La nueva Pepsi Zero Mango Tropical busca conquistar al público joven este verano

El mercado español de las bebidas refrescantes vive un momento de transformación impulsado por el cambio en las preferencias de los consumidores, quienes buscan de forma constante experiencias sensoriales novedosas sin renunciar al cuidado de la salud. En este contexto, PepsiCo ha anunciado el lanzamiento en España de Pepsi Zero Mango Tropical, una nueva referencia que llega para expandir el catálogo de opciones sin azúcar de la marca. Con esta propuesta, la firma introduce en nuestro país una combinación que busca fusionar el carácter de su receta tradicional de cola con los matices exóticos y refrescantes propios de la fruta tropical, una mezcla especialmente diseñada para los meses de altas temperaturas.

Este nuevo lanzamiento responde directamente a una tendencia consolidada en el sector donde las alternativas cítricas y frutales ganan un protagonismo notable en nuestro país. Los consumidores actuales muestran una mayor apertura hacia el descubrimiento de sabores nuevos que aporten personalidad a sus momentos de desconexión. Pepsi Zero Mango Tropical se integra así de forma natural en las opciones de la marca en España, compartiendo espacio con otras alternativas de gran aceptación que ya se han asentado en los supermercados, como las versiones zero azúcar de cereza y de lima.

Desde el punto de vista estratégico, los responsables de la marca señalan que los sabores están redefiniendo la categoría de las colas porque consiguen conectar con las demandas de originalidad del público. Núria Bombardó, directora de Marketing de Bebidas de PepsiCo Iberia, ha manifestado que este producto nace de la necesidad de ofrecer una propuesta fresca y diferente que impulse la diversión dentro del sector. Además, destaca que los sabores tropicales tienen la capacidad única de evocar la sensación de estar de vacaciones, permitiendo al consumidor desconectar con facilidad sin importar el lugar en el que esté, lo que supone un avance en la construcción de una plataforma de sabores sólida para la compañía.

Una apuesta por la versatilidad y las nuevas audiencias juveniles

La distribución en el territorio nacional ya ha comenzado, haciendo que la nueva bebida esté disponible en los establecimientos de Carrefour y diversas tiendas de conveniencia repartidas por toda el país. La intención detrás de esta accesibilidad inmediata es capturar la atención de nuevos públicos que tradicionalmente no se sentían atraídos por las colas convencionales, aportando un valor diferencial a través de un perfil de sabor muy versátil. Esta característica permite que la bebida encaje en muchos tipos de ocasiones de consumo social, desde el clásico aperitivo de mediodía hasta los momentos de ocio nocturno, tanto en el interior de los hogares como en terrazas y espacios públicos.

Para respaldar el lanzamiento, la marca ha diseñado una estrategia de comunicación que se desarrollará entre julio y octubre de este año. Bajo el lema "Tu mood, tu sabor", la campaña de verano de la compañía pretende darle una identidad propia y diferenciada a cada variedad de la bebida. En este sentido, la versión de cereza se asocia con una actitud intensa y emocional para quienes disfrutan al máximo, la opción de lima encarna un espíritu directo y ácido sin filtros, mientras que la nueva variedad de mango se posiciona como la alternativa relajada e irresistible orientada al disfrute sin preocupaciones.

El despliegue publicitario se centrará especialmente en los canales digitales y las redes sociales con el propósito de conectar de manera orgánica con las generaciones más jóvenes. Asi como la creación de contenidos específicos, piezas audiovisuales de alta calidad y colaboraciones estratégicas con creadores de contenido e influencers que transmitan los valores de cada sabor empleando sus propios códigos de comunicación. Por último, la marca complementará esta presencia digital con acciones a pie de calle mediante campañas de muestreo gratuito en puntos neurálgicos del país, facilitando que los ciudadanos descubran el nuevo producto de primera mano y de forma puramente experiencial durante el verano.

En definitiva, el lanzamiento de Pepsi Zero Mango Tropical no refleja la apuesta de PepsiCo por la innovación, sino que también redefine el panorama de las bebidas refrescantes en España. Al fusionar la tendencia de los sabores exóticos con una ambiciosa estrategia publicitaria, tanto digital como experiencial, enfocada en los jóvenes, la marca logra ir más allá del producto: ofrece una auténtica vía de escape emocional para el verano. Con esta incorporación, la compañía demuestra su capacidad para adaptarse a un consumidor cada vez más exigente, transformando un simple refresco en una experiencia versátil y un reflejo de la identidad de su público.