radica en nuestra independencia. Al ser una agencia boutique, no estamos atados a intereses de grandes grupos ni a estructuras pesadas. Esto nos da una agilidad brutal para reaccionar en tiempo real, responder a un brief con frescura y ejecutar activaciones de marca antes de que la tendencia se pase de moda. Ofrecemos alta dirección estratégica, pero con la flexibilidad y la velocidad que el mercado actual exige.

Para cerrar, una pregunta de cara al futuro: Cuando mires atrás dentro de un tiempo, ¿qué cambio en Está Pasando te haría sentir que tu misión como Managing Director ha sido un éxito?

Consideraré que mi misión ha sido un éxito rotundo si logramos un doble hito: por un lado, consolidar a Está Pasando como el socio estratégico indispensable para las grandes marcas que quieren ser culturalmente relevantes; y por el otro, convertirnos en el imán de talento definitivo.