Nota de prensa Agencias

La Academia de la Publicidad incorpora a las agencias publicitarias de Sevilla para potenciar el talento nacional
La Academia de la Publicidad incorpora a las agencias publicitarias de Sevilla para potenciar el talento nacional

Por Redacción - 27 Julio 2026

La integración de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla en la Academia de la Publicidad marca un punto de inflexión en la forma en que se estructura y reconoce el talento creativo en España. Históricamente, las grandes decisiones y los focos de atención de la industria publicitaria han tendido a concentrarse en los ejes financieros tradicionales, dejando a menudo en un segundo plano la vibrante actividad que se genera en otras regiones. Con este acuerdo, firmado en julio de 2026, la institución nacional da un paso al frente para corregir ese desequilibrio, admitiendo como socio corporativo a la primera gran organización de ámbito local. Esta decisión responde a una estrategia clara de la junta directiva de la Academia, orientada a descentralizar su influencia y a construir un espacio de representación que sea el fiel reflejo de la riqueza y la pluralidad cultural del país.

La llegada de la organización sevillana no es un hecho aislado, sino el resultado de una maduración compartida sobre la necesidad de unir fuerzas entre los diferentes núcleos profesionales. El talento no entiende de códigos postales y la creatividad andaluza ha demostrado durante décadas una capacidad innata para conectar con el público, aportar frescura y generar modelos de negocio sólidos. Al formalizar esta alianza, ambas entidades no solo buscan el intercambio de despachos o la firma de actas oficiales, sino activar una red de colaboración real que impulse la formación de los jóvenes creadores, divulgue la historia de la comunicación comercial y dignifique el oficio en cada rincón del territorio. Es, en esencia, una apuesta por el conocimiento compartido que beneficia tanto a los profesionales consagrados como a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en sus ciudades de origen.

Fundada a finales de los años setenta, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla aporta a este proyecto común un bagaje institucional impecable y un profundo conocimiento de la realidad empresarial del sur peninsular. Su vinculación histórica con la Confederación de Empresarios de Sevilla y su presencia activa en la junta directiva de La FEDE avalan una trayectoria de más de cuatro décadas consagradas a la defensa de los intereses del sector y al fomento de las buenas prácticas comerciales. Esta experiencia acumulada a pie de calle resulta de un valor incalculable para la Academia de la Publicidad, que ahora dispone de un interlocutor directo en Andalucía capaz de canalizar las inquietudes, las necesidades formativas y las demandas de un tejido empresarial local que destaca por su resiliencia y su constante reinvención.

Los frutos de esta cooperación se materializarán en iniciativas conjuntas que buscarán una fuerte implantación social y educativa, sirviendo de guía para que agrupaciones de otras comunidades autónomas se sumen a este camino de cohesión nacional. El presidente de la Academia de la Publicidad, Francisco José González, ha recordado que el verdadero valor de la institución radica en contar con la voz y el conocimiento de quienes llevan décadas impulsando la profesión desde sus propias comunidades. Por su parte, Salvador Toscano, al frente de la entidad sevillana, ha mostrado su satisfacción por un acuerdo que abre ventanas de oportunidad inéditas para las agencias andaluzas, demostrando que la diversidad territorial es, lejos de un obstáculo, la mayor fortaleza con la que cuenta la publicidad española para afrontar el futuro.

Contenidos relacionados
La agencia APPLE TREE premia el talento interno y nombra a Irene Hernández Digital Account Director
Los datos no matan la marca, la obligan a aterrizar y adaptarse
Alan refuerza su apuesta por España con el fichaje del fundador de Welcome to the Jungle como director creativo
Más Leídos
Marca celebra la segunda estrella de la selección española con sus editoriales especiales conmemorativos
DJMaRiiO protagoniza la nueva campaña de Gillette en España
La reputación de las marcas ya no se juega solo en Google: la IA generativa entra en el tablero
McDonald’s celebra el verano tradicional español con la campaña Mitiquísimo
Festivales de música: así cambia la relación de las marcas con el ocio, la cultura y las audiencias
Su marca ya no compite por el primer resultado de Google, sino por ser la respuesta de ChatGPT
Cómo captar la atención digital de los usuarios para mejorar el recuerdo de marca
La nueva campaña de Choví reivindica los sabores de siempre y los momentos compartidos en familia
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Estrategias de marketing de influencia para transformar colaboraciones aisladas en activos estables
La Academia de la Publicidad incorpora a las agencias publicitarias de Sevilla para potenciar el talento nacional
Cómo transformar la inversión en marketing digital en un sistema de crecimiento rentable para marcas de moda
Todos los detalles del tren especial de Ouigo que te lleva a la residencia de Shakira en Madrid
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa