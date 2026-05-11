Entrevista a Marta Nova, Head of Communications & Social Media de Irismedia: "Comunicar ya no consiste en generar ruido, sino en aportar claridad"

Irismedia celebra sus dos décadas de vida no como una mirada al pasado, sino como el trampolín hacia una nueva era. En plena evolución hacia la consultoría estratégica, la inteligencia de negocio y la integración tecnológica, la agencia demuestra que el valor ya no está en hacer ruido, sino en aportar claridad. Hablamos con Marta Nova, Head of Communications & Social Media de Irismedia, sobre cómo se gestiona el relato de un cambio vivo, la necesidad de democratizar las voces expertas dentro de la compañía y el desafío de construir marcas relevantes en la era de la Inteligencia Artificial. Una conversación sincera sobre por qué las agencias deben dejar de mirarse al espejo para empezar a mirar el negocio real de sus clientes.

Cumplir 20 años es un éxito, pero también un reto. Irismedia está viviendo una transformación profunda. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo gestionáis el relato de un cambio así mientras este se está produciendo?

"La mayor dificultad cuando una compañía se está transformando es resistir la tentación de comunicar únicamente el resultado final, pero nosotros creemos que los cambios relevantes también merecen ser contados durante el camino. En Irismedia no estamos comunicando una campaña puntual ni un nuevo servicio, sino una evolución en la forma de entender nuestro papel dentro del negocio de los clientes. Eso requiere coherencia, paciencia y mucha autenticidad.

La comunicación tiene que actuar casi como un espejo de la organización. Nuestro trabajo no consiste en inventar un relato, sino en identificar los cambios reales que se están produciendo y ayudar a explicarlos de forma comprensible. Por eso hablamos de crecimiento, de inteligencia de negocio o de tecnología aplicada a la toma de decisiones. Son conversaciones que ya forman parte de nuestro día a día y que reflejan hacia dónde evoluciona la agencia."

Durante mucho tiempo, el sector de las agencias se ha limitado a comunicar lo mejor que tienen: sus mejores campañas, sus clientes o premios que han recibido. ¿En Irismedia creéis que se ha quedado corto ese modelo? ¿Qué le falta hoy en día para conectar con el mercado?

"Los premios, los clientes o las campañas siguen siendo importantes porque son la consecuencia del trabajo bien hecho, aunque el problema aparece cuando eso se convierte en toda la conversación. Hoy las marcas buscan socios que entiendan los retos de negocio a los que se enfrentan. Quieren saber cómo piensas, cómo analizas el mercado, cómo tomas decisiones o qué visión tienes sobre el futuro. En ese contexto, las agencias tenemos la oportunidad de aportar algo más que casos de éxito.

Creemos que la comunicación debe evolucionar desde el "mira lo que hemos hecho" hacia el "esto es lo que estamos aprendiendo y así es como ayudamos a nuestros clientes a crecer". Ese cambio de enfoque genera conversaciones mucho más interesantes y valiosas para el mercado."

En Irismedia estáis hablando mucho sobre conceptos como el crecimiento, la inteligencia de negocio e IA. ¿Por qué decide una agencia de medios ampliar la conversación hacia la consultoría y la tecnología? ¿Es una evolución natural?

"Más que una decisión, diría que es una evolución inevitable. Hace años una agencia podía aportar valor principalmente desde la planificación y compra de medios. Hoy los clientes necesitan entender mercados cada vez más complejos, consumidores más fragmentados y entornos donde la tecnología está cambiando constantemente las reglas del juego.

Antes de decidir dónde invertir, hay que entender dónde está la oportunidad de crecimiento. Y para responder a esa pregunta necesitas combinar datos, análisis, tecnología y visión estratégica. Por eso hablamos de inteligencia de negocio. No porque queramos alejarnos de los medios, sino porque creemos que los medios tienen mucho más sentido cuando forman parte de una visión más amplia."

Si miráis atrás, ¿cómo ha cambiado la comunicación corporativa de las agencias en los últimos cinco años? ¿Se ha pasado a una era de aportación de valor?

“Sin duda. Hace unos años la comunicación corporativa estaba mucho más orientada a la autopromoción. Hoy las compañías que mejor conectan son aquellas que aportan contexto, análisis y conocimiento. Vivimos en un entorno donde la información es abundante pero la interpretación escasea. Y desde nuestro punto de vista, comunicar ya no consiste en generar ruido si no en ayudar a entender mejor lo que está pasando. Las agencias tenemos acceso privilegiado a datos, tendencias y comportamientos de consumo, y eso nos permite participar en conversaciones que van mucho más allá de la publicidad.”

La IA está redefiniendo cómo los usuarios buscan información. ¿Cómo creéis que debe cambiar la forma en que las marcas se comunican en un mundo donde el intermediario ya no es un buscador, sino una inteligencia artificial?

"Estamos entrando en una etapa fascinante. Durante años las marcas compitieron por aparecer en los resultados de búsqueda. Ahora empiezan a competir por ser consideradas relevantes por las IAs que responden a los usuarios. Y esto obliga a repensar muchas cosas. Ya no basta con generar contenido optimizado para algoritmos. Hay que construir credibilidad, autoridad y consistencia.

Las marcas que mejor funcionen en este nuevo entorno serán aquellas capaces de demostrar experiencia, aportar información útil y mantener una presencia coherente en múltiples canales. En cierto modo, volvemos a lo esencial: ser una fuente fiable y relevante."

Como directora de comunicación y social media, tienes una vista privilegiada del sector de las agencias y el marketing. ¿Qué errores "de manual" sigues viendo en las empresas cuando intentan construir su marca hoy en día?

“Uno muy común es confundir visibilidad con relevancia. Muchas compañías están obsesionadas con publicar más contenido, aparecer más veces o estar presentes en todas las plataformas; sin embargo, pocas se preguntan si realmente están aportando algo diferencial. Otro error habitual es hablar demasiado de uno mismo. Las mejores marcas no son las que más hablan, sino las que mejor entienden las preocupaciones de sus audiencias. Y quizá el más importante: intentar construir reputación a corto plazo. La marca es una inversión de largo recorrido y, por eso mismo, no se construye con una campaña aislada, sino con cientos de pequeñas decisiones coherentes a lo largo del tiempo.”

En Irismedia habéis apostado por democratizar la voz de la agencia, dando protagonismo a perfiles muy diversos dentro de ella. ¿Por qué es un error estratégico que la comunicación de una compañía dependa exclusivamente de los focos de la dirección?

"Creo que hoy es prácticamente imposible que una sola persona represente todo el conocimiento, la experiencia y la visión que existe dentro de una compañía. Durante muchos años las empresas han concentrado su comunicación en las figuras de dirección, y evidentemente siguen siendo voces fundamentales. Pero el mercado es cada vez más complejo y especializado, y eso exige incorporar perspectivas distintas capaces de aportar conocimiento real sobre cada materia.

En Irismedia hemos apostado por dar visibilidad a perfiles de diferentes áreas porque creemos que las mejores conversaciones nacen de la experiencia. Quien trabaja cada día en estrategia, datos, tecnología, digital, contenidos o investigación tiene una visión muy valiosa que merece ser compartida. Además, desde el punto de vista de la comunicación, contar con múltiples voces enriquece el relato de la compañía y lo hace mucho más creíble. Las personas conectan mejor con expertos que hablan desde su conocimiento y experiencia que con discursos excesivamente institucionales, ¿no crees? Al final, no se trata solo de poner más caras visibles, sino de construir una compañía capaz de aportar valor desde distintos ámbitos y liderar conversaciones relevantes para el sector. Y cuando eso ocurre, es maravilloso."

En un entorno tan saturado de contenidos y ruido digital como en el que estamos ahora, ¿cuál creéis en Irismedia que es el ingrediente secreto que hace que una historia merezca ser contada y, sobre todo, escuchada?

“La relevancia. No importa lo espectacular que sea un formato si la historia no conecta con una necesidad, una inquietud o una pregunta que la audiencia ya tiene en la cabeza. Las mejores historias suelen tener algo muy sencillo: ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea. De hecho, en Irismedia intentamos que nuestras conversaciones nazcan siempre de una pregunta relevante para el mercado. Cuando una historia aporta claridad, las personas le prestan atención.”

Además, en este nuevo ecosistema, habéis creado vuestra propia herramienta, Iriscore, convirtiéndola en uno de los valores de la agencia y parte del motor de esta. ¿Cómo se traduce el valor de una tecnología interna en un mensaje de comunicación claro y atractivo para el cliente?

"La mejor tecnología es aquella que el cliente no necesita entender para percibir su valor. Cuando hablamos de Iriscore no hablamos de una plataforma, hablamos de una forma diferente de tomar decisiones. Hemos creado una tecnología capaz de conectar información que tradicionalmente estaba dispersa para ayudarnos a responder preguntas mucho más estratégicas: dónde está el crecimiento, qué oportunidades existen o qué decisiones pueden generar un mayor impacto en el negocio.

En realidad, Iriscore nace de una necesidad muy sencilla: ayudar a nuestros clientes a navegar un entorno cada vez más complejo. Hoy todas las compañías tienen datos. La diferencia competitiva está en saber interpretarlos y convertirlos en decisiones. Por eso, más que una herramienta tecnológica, para nosotros Iriscore es una herramienta de inteligencia aplicada al crecimiento. Al final, la tecnología no sustituye al criterio. Lo potencia. Y eso es precisamente lo que buscamos ofrecer a nuestros clientes."

Mirando al futuro, ¿qué gran conversación o debate te gustaría que Irismedia liderara dentro del sector?

"Me gustaría que lideráramos un debate incómodo para el sector: si las agencias seguimos midiendo lo que realmente importa. Durante años hemos hablado de impactos, cobertura, notoriedad, engagement o incluso performance. Pero muchas veces hemos perdido de vista una pregunta muy sencilla: ¿estamos ayudando a nuestros clientes a crecer?

Creo que el futuro pasa por conectar mucho mejor comunicación, marketing y negocio. Por dejar de analizar los canales de forma aislada y empezar a entender cómo contribuyen al crecimiento real de una organización. La gran conversación debería ser cómo identificar las oportunidades de crecimiento antes de decidir dónde ponerlo. Así que ese es el debate que me gustaría impulsar desde Irismedia."

Y para cerrar, teniendo en cuenta que es el 20 aniversario de Irismedia. ¿Qué te gustaría que le viniera a la cabeza a cualquier profesional del sector cuando escuche vuestro nombre de aquí a otros 5 años?

“Me gustaría que pensara en una compañía cercana capaz de ayudar a las marcas a entender mejor su entorno para tomar mejores decisiones. Si dentro de cinco años alguien asocia Irismedia con crecimiento inteligente, visión estratégica y capacidad para transformar datos en decisiones accionables, significará que hemos conseguido nuestro objetivo.”