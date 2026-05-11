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McDonald’s celebra el verano tradicional español con la campaña Mitiquísimo
McDonald’s celebra el verano tradicional español con la campaña Mitiquísimo

Por Redacción - 13 Julio 2026

La nostalgia y la identidad cultural se han consolidado como herramientas fundamentales a la hora de conectar con la memoria colectiva de una sociedad. Bajo esta premisa, McDonald´s ha diseñado su nueva plataforma de comunicación estival titulada “Mitiquísimo”. Esta propuesta busca celebrar todos aquellos iconos, rituales y recuerdos compartidos que transforman la temporada veraniega en una experiencia reconocible para varias generaciones de españoles. A través de este proyecto, la marca aspira a integrarse de forma natural en los códigos y costumbres locales, asociando el consumo de sus productos a los momentos de ocio y disfrute característicos de estas fechas.

El armazón conceptual de la iniciativa se apoya en elementos icónicos de la cultura popular de España. El sonido lejano de las palas de playa, una nevera azul resguardada bajo la sombrilla, la mítica avioneta publicitaria surcando la costa o el célebre posado estival de la actriz Ana Obregón constituyen el eje visual y emocional de la narrativa. A estos componentes se suma la locución del presentador Fernandisco y una banda sonora desarrollada por el músico Esteban Navarro. Desarrollada por la agencia creativa &Rosàs, con la realización del dúo de directores Turbo y la producción de la firma Contrario, la propuesta entrelaza referentes históricos con un lenguaje visual contemporáneo para interpelar tanto a los consumidores tradicionales como a las nuevas generaciones.

La estrategia de difusión trasciende las pantallas mediante un despliegue de publicidad exterior y marketing experiencial en los principales puntos de afluencia turística del país. Una de las acciones más llamativas contempla el recorrido de una aeronave por el litoral, replicando una de las estampas más tradicionales del verano. Asimismo, a partir del 11 de julio, se han activado patrocinios específicos de hidropatines en enclaves alicantinos como la Playa del Postiguet y la playa de San Juan, permitiendo a los usuarios acceder a esta actividad náutica tras la adquisición de sus menús, uniendo de este modo el impacto de marca con la experiencia directa sobre el terreno.

Desde la dirección de marketing de la compañía en España se señala que esta acción refleja la evolución de la empresa junto al ritmo de la sociedad actual. La intención es liderar la conversación cultural y transformar un hábito cotidiano en una vivencia vinculada a la emoción y a la cercanía. Para expandir el alcance de esta narrativa en el ecosistema digital, se ha sumado la colaboración de creadores de contenido de gran relevancia como Dulceida, Ariane Hoyos, Natalia Palacios, Sofía Hamela, Junior Healy y Pablo Vera, quienes aportarán sus propias perspectivas sobre las costumbres estivales de la península.

El lanzamiento se complementa en los establecimientos con el McMenú Mitiquísimo, una combinación que reúne los productos más emblemáticos del catálogo de la firma. Paralelamente, la aplicación para dispositivos móviles de la marca asume un papel protagonista a través de dinámicas de fidelización y gamificación. Entre estas iniciativas destaca una propuesta interactiva en la que los clientes que realicen su pedido desde el vehículo pueden obtener un obsequio dulce si cantan la melodía del anuncio publicitario, buscando incentivar la participación y la generación de contenido espontáneo en redes sociales. Esta vinculación con el mercado local se apoya también en la trayectoria de la empresa en el país, donde opera desde hace más de cuatro décadas manteniendo un abastecimiento en el que la mayor parte del valor de las materias primas procede de proveedores nacionales.

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